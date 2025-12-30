Budapest Honvéd: az NB II utolsó helyéről a feljutás küszöbére – így ébredt fel a kispesti oroszlán

Amikor 2025. január elsején a kispesti szurkolók felébredtek, a szilveszteri pezsgő után keserű utóízt érezhettek. A patinás, 14-szeres bajnok Budapest Honvéd a szakadék szélén táncolt: a vörös-feketék az NB II tabellájának alsó régiójában vesztegeltek, a kiesés réme pedig nem pusztán matematikai eshetőség, hanem nagyon is valós fenyegetés volt. Ha valaki akkor a Bozsik Aréna melletti Lipták Grund Pubban azt állítja, hogy az év végére a klub nemcsak a feljutás egyik legfőbb várományosává válik, hanem egy szingapúri globális piacvezető cég támogatásával és Magyarország külügyminiszterével az elnöki székben vág neki a 2026-os esztendőnek, alighanem udvariasan, de határozottan elmeorvosi vizsgálatot javasolnak neki.

A Budapest Honvéd fanatikusai: Ultras Kispest / Forrás: honvedfc.hu

Egy nehéz tavasz krónikája

Az év első harmada a túlélésről szólt. Feczkó Tamás legénysége februárban még fájdalmas pofonokba szaladt bele: a Budafok elleni hazai 1–2 – amely egyben az új vezetőedző bemutatkozó mérkőzése volt a Honvéd kispadján –, sokaknál végleg megkongatta a vészharangokat, s akadtak, akik ekkor már teljesen eltemették a csapatot. A statisztikák könyörtelen képet festettek: a Honvéd az NB II utolsó helyén szerénykedett, a támadójáték akadozott, a védelem átjáróházzá vált. A tavaszi szezon második felére azonban valami megmozdult. A fiatalok elkezdték elhinni, hogy a kispesti mez nem teher, hanem kiváltság.