Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
„A csúcstalálkozó előtt azért voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy Trump türelme elfogyott Putyinnal szemben, és komoly szankciókkal fenyegette meg az oroszokat és a velük kereskedő államokat. Vakarhatták a fejüket a magyar állami vezetők: mi lesz a bimbózó amerikai-magyar kapcsolatokkal, ha Trump megharagszik rájuk a Putyinnal való együttműködés miatt? De lám, talán mégsem eszik olyannyira forrón a kását: pénteken Trumpék vörös szőnyeggel fogadták Putyint Alaszkában, az orosz elnök beülhetett az amerikai elnök szuper autójába (ez sem mindennapi gesztus), a sajtótájékoztatón pedig kölcsönösen méltatták egymást. Persze, Trump gyakran változtatja a külpolitikai mozgását, és ebbe az is belefér, hogy néhány hét múlva megismételje a »csalódtam Putyinban« állítását.
Mire Trump ismét megorrol Putyinra, addig eltelik néhány hét, vagy akár pár hónap is, és ki tudja, ezalatt mi történik – addig is nyert némi időt a magyar kormány.
Orbán Viktor pedig mondhatja – és mondja is – befelé: lám, engem igazolt az idő, tárgyalni kell Putyinnal, és nem szankciókat kivetni az országára.
A Trump–Putyin csúcs segítette a magyar kormányzati önigazolást. Meglátjuk, mire megy ezzel az Orbán-kormány.”
