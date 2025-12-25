„Mindenki a szeretet koldusa” – Reisz Pál ferences szerzetes a Mandinernek

Régi szokás például, hogy karácsonykor a leg­fiatalabb testvér rövid beszédet tart az ünnep titkát elemezve, és jókívánságait átadja a ház minden tagjának. Ezután következik az ajándékozás, ami közöttünk is szokás, de a módja nem mindig ugyanaz. Van, hogy kihúzzuk, kit kell megajándékoznunk, de olyan is volt, hogy a házfőnök készített ajándékot. Karácsonytól kezdődően esténként énekekkel kedveskedünk a betlehemi kisdednek.

Az idei adventben is az ön arcképével lesz kiplakátolva a pesti ferencesek gyónásra buzdító üzenete az Alcantarai Szent Péter-templomra? (Reisz Pál atyával nem sokkal az advent kezdete előtt beszélgettünk – a szerk.)

Hogy lesz-e idén ilyen plakátkampányunk, azt nem tudom. Ilyen ügyekben nem én hozok döntést. Annak sem vagyok tudatában, hogy miért rám esett a választás, bár egy sejtésem van.

Mire gyanakszik?

Azt szoktam mondani a testvéreknek, biztos a legbűnösebbet rakták ki a plakátra közülünk, hogy ezt látva a tékozló fiúk bátrabban merjenek hazajönni.