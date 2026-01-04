Magyarország, vedd elő a józan eszedet!
Az „áradó” szekta jelszava, hogy változást szeretnének – de arra már nem tudnak válaszolni, hogy mi jönne április 13-ától. Pedig a tét óriási, és túlmutat az országhatáron is. Krupincza Mariann írása.
2026 sorsdöntő év lesz. Döntés előtt állunk: folytatjuk-e ezt a bátor, keresztény-nemzeti utat, vagy engedjük, hogy idegen erők döntsenek helyettünk?
„A magyar nép tudta: csak az az út járható, amelyik Istenhez vezet. Templomaink tele voltak. Közösségeink erősödtek. A nehézségekben az emberek Istenhez fordultak – és erőt kaptak. Mert ahol Isten van, ott remény van. Ahol remény van, ott jövő van.
Magyarország nem hajol meg.
Nem hajolt meg Brüsszel szankciói alatt. Nem hajolt meg a háborúpárti nyomás alatt. Nem hajolt meg a globális divatok, az ideológiák, a fenyegetések alatt. Magyarország nem csupán túlélő – példamutató. Nem csupán talpon maradt – előre ment.
2026 sorsdöntő év lesz. Döntés előtt állunk: folytatjuk-e ezt a bátor, keresztény-nemzeti utat, vagy engedjük, hogy idegen erők döntsenek helyettünk?
Mi tudjuk a választ. Mi az életet választjuk. A békét. A jövőt.
»Az Úr ad békét határaidban” (Zsolt 147,14). Ezt kérjük, ezt követeljük, ezt éljük – erősebben, mint valaha.«
Emelkedj fel, Magyarország! Maradj hű Istenhez, maradj hű egymáshoz – és nincs az a vihar, ami megtörhetne.”
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Az „áradó” szekta jelszava, hogy változást szeretnének – de arra már nem tudnak válaszolni, hogy mi jönne április 13-ától. Pedig a tét óriási, és túlmutat az országhatáron is. Krupincza Mariann írása.