„Mindenki a szeretet koldusa” – Reisz Pál ferences szerzetes a Mandinernek

Arra csak a Szentlélek képes, mi nem. Persze kirakhatunk ilyen figyelemfelkeltő plakátokat, de a Szentlélek nélkül azokkal sem érnénk el semmit. Így viszont gyakran olyanok is betérnek hozzánk, akiknek ez a döntése szinte csodaszámba megy. Volt például, hogy valaki betért hozzám, aki hatvannégy évig nem gyónt. Ilyen alkalmakkor – tréfásan mondva – pezsgőt lehet bontani, nem csak december 31-én.
Hol helyezkedik el az advent és a karácsony a ferences lelkiségben?
Szent Ferenc atyánknak olyan újításai voltak a karácsonyi ünneplést illetően, amelyek megváltoztatták a világot. Az köztudomású, hogy tőle ered a betlehemállítás szokása, de kevesen gondolnak bele, mennyire mély teológia rejlik emögött, és mi minden következett belőle.
Mennyiben több ez a szokás, mint gyermeki játék?
Sokkal több! „Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán” – mondta Szent Ferenc. Életrajzírója, Celanói Tamás szerint Szent Ferencnek „a fájó részvét és a túláradó öröm csatáztak a szívében”, amikor megállt a jászol előtt, amelybe egy kisdedet formázó babát fektettek. Olyan korban történt ez meg, amikor a kisded Jézus már – a krónikás szavaival – „sokak szívében feledésbe merült”. Akkoriban a Megváltót a kereszten úgy ábrázolták, mint egy császárt, arany ruhában, koronával. Jézus istensége volt hangsúlyozva, az embersége pedig kevés figyelmet kapott. Ezen változtatott Szent Ferenc a betlehemállítással. Jézus emberi mivoltát hangsúlyozta ezzel a „játékkal”. Ha ránézünk a betlehemre, egy olyan csecsemőt látunk, aki kiszolgáltatott, akit időről időre tisztába kell tenni és meg kell szoptatni – egy embert. A reneszánsz valójában ebből a szokásból jött, ez volt az a hívő emberközpontúság, amely a korszak nagy festőinek alkotásait meghatározta. Egy reneszánsz oltárképen a valóságot látjuk, például a hús-vér embert a kereszten vagy a kisded Jézust édesanyja ölében. Mindez ott kezdődött, egy grecciói barlangban, ahol Szent Ferenc három évvel a halála előtt felállította az első betlehemet.