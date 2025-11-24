Mentő vitte kórházba a vérző fejű szurkolót – 42 éves kispesti kapus okozta a Vasas vesztét

A pórul járt Vasas-szimpatizáns nagyon mély fejsebét végül ellátták, majd nyakmerevítővel, hordágyon vitték el a mentősök – őszintén bízunk benne, hogy nem érte maradandó károsodás, és visszatekintve az lesz a legnagyobb gondja, hogy lemaradt a találkozóról.

A két tábor között már egyáltalán nem volt ilyen barátságos a hangulat – a balesetből semmit nem érzékelhettek, hiszen messze történt tőlük –, ugyanakkor meg kell jegyezni: a dugig megtelt kispesti és a közel telt házas angyalföldi szektor NB I-es atmoszférát teremtett – illetve néhány helyszínnel összevetve annál is sokkal jobbat – annak ellenére, hogy nem elég a szurkolókat teljesen semmibe vévő hétfő esti időpont az MLSZ és az M4 Sport kooprodukciójában, de a hőmérő alig 3 fokot mutatott, miközben szakadt az eső. Így is 4 ezren látogattak ki a rangadóra.

Vasas–Honvéd: a meccs

Gyorsan meghűlt a vér a vendég B-közép ereiben, ugyanis éppen előttük történt, hogy a 2. percben büntetőt ítélt a játékvezető: Tóth Milán azonban szokásához híven a jobb alsót vette célba, a 42(!) éves Tomas Tujvel számított rá, és hárított – ez meg is adta az alaphangot a rangadónak.