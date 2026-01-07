Donald Trump nem lassít: Orbán Viktor szövetségese miatt ronthat rá az egyik legerősebb EU-s tagállamra

„Free Marine Le Pen!” – Trump boszorkányüldözésnek tartja a francia jobboldali politikus elleni eljárást
„Ez ugyanaz a forgatókönyv, amelyet ellenem használt egy csapat holdkóros és lúzer” – fogalmazott az amerikai elnök.
Párizsban hirtelen nagyon érzékennyé vált a szuverenitás kérdésére. Miután felmerült, hogy Trump köre szankciókkal sújthatná Marine Le Pen elítélésében szerepet játszó bírókat, a francia igazságszolgáltatás vezetői azonnal tiltakozni kezdtek.
A Trump-adminisztráció még meg sem lépte, Párizs már prüszköl. A Politico szerint a francia főváros bíróságának elnöke példátlan élességgel figyelmeztette az Egyesült Államokat, miután felmerült, hogy Washington szankciókat vetne ki azokra a bírókra, akik tavaly eltiltották a választásoktól Marine Le Pen-t.
Peimane Ghaleh-Marzban, a párizsi bíróság elnöke szerint már maga a gondolat is vörös posztó, hogy az amerikai kormány beleszóljon a francia igazságszolgáltatás ügyeibe. A bíró a Politico által idézett beszédében elfogadhatatlan és tűrhetetlen külső beavatkozásról beszélt, miután a Der Spiegel arról írt, hogy az amerikai külügyminisztériumban komolyan mérlegelték a szankciók lehetőségét.
A háttérben Marine Le Pen fellebbezési pere áll, amely a jövő héten indul, és amelynek tétje nem kisebb, mint hogy a jobboldali politikus indulhat-e a 2027-es francia elnökválasztáson.
A döntés még a nyár előtt megszülethet.
Trump már korábban is élesen bírálta az ítéletet. A volt és jelenlegi amerikai elnök a közösségi oldalán egyértelműen politikai indíttatású támadásnak nevezte a történteket, és nem finomkodott a megfogalmazással. Trump így fogalmazott:
Ez rendkívül káros Franciaország és a francia nemzet számára. (…) SZABADÍTSÁK KI MARINE LE PENT!
Hozzátette azt is:
Nem ismerem Marine Le Pent, de közvetlenül azelőtt, ami egy nagy győzelem lehetett volna, rátámadnak egy kisebb vád miatt, amiről valószínűleg semmit sem tudott.
Nem Trump volt az egyetlen, aki megütötte a hangot. Az Euronews szerint J. D. Vance alelnök is kritizálta a francia bíróság döntését, mondván:
Ez nem demokrácia.
A francia reakció azért is árulkodó, mert az Egyesült Államok nem először él a szankciók eszközével bírókkal szemben. A Politico felidézi, hogy Washington nemrég tizenegy, a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kötődő bírót is szankcionált, köztük egy francia magistrát, aki jóváhagyta Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancs kiadását.
Ez az előzmény aligha nyugtatja meg Emmanuel Macron környezetét. Párizs most attól tart, hogy a Le Pen-ügy nemcsak belpolitikai botrány, hanem komoly transzatlanti konfliktus forrása is lehet – különösen akkor, ha Trump valóban rálép a szankciós útra.
A feszültség nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb politikai törésvonal része. Marine Le Pen ügye ugyanis túlmutat Franciaországon, és régóta illeszkedik abba a szuverenista–globalista vitába, amelyben több európai vezető is állást foglalt.
Ebben a körben Orbán Viktor az egyik leghangosabb támogatója a francia jobboldali politikusnak.
Orbán Viktor és Marine Le Pen politikai szövetsége nem alkalmi gesztusokra épül. Mindketten abból indulnak ki, hogy a nemzetállami szuverenitás elsőbbséget élvez az uniós intézményi logikával szemben, és nem az Európai Unió létezését, hanem annak hatáskörbővítését tartják problémásnak. Álláspontjuk szerint Brüsszel túl gyakran lép át nemzeti kompetenciákat, miközben demokratikus felhatalmazása korlátozott.
A migráció kérdésében is hasonló következtetésekre jutnak.
A tömeges bevándorlást mindketten biztonsági és társadalmi kockázatként értelmezik. Orbán Viktor a fizikai határvédelemben látja a megoldást, míg Le Pen a nemzeti ellenőrzés visszaállítását és a bevándorlási szabályok szigorítását hangsúlyozza.
Le Pen egy rádióinterjúban nyíltan egyetértett a magyar miniszterelnökkel, amikor úgy fogalmazott, hogy nem szabad mindenkit beengedni Európába.
A francia bíróság döntése után Orbán Viktor az elsők között állt ki Le Pen mellett. Amikor eltiltották a 2027-es elnökválasztáson való indulástól, a magyar miniszterelnök rövid, de egyértelmű üzenetet küldött:
Je suis Marine!
Később ennél is keményebben fogalmazott, amikor az eljárást politikai boszorkányüldözésnek nevezte:
Amikor a globalista elit vereségtől tart az urnáknál, bilincshez nyúl, hogy elhallgattassa az ellenzéket. Kiállunk minden patrióta mellett, aki védi az emberek jogát arra, hogy maguk válasszák meg a jövőjüket, és nem hajlandóak elhallgatni. Veled vagyunk, Marine!
„Ugyanezt tegyék Orbánnal is!” – fogalmazott a magyarellenes Daniel Freund a hír kapcsán.
Le Pen részéről sem maradt el a viszontmegerősítés. Orbán Viktor egy párizsi interjújában arról beszélt, hogy Franciaországban Marine Le Pen volt az egyetlen harcostársa a szuverenista–szuperállami vitában, aki már akkor is kiállt Magyarország mellett, amikor még nem ismerték egymást személyesen.
