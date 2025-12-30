Ft
feczkó tamás szijjártó péter budapest honvéd kispest NB II

Budapest Honvéd: az NB II utolsó helyéről a feljutás küszöbére – így ébredt fel a kispesti oroszlán

2025. december 30. 05:23

A kispesti futball 2025-ben fordulópontot ért el: az év elején a csapat még a kiesés rémével nézett farkasszemet. A Budapest Honvéd az esztendő végére azonban ismét a feljutásért harcoló, meghatározó erővé vált.

2025. december 30. 05:23
null
Szabó Levente
Szabó Levente

Amikor 2025. január elsején a kispesti szurkolók felébredtek, a szilveszteri pezsgő után keserű utóízt érezhettek. A patinás, 14-szeres bajnok Budapest Honvéd a szakadék szélén táncolt: a vörös-feketék az NB II tabellájának alsó régiójában vesztegeltek, a kiesés réme pedig nem pusztán matematikai eshetőség, hanem nagyon is valós fenyegetés volt. Ha valaki akkor a Bozsik Aréna melletti Lipták Grund Pubban azt állítja, hogy az év végére a klub nemcsak a feljutás egyik legfőbb várományosává válik, hanem egy szingapúri globális piacvezető cég támogatásával és Magyarország külügyminiszterével az elnöki székben vág neki a 2026-os esztendőnek, alighanem udvariasan, de határozottan elmeorvosi vizsgálatot javasolnak neki.

A Budapest Honvéd fanatikusai
A Budapest Honvéd fanatikusai: Ultras Kispest / Forrás: honvedfc.hu

Egy nehéz tavasz krónikája

Az év első harmada a túlélésről szólt. Feczkó Tamás legénysége februárban még fájdalmas pofonokba szaladt bele: a Budafok elleni hazai 1–2 – amely egyben az új vezetőedző bemutatkozó mérkőzése volt a Honvéd kispadján –, sokaknál végleg megkongatta a vészharangokat, s akadtak, akik ekkor már teljesen eltemették a csapatot. A statisztikák könyörtelen képet festettek: a Honvéd az NB II utolsó helyén szerénykedett, a támadójáték akadozott, a védelem átjáróházzá vált. A tavaszi szezon második felére azonban valami megmozdult. A fiatalok elkezdték elhinni, hogy a kispesti mez nem teher, hanem kiváltság.

Bár az előző idényt végül a középmezőnyben zárta a gárda, a 2024–2025-ös évad végére már kirajzolódott egy olyan mag, amelyre lehetett és érdemes volt építeni. A nyári szünetben a klubvezetés – Leisztinger Tamás tulajdonos és Fórizs Sándor sportigazgató irányításával – nem a mennyiségi, hanem a minőségi erősítésekre helyezte a hangsúlyt. Olyan rutinos, a Honvéd közegét és elvárásait jól ismerő futballisták érkeztek és maradtak, akik pontosan tudták: Kispesten a döntetlen gyakran vereséggel ér fel.

Amikor a gépezet beindult

A 2025–2026-os idény kezdetén már egy egészen más Honvéd lépett pályára. Visszatért a dinamizmus, a magas letámadás, és ismét valódi erőddé vált a Bozsik Aréna, amelynek „szentély-jellege” egyértelműen hatott az ellenfelekre is. 

A hazai mérkőzéseken a Honvéd átlagosan 3961 szurkolót vonzott a Bozsik Arénába, ami majdnem ezer fővel több mint a második helyen álló Videoton (3070) a vonatkozó rangsorban. Az összesített hazai nézőszámuk 31 684 fő volt ősszel – olvasható a klub hivatalos honlapján

A számok önmagukért beszélnek: az őszi szezon végeztével a Honvéd 32 ponttal, a mezőny legtöbb lőtt (31) és második legkevesebb kapott góljával (13) áll a tabella élén, három ponttal megelőzve legnagyobb riválisát, a Vasast.

Különösen emlékezetes maradt az október 26-i mérkőzés, amikor a Mezőkövesd látogatott Kispestre. Az 5–2-es, kiütéses győzelem nem pusztán három pontot ért, hanem egyértelmű erődemonstráció is volt. Zuigeber duplája és Csontos Dominik magabiztos teljesítménye világosan jelezte: ez az együttes már nem a kiesés elől menekül, hanem a bajnoki címért harcol. 

„Diplomáciai offenzíva” – Szijjártó Péter és az új korszak

November 10-e piros betűs napként vonul be a klubtörténetbe. Ezen az estén, a Bozsik Aréna VIP-termében tartott eseményen jelentették be a korszakos fordulatot: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett a Budapest Honvéd FC új elnöke. A bejelentés súlyát nem csupán a politikai tisztség adta, hanem az a vízió is, amelyet az új elnökség felvázolt.

„Itt az ideje annak, hogy a Budapest Honvéd a magyar és a nemzetközi futballvilágban is visszafoglalja azt a pozíciót, amelyet megérdemel”

– fogalmazott Szijjártó beköszönő beszédében.

Az ötfős elnökség összetétele a szakmaiság és a hagyományőrzés jegyében alakult ki: 

  • Gergely István, a BHSE elnöke, 
  • Gajda Péter XIX. kerületi polgármester, 
  • Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkari főnökének területvédelmi helyettese, 
  • valamint a klublegenda Garaba Imre 

is helyet kapott a testületben. Utóbbi jelenléte különösen érzelmes pillanatokat hozott: a korábbi válogatott védő könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy évtizedek után végre újra azt érzi, számítanak a régi dicsőségek letéteményeseire.

Az elnökváltással párhuzamosan a külügyminiszter rántotta le a leplet a klub új főszponzoráról, a szingapúri Vulcan Shield Globalról: a vállalat négyéves együttműködés keretében jelentős pénzügyi hátteret biztosít a Honvéd számára. Emellett további, az utánpótlás és az infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokat is bejelentettek, köztük egy új futsalcsarnok felépítését, az akadémia felújítását és modernizálását, valamint egy csapatbusz beszerzését. A legfontosabb stratégiai lépésként a Bozsik Aréna és a Magyar Futball Akadémia tulajdonjoga is visszakerült a klubhoz. 

A Budapest Honvéd vezetősége / Forrás: honvedfc.hu)

Ha mérleget vonunk a 2025-ös esztendőről, a fejlődés íve nemcsak látványos, hanem vitathatatlan. Szakmai értelemben Feczkó Tamás irányítása alatt a Honvéd 2025 őszén mérkőzésenkénti 2,13-as pontos átlagot produkált, ami egyértelműen bajnoki formát jelez. A pályán elért eredményeket stabil pénzügyi háttér támogatta meg: a főszponzor érkezésével a klub költségvetési mozgástere több százmilliós nagyságrenddel bővült, megteremtve a nyugodt szakmai munka feltételeit. Mindeközben stratégiai jelentőségű lépésként a stadion és az akadémia is visszakerült a klub irányítása alá, ami hosszú távon biztosítja az utánpótlás és az első csapat közötti valódi szinergiát.

A keret összetétele szintén ezt az előrelépést tükrözi. A rutinos futballisták – köztük a kapus, Tomas Tujvel vagy a védelem tengelyét adó Baki Ákos – stabilitást hoznak, miközben a fiatalok – élükön az ősz egyik felfedezettjének számító, gólerős Zuigeberrel – komoly lendületet adnak a csapatnak.

A visszatérés kapujában a Budapest Honvéd 

2025 nem pusztán a túlélés éve volt a Honvéd számára. Ez volt az az esztendő, amikor a klub visszaszerezte az önbecsülését. A sokáig csupán nosztalgikus emlékként emlegetett „Kispest-érzés” újra tartalommal telt meg, és ismét kézzelfogható valósággá vált. A Szijjártó-korszak kezdete nemcsak anyagi erőforrásokat hozott, hanem politikai és diplomáciai súlyt is ad a klubnak – miközben mindenki számára világos maradt: a végső válaszokat továbbra is a pályán kell megadni.

Karácsonykor a szurkolók már nem a kieséstől való félelemmel, hanem a feljutás reményével és izgalmával emelték poharukat. A cél egyértelmű: 2026-ban visszatérni az NB I-be, oda, ahová a 14-szeres bajnok Budapest Honvéd helye a magyar futball rendjében mindig is volt.

Az oroszlán felébredt. És 2025-ben újra hallatta a hangját.

Nyitókép: honvedfc.hu

Az őszi szezon Honvéd-góljai

 

 

