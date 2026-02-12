Fogynak a nagyok, akik a még nagyobbak vállára álltak – Vásáry Tamás halálára

„Sorra mennek el a nagyok, és nem nagyon van utánpótlás”, írta az egyik hozzászóló a Vásáry Tamás haláláról szóló rövidhír alatt. Nem tudom, vajon minden idő minden nemzedéke így érez-e a halottaival kapcsolatban, de egyetértek vele; mintha mostanában tényleg egyszer s mindenkorra vége lenne valaminek. Hogy minek, pontosan azt sem tudom, talán egy csak lazán körberajzolható korszaknak, amelyben a szelíd lelkű állhatatosakat nem takarja el az egyre lármásabb tömeg, ezért legalább esélyük nyílik rá, hogy a világot jobbá szeressék.

Fogynak a nagyok, akik a még nagyobbak vállára álltak.

Vásáry Tamás például Kodály Zoltánéra; sosem hallottam még olyan szépen beszélni embert egy másikról, mint ahogyan ő beszélt a pótolhatatlan mesteréről. „Annyira szerettem, hogy sokszor arra gondoltam, ha meghal, azt én sem fogom túlélni” – mondta például róla, és azt is, hogy kilencvenévesen még mindig hetente álmodik vele. Mert persze túlélte, nem is kevéssel, hiszen sokkal több minden túlélhető, mint azt elsőre gondolnánk.