Megvan a dátum, Zelenszkij is megerősítette: júliusra véget érhet az ukrajnai háború

Rendkívüli amerikai akció: a britek olyan részletet hoztak nyilvánosságra, ami Putyint csúnyán felbosszanthatja
Cipruson, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségének megnyitóján beszélt erről az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai háború lezárása belátható időn belül várható, akár 2026 első felében – írja az Unian. Az államfő erről Ciprus soros elnökségének megnyitóján beszélt, ahol kiemelte, hogy a tárgyalások „új szintre léptek” az európai partnerekkel, az Egyesült Államokkal és a Hajlandók Koalíciójának tagjaival.
„Ez a háború akár az önök uniós elnöksége alatt is véget érhet”
– mondta Zelenszkij a ciprusi vezetésnek címezve. Mivel Ciprus 2026. július 1-jéig tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, az ukrán elnök szavai alapján az év első felében reális a háború lezárásának esélye.
Zelenszkij hangsúlyozta: az Európai Unió kulcsszerepet játszik a békefolyamatban. „A szankciók Oroszország ellen, Ukrajna támogatása és a védelmi képességeink erősítése mind hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyünk ellenállni az agressziónak” – mondta. Hozzátette: „Új szankciós csomag készül, több lépést teszünk az orosz árnyékflotta ellen, mert minden egyes dollár, amit Oroszország elveszít, az agresszióra fordítható forrásoktól fosztja meg őket.”
Az ukrán elnök emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok folyamatosan tárgyal Oroszországgal a háború lezárásáról, ám Moszkva eddig vonakodik, bár Ukrajna partnerei – szerinte – képesek érdemi nyomást gyakorolni.
Nem csak az Egyesült Államok vett rész a műveletben.
