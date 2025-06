Orbán szavai visszhangoznak Európában: a franciák szerint mindvégig igaza volt

Marine Le Pen a France Inter rádióban bírálta Franciaország bevándorláspolitikáját, ideológiainak és felelőtlennek nevezve azt – közölte a Valeurs Actuelles.

A politikus egyetértett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a migrációs kérdések kezelésében, hangsúlyozva, hogy nem szabad mindenkit beengedni Európába

– jegyzi meg a cikk.

Orbán Viktor a napokban adott párizsi interjújában úgy fogalmazott: a szuverenista vs európai szuperállam ügyében egyetlen harcostársa maradt Franciaországban, Marine Le Pen, aki már akkor is kiállt a Magyarországot ért igazságtalanságok ellen, amikor még nem is ismerte személyesen a magyar kormányfőt.