Fájdalmas csatát vesztettek Budapesten, de a háború csak most kezdődik

A Honvéd átvette a vezetést a tabellán.
A kispestiek csatát nyertek Angyalföldön, de a háború csak most kezdődik. Így értékeltek a Vasas–Honvéd után a vezetőedzők.
Futballcsemege volt ez a javából: közel telt ház, parádés hangulat, fordulatos, jó színvonalú mérkőzés – senki nem bánta meg, aki hétfő este a szakadó eső és a hideg ellenére az Illovszky Rudolf Stadion felé vette az irányt a Vasas–Honvéd NB II-es, de körítésben NB I-re emlékezetető rangadóra. Na jó, a hazai szurkolók talán egy kicsit, mert bár csapatuk jól játszott, a helyzetekkel rosszul bánt, és 2–1-es vereséget szenvedett.
A kispesti csapat győzelmével ismét átvette a vezetést a tabellán – igaz, csak jobb gólkülönbségével előzi meg az angyalföldi alakulatot, így komoly versenyfutás várható tőlük a bajnoki címért és a feljutásért, amibe persze még a Csákvár, a Kecskemét és a Mezőkövesd is beleszólhat.
„Nincsen lehetetlen!” – kezdte a Budapest Honvéd vezetőedzője, Feczkó Tamás a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót. – „Mindegy, hány hiányzónk van és ki esik ki a csapatból, mindig vannak olyan játékosok, akikre büszke lehetek. Igazából mindegyikükre az lehetek, és hálával tartozom nekik azért, hogy velük dolgozhatok. Hétről hétre, napról napra megmutatják, mit jelent a Honvéd mezében szerepelni. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, az első félidőben több helyzetet alakított ki nálunk. A szünet után viszont három ziccerünk is volt arra, hogy eldöntsük a mérkőzést. A Vasas augusztus óta nem kapott ki, óriási dolog itt nyerni.
Büszke vagyok a játékosokra, azokra is, akik csak a tévében tudták nézni, köztük Sigér Ákosra, aki Finnországban éppen műtétre vár.
Volt ezen a meccsen foci, máskor harc, ilyen egy igazi küzdelem. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy hazai pályát teremtettek, szükség volt rájuk, amikor nehezebb helyzetben voltunk. Óriási versenyfutás lesz itt tavasszal.”
Szívesen beszélgettünk volna Feczkó egyik játékosával is – például a 42 évesen parádésan védő, büntetőt is hárító Tomas Tujvellel, de a klub sajtóosztályától a jelenlévő újságírók azt a nehezen értelmezhető választ kapták, hogy nem nyilatkoznak senkinek, még győzelem után sem.
A Vasas részéről viszont a szépítő gólt szerző Barkóczi Barnabással tudtunk beszélgetni.
„Nagyon nehéz meccs volt. Szerintem az ellenfélnek kevesebb helyzete volt, de azokkal jobban sáfárkodott, mint mi. Ki kell használnunk jobban a lehetőségeinket, és akkor meg fogjuk nyerni az ilyen meccseket. Nagyon máshogy alakult volna a mérkőzés, ha berúgjuk az elején a büntetőt, magabiztosabb lett volna a csapat. Éreztem utána egy kis törést.
De kijöttünk belőle, úgyhogy nem érzem megérdemeltnek a Honvéd győzelmét, jobban játszottunk, legalább egy döntetlen járt volna nekünk.
A hangulat elképesztő volt. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen hidegben, esőben is kilátogattak, le a kalappal előttük.”
A csapat vezetőedzője, Erős Gábor is méltatta a szurkolók teremtette hangulatot.
„Színvonalas mérkőzés volt, mindkét csapat győzelemre törekedett. Azzal nem szeretek foglalkozni, mi lett volna, ha, de biztosan más lett volna a meccs, ha mi szerezzük meg a vezetést, mert akkor kevesebbet tudott volna kontrázni a Honvéd, amiben nagyon erős. A kontrákból alakította ki a helyzeteit, plusz az egyik gólt rögzített szituáció után szerezte.
Fájdalmas ez a vereség, nagy lehetőséget szalasztottunk el, meg tudtunk volna lépni a Kecskeméttől, a Mezőkövesdtől és a Honvédtól. De ez nem bajnoki döntő volt, csak egy csatát veszítettünk, és nagyon bízom benne, hogy a háborút mi fogjuk megnyerni.”
Bizony, mondhatni a háború csak most kezdődik, hiszen azonos pontszámmal áll a két csapat a tabellán.
