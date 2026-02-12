Ft
02. 12.
csütörtök
kodály zoltán szavakon túl Vásáry Tamás isten

Fogynak a nagyok, akik a még nagyobbak vállára álltak – Vásáry Tamás halálára

2026. február 12. 06:07

Szavakon túl – ez volt a verseskötete címe, és amikor azt kérdeztem, ott lakik-e a zene, derűsen rám nézett, és csak annyit mondott: „És még azon túl is az Isten."

2026. február 12. 06:07
null
Farkas Anita

„Sorra mennek el a nagyok, és nem nagyon van utánpótlás”, írta az egyik hozzászóló a Vásáry Tamás haláláról szóló rövidhír alatt. Nem tudom, vajon minden idő minden nemzedéke így érez-e a halottaival kapcsolatban, de egyetértek vele; mintha mostanában tényleg egyszer s mindenkorra vége lenne valaminek. Hogy minek, pontosan azt sem tudom, talán egy csak lazán körberajzolható korszaknak, amelyben a szelíd lelkű állhatatosakat nem takarja el az egyre lármásabb tömeg, ezért legalább esélyük nyílik rá, hogy a világot jobbá szeressék. 

Fogynak a nagyok, akik a még nagyobbak vállára álltak. 

Vásáry Tamás például Kodály Zoltánéra; sosem hallottam még olyan szépen beszélni embert egy másikról, mint ahogyan ő beszélt a pótolhatatlan mesteréről. „Annyira szerettem, hogy sokszor arra gondoltam, ha meghal, azt én sem fogom túlélni” – mondta például róla, és azt is, hogy kilencvenévesen még mindig hetente álmodik vele. Mert persze túlélte, nem is kevéssel, hiszen sokkal több minden túlélhető, mint azt elsőre gondolnánk. 

A Hadikban találkoztunk, közel a Gellért-hegyhez, ahova mindennap felsétált. Vásáry Tamás bejött sárga pulóverben, emlékszem, arra gondoltam, milyen vagány szín ez, ráadásként a szemei különös kékjét is még jobban felragyogtatja.

A terv, hogy az életéről faggatom, eleve kudarcra volt ítélve; hogyan is lehetne kilenc évtizedet egy óra alatt körbejárni? Pláne kilenc ilyen dús évtizedet a debreceni gyerekkortól a külföldi éveken át a hazatérésig, a zongoristaságtól a karmesterségig, a tanítástól a költészetig. Bedobtam hát a gyeplőt, hagytam, menjünk arra, amerre a pillanat visz, akár még a szavakon túl is. Szavakon túl – ez volt a verseskötete címe, és amikor azt kérdeztem, ott lakik-e a zene, derűsen rám nézett, és csak annyit mondott: „És még azon túl is az Isten.” 

Nem üres frázis, hogy azóta is sokszor eszembe jutott ez a mondat. Ahogyan Vásáry Tamás időtlenül és nemtelenül szép arca is, ahogyan a mindannyiunk által folyton keresett lényeget nagyon egyszerűen összefoglalta:

„Az az igazi szabadság és kiteljesedés, ha az ember elfogadja a sorsát úgy, ahogy van, nem ragaszkodik görcsösen semmihez, és elengedi minden vágyát. A világon ugyanis semmi és senki nem a miénk. A gyerekeink sem. Mindannyian egyek vagyunk a végtelenben.”

Mennek el a nagyok, és mi egyre kevésbé értjük, miért leszünk nélkülük szegényebbek.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

teljesenertelmetlen
2026. február 12. 07:49
„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Woolworths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány kivitelben, ami az élvező hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros minőségben kielégítheti. Ennek a tömegkielégülésnek veszélyei már mutatkoznak, az élet és a szellem minden területén. Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorgatva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”
baxtalo-2
2026. február 12. 07:47
Szép írás egy nagy emberről.
balbako_
2026. február 12. 06:44
Csodálatos sorozatot indított Vásáry Tamás különböző zeneszerzők munkáit magyarázta és zongorán idézte a magyarázott részeket. Élvezet volt hallgatni, nézni. Csodálatos művész és jó magyar ember volt. Isten nyugosztalja!
