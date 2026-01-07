Megvan a dátum, Zelenszkij is megerősítette: júliusra véget érhet az ukrajnai háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai háború lezárása belátható időn belül várható, akár 2026 első felében – írja az Unian. Az államfő erről Ciprus soros elnökségének megnyitóján beszélt, ahol kiemelte, hogy a tárgyalások „új szintre léptek” az európai partnerekkel, az Egyesült Államokkal és a Hajlandók Koalíciójának tagjaival.

„Ez a háború akár az önök uniós elnöksége alatt is véget érhet”

– mondta Zelenszkij a ciprusi vezetésnek címezve. Mivel Ciprus 2026. július 1-jéig tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, az ukrán elnök szavai alapján az év első felében reális a háború lezárásának esélye.