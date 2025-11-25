Fájdalmas csatát vesztettek Budapesten, de a háború csak most kezdődik

Büszke vagyok a játékosokra, azokra is, akik csak a tévében tudták nézni, köztük Sigér Ákosra, aki Finnországban éppen műtétre vár.

Volt ezen a meccsen foci, máskor harc, ilyen egy igazi küzdelem. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy hazai pályát teremtettek, szükség volt rájuk, amikor nehezebb helyzetben voltunk. Óriási versenyfutás lesz itt tavasszal.”

Szívesen beszélgettünk volna Feczkó egyik játékosával is – például a 42 évesen parádésan védő, büntetőt is hárító Tomas Tujvellel, de a klub sajtóosztályától a jelenlévő újságírók azt a nehezen értelmezhető választ kapták, hogy nem nyilatkoznak senkinek, még győzelem után sem.

Vasas–Honvéd: a hazaiak értékelése