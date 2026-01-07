Donald Trump nem lassít: Orbán Viktor szövetségese miatt ronthat rá az egyik legerősebb EU-s tagállamra

A Trump-adminisztráció még meg sem lépte, Párizs már prüszköl. A Politico szerint a francia főváros bíróságának elnöke példátlan élességgel figyelmeztette az Egyesült Államokat, miután felmerült, hogy Washington szankciókat vetne ki azokra a bírókra, akik tavaly eltiltották a választásoktól Marine Le Pen-t.

Trump politikai leszámolásnak tartja Marine Le Pen ügyét, és amerikai lépések jöhetnek. A francia igazságszolgáltatás máris tiltakozik.

Forrás: Thomas SAMSON / AFP

Peimane Ghaleh-Marzban, a párizsi bíróság elnöke szerint már maga a gondolat is vörös posztó, hogy az amerikai kormány beleszóljon a francia igazságszolgáltatás ügyeibe. A bíró a Politico által idézett beszédében elfogadhatatlan és tűrhetetlen külső beavatkozásról beszélt, miután a Der Spiegel arról írt, hogy az amerikai külügyminisztériumban komolyan mérlegelték a szankciók lehetőségét.