Magyarország nem hajol meg.

Nem hajolt meg Brüsszel szankciói alatt. Nem hajolt meg a háborúpárti nyomás alatt. Nem hajolt meg a globális divatok, az ideológiák, a fenyegetések alatt. Magyarország nem csupán túlélő – példamutató. Nem csupán talpon maradt – előre ment.

2026 sorsdöntő év lesz. Döntés előtt állunk: folytatjuk-e ezt a bátor, keresztény-nemzeti utat, vagy engedjük, hogy idegen erők döntsenek helyettünk?

Mi tudjuk a választ. Mi az életet választjuk. A békét. A jövőt.