01. 04.
vasárnap
Magyarország nem hajol meg

2026. január 04. 07:41

2026 sorsdöntő év lesz. Döntés előtt állunk: folytatjuk-e ezt a bátor, keresztény-nemzeti utat, vagy engedjük, hogy idegen erők döntsenek helyettünk?

2026. január 04. 07:41
Jurák Kata
Jurák Kata
vasarnap.hu

„A magyar nép tudta: csak az az út járható, amelyik Istenhez vezet. Templomaink tele voltak. Közösségeink erősödtek. A nehézségekben az emberek Istenhez fordultak – és erőt kaptak. Mert ahol Isten van, ott remény van. Ahol remény van, ott jövő van.

Magyarország nem hajol meg.

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!"

Nem hajolt meg Brüsszel szankciói alatt. Nem hajolt meg a háborúpárti nyomás alatt. Nem hajolt meg a globális divatok, az ideológiák, a fenyegetések alatt. Magyarország nem csupán túlélő – példamutató. Nem csupán talpon maradt – előre ment.

2026 sorsdöntő év lesz. Döntés előtt állunk: folytatjuk-e ezt a bátor, keresztény-nemzeti utat, vagy engedjük, hogy idegen erők döntsenek helyettünk?

Mi tudjuk a választ. Mi az életet választjuk. A békét. A jövőt.

»Az Úr ad békét határaidban” (Zsolt 147,14). Ezt kérjük, ezt követeljük, ezt éljük – erősebben, mint valaha.«

Emelkedj fel, Magyarország! Maradj hű Istenhez, maradj hű egymáshoz – és nincs az a vihar, ami megtörhetne.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Magyarország, vedd elő a józan eszedet!

Az „áradó” szekta jelszava, hogy változást szeretnének – de arra már nem tudnak válaszolni, hogy mi jönne április 13-ától. Pedig a tét óriási, és túlmutat az országhatáron is. Krupincza Mariann írása.

 

asszaur
2026. január 04. 10:18
Ezek szerint Izrael belső erő..... Sejtettem.
