Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Macron Marine Le Pen Franciaország szankciók Trump

Donald Trump nem lassít: Orbán Viktor szövetségese miatt ronthat rá az egyik legerősebb EU-s tagállamra

2026. január 07. 18:56

Párizsban hirtelen nagyon érzékennyé vált a szuverenitás kérdésére. Miután felmerült, hogy Trump köre szankciókkal sújthatná Marine Le Pen elítélésében szerepet játszó bírókat, a francia igazságszolgáltatás vezetői azonnal tiltakozni kezdtek.

2026. január 07. 18:56
null

A Trump-adminisztráció még meg sem lépte, Párizs már prüszköl. A Politico szerint a francia főváros bíróságának elnöke példátlan élességgel figyelmeztette az Egyesült Államokat, miután felmerült, hogy Washington szankciókat vetne ki azokra a bírókra, akik tavaly eltiltották a választásoktól Marine Le Pen-t.

Trump politikai leszámolásnak tartja Marine Le Pen ügyét, és amerikai lépések jöhetnek. A francia igazságszolgáltatás máris tiltakozik.
Trump politikai leszámolásnak tartja Marine Le Pen ügyét, és amerikai lépések jöhetnek. A francia igazságszolgáltatás máris tiltakozik.
Forrás: Thomas SAMSON / AFP

Peimane Ghaleh-Marzban, a párizsi bíróság elnöke szerint már maga a gondolat is vörös posztó, hogy az amerikai kormány beleszóljon a francia igazságszolgáltatás ügyeibe. A bíró a Politico által idézett beszédében elfogadhatatlan és tűrhetetlen külső beavatkozásról beszélt, miután a Der Spiegel arról írt, hogy az amerikai külügyminisztériumban komolyan mérlegelték a szankciók lehetőségét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A háttérben Marine Le Pen fellebbezési pere áll, amely a jövő héten indul, és amelynek tétje nem kisebb, mint hogy a jobboldali politikus indulhat-e a 2027-es francia elnökválasztáson. 

A döntés még a nyár előtt megszülethet.

Trump szerint ez politikai leszámolás

Trump már korábban is élesen bírálta az ítéletet. A volt és jelenlegi amerikai elnök a közösségi oldalán egyértelműen politikai indíttatású támadásnak nevezte a történteket, és nem finomkodott a megfogalmazással. Trump így fogalmazott:

Ez rendkívül káros Franciaország és a francia nemzet számára. (…) SZABADÍTSÁK KI MARINE LE PENT!

Hozzátette azt is:

Nem ismerem Marine Le Pent, de közvetlenül azelőtt, ami egy nagy győzelem lehetett volna, rátámadnak egy kisebb vád miatt, amiről valószínűleg semmit sem tudott.

Nem Trump volt az egyetlen, aki megütötte a hangot. Az Euronews szerint J. D. Vance alelnök is kritizálta a francia bíróság döntését, mondván: 

Ez nem demokrácia.

Ezt is ajánljuk a témában

A francia reakció azért is árulkodó, mert az Egyesült Államok nem először él a szankciók eszközével bírókkal szemben. A Politico felidézi, hogy Washington nemrég tizenegy, a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kötődő bírót is szankcionált, köztük egy francia magistrát, aki jóváhagyta Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancs kiadását.

Ez az előzmény aligha nyugtatja meg Emmanuel Macron környezetét. Párizs most attól tart, hogy a Le Pen-ügy nemcsak belpolitikai botrány, hanem komoly transzatlanti konfliktus forrása is lehet – különösen akkor, ha Trump valóban rálép a szankciós útra.

Orbán Viktor és Marine Le Pen politikai szövetsége

A feszültség nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb politikai törésvonal része. Marine Le Pen ügye ugyanis túlmutat Franciaországon, és régóta illeszkedik abba a szuverenista–globalista vitába, amelyben több európai vezető is állást foglalt. 

Ebben a körben Orbán Viktor az egyik leghangosabb támogatója a francia jobboldali politikusnak.

Orbán Viktor és Marine Le Pen politikai szövetsége nem alkalmi gesztusokra épül. Mindketten abból indulnak ki, hogy a nemzetállami szuverenitás elsőbbséget élvez az uniós intézményi logikával szemben, és nem az Európai Unió létezését, hanem annak hatáskörbővítését tartják problémásnak. Álláspontjuk szerint Brüsszel túl gyakran lép át nemzeti kompetenciákat, miközben demokratikus felhatalmazása korlátozott.

A migráció kérdésében is hasonló következtetésekre jutnak. 

A tömeges bevándorlást mindketten biztonsági és társadalmi kockázatként értelmezik. Orbán Viktor a fizikai határvédelemben látja a megoldást, míg Le Pen a nemzeti ellenőrzés visszaállítását és a bevándorlási szabályok szigorítását hangsúlyozza. 

Le Pen egy rádióinterjúban nyíltan egyetértett a magyar miniszterelnökkel, amikor úgy fogalmazott, hogy nem szabad mindenkit beengedni Európába.

A francia bíróság döntése után Orbán Viktor az elsők között állt ki Le Pen mellett. Amikor eltiltották a 2027-es elnökválasztáson való indulástól, a magyar miniszterelnök rövid, de egyértelmű üzenetet küldött

Je suis Marine!

Később ennél is keményebben fogalmazott, amikor az eljárást politikai boszorkányüldözésnek nevezte:

Amikor a globalista elit vereségtől tart az urnáknál, bilincshez nyúl, hogy elhallgattassa az ellenzéket. Kiállunk minden patrióta mellett, aki védi az emberek jogát arra, hogy maguk válasszák meg a jövőjüket, és nem hajlandóak elhallgatni. Veled vagyunk, Marine!

Ezt is ajánljuk a témában

Le Pen részéről sem maradt el a viszontmegerősítés. Orbán Viktor egy párizsi interjújában arról beszélt, hogy Franciaországban Marine Le Pen volt az egyetlen harcostársa a szuverenista–szuperállami vitában, aki már akkor is kiállt Magyarország mellett, amikor még nem ismerték egymást személyesen. 

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. január 07. 20:01
Végre valaki gátat szab a libsiknek. A választásokat még nem tudják betiltani, de ugyanúgy mint a bolsik 89 előtt, úgy alakítanák, hogy kizárólag saját embereik indulhassanak. Népfront.
Válasz erre
0
0
packó_
2026. január 07. 19:51
Még jobban becsülöm Trumpot.
Válasz erre
2
0
packó_
2026. január 07. 19:51
"Peimane Ghaleh-Marzban, a párizsi bíróság elnöke szerint Peimane Ghaleh-Marzban, a párizsi bíróság elnöke szerint már maga a gondolat is vörös posztó, hogy az amerikai kormány beleszóljon a francia igazságszolgáltatás ügyeibe." Packó szerint már maga a gondolat is vörös posztó, hogy egy befolyásolt/megvett bíróság beleszóljon a francia demokrácia ügyeibe.
Válasz erre
2
0
molga8
2026. január 07. 19:49
A sátánista brüsszeli globalista libsik megszokták, hogy büntetlenül diktatúrát csináltak az EU-ból, és naponta ezerszer szólnak bele szuverén országok életébe, gazdaságába, választásaiba. Most, hogy az egyik bűncselekményük (Le Pen ellehetetlenítése) miatt egy náluk nagyobb entitás (USA) helyreteszi őket, ugatnak, sírnak, hörögnek. Remélem Trump és Orbán, és a Patrióták elkenik q szájukat, és ez meg csak a kezdet kezdete. Ütni kell őket, el kell őket takarítani, az EU felett pedig át kell venni az irányítast.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!