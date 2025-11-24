Mentő vitte kórházba a vérző fejű szurkolót – 42 éves kispesti kapus okozta a Vasas vesztét

Korszakváltás Kispesten: Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke!
Azt is bejelentették, hogy Szingapúr legnagyobb cége az új mezszponzor és főtámogató.
A labdarúgó NB II 14. fordulójának rangadóján kispesti siker született Angyalföldön egy remek meccsen, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. Ez történt a Vasas–Honvédon.
Vasas–Honvéd: még az NB I-ben is komoly rangadónak számítana, nemhogy az NB II-ben úgy, hogy az angyalföldi gárda az első, míg a kispesti a második helyen áll a tabellán, vagyis ezt a két csapat pályázik a legnagyobb eséllyel a feljutásra. Hogy a két klub rivalizálásának mértékét tovább fokozzuk: az előző kiírásban a Vasas azért nem végzett feljutó helyen, mert az Illovszky Rudolf Stadionban csak 2–2-es döntetlenre végzett a Honvéddal – volt miért visszavágnia Erős Gábor csapatának.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt is bejelentették, hogy Szingapúr legnagyobb cége az új mezszponzor és főtámogató.
Szörnyű közjátékkal kezdődött a mérkőzés: fél órával a kezdő sípszó előtt a sajtószektor melletti lelátón egy hazai szurkoló fejjel előre lezuhant, ömlött a fejéből a vér.
A korábbi kispesti, jelenleg már angyalföldi fizioterapeuta, Lajtaváry Buda a pályáról mászott fel a lelátóra, hogy a segítségére siessen, aztán érkeztek a mentősök is, miközben a lelátón egy Kispest Honvéd-sapkás néző volt az, aki végig ápolta a súlyosan megsérült szurkolót – hiszen van fontosabb is a rivalizálásnál, mégpedig az egészség.
A pórul járt Vasas-szimpatizáns nagyon mély fejsebét végül ellátták, majd nyakmerevítővel, hordágyon vitték el a mentősök – őszintén bízunk benne, hogy nem érte maradandó károsodás, és visszatekintve az lesz a legnagyobb gondja, hogy lemaradt a találkozóról.
A két tábor között már egyáltalán nem volt ilyen barátságos a hangulat – a balesetből semmit nem érzékelhettek, hiszen messze történt tőlük –, ugyanakkor meg kell jegyezni: a dugig megtelt kispesti és a közel telt házas angyalföldi szektor NB I-es atmoszférát teremtett – illetve néhány helyszínnel összevetve annál is sokkal jobbat – annak ellenére, hogy nem elég a szurkolókat teljesen semmibe vévő hétfő esti időpont az MLSZ és az M4 Sport kooprodukciójában, de a hőmérő alig 3 fokot mutatott, miközben szakadt az eső. Így is 4 ezren látogattak ki a rangadóra.
Gyorsan meghűlt a vér a vendég B-közép ereiben, ugyanis éppen előttük történt, hogy a 2. percben büntetőt ítélt a játékvezető: Tóth Milán azonban szokásához híven a jobb alsót vette célba, a 42(!) éves Tomas Tujvel számított rá, és hárított – ez meg is adta az alaphangot a rangadónak.
Élvezetes első félidőt láthatott a publikum, a Vasas játszott abszolút fölényben, egy perccel a szünet előtt azt gondoltuk, igen hízelgő a Honvédra nézve, hogy gól nélküli döntetlennel mehetnek szünetre. Aztán váratlan dolog történt...
A 442. percben Pinte Patrik centerezése után Medgyes Zoltán előzte meg védőjét, és öt méterről lőtt a kapu közepébe, 0–1.
A második félidőre is az volt a jellemző, hogy a hazai csapat játszott mezőnyfölényben és gólratörőbben, de Tujvelen lehetetlen volt kifogni, miközben valahogy az volt az ember érzése, hogy a Honvéd kontrái több veszélyt hordoznak magukban. Így történt ez a 74. percben, amikor szögletre mentett a Vasas – vesztére.
Csontos Dominik végezte el a sarokrúgást, Pekár István pedig a kapunak háttal állva csúsztatta a gólvonal mögé a labdát, 0–2.
Gyorsan jött a válasz: a 81. percben Barkóczi Barnabás lőtte ki 16 méterről a jobb alsó sarkot, 1–2.
Ezzel ki is alakult a végeredmény: a Honvéd nyert, pontszámban beérte a Vasast, és jobb gólkülönbségének köszönhetően át is vette a vezetést a tabellán.
NB II, 14. forduló
Vasas–Budapest Honvéd 1–2 (0–1)
Gól: Barkóczi (81.) ill., Medgyes (44.), Pekár (75.)
Nyitókép: Mandiner