Magyarország, vedd elő a józan eszedet!

Török Gábor elemez: vagy a Fidesz nyer, vagy a Tisza
Két hete még másról írt a politológus, mint szerdán.
Az „áradó” szekta jelszava, hogy változást szeretnének – de arra már nem tudnak válaszolni, hogy mi jönne április 13-ától. Pedig a tét óriási, és túlmutat az országhatáron is.
Bár minden erőmmel azon voltam, hogy karácsonykor és lehetőleg a két ünnep között is kerüljem a politika és a közélet témáját, a baráti, családi beszélgetésekkor előkerült, hogy vajon mi lesz a közelgő választások eredménye. Mivel nem szerettem volna Török-féle ködszurkálásokba bocsátkozni, ezért igyekeztem a témát rövid zárni, és csak annyit mondtam, hogy a közhangulatból kiindulva nehéz, küzdelmes hónapok állnak előttünk, és nagy harcokra számítok. Ugyanakkor
bízom a magyar nép józan ítélőképességében, leginkább a vidéki Magyarországéban…
Erre aztán jöttek a példák még a kicsi Békés vármegyei faluból is, hogy hirtelen azok álltak az „áradás” mellé, akik eddig a mostani rendszer haszonélvezői voltak. A jelszavuk, hogy változást szeretnének – de arra már nem tudnak válaszolni, hogy mi jönne április 13-ától.
Pesten ugyanezt tapasztaljuk:
jövőkép nincs, csak az indulat, hogy „Orbán és bandája takarodjon”.
Van, aki e „szent célért” kész lenne még több adót is fizetni.
Ezt is ajánljuk a témában
Két hete még másról írt a politológus, mint szerdán.
Ilyenkor a beszélgetésekben beáll a csend, és jön az értetlenkedés. Nyilván nincs sehol sem kolbászból a kerítés idehaza, és krízis követett krízist az elmúlt években – elég csak a koronavírusra vagy a szomszédban lassan négy éve dúló háborúra gondolni –, de azért ez a kormányzat inkább adott, mintsem hogy elvett.
Január elseje óta már
Közben népszerű a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel is. (E sorok írójának utóbbi nélkül soha nem lett volna Budapesten lakása…)
Ezt is ajánljuk a témában
Az adócsökkentések és a támogatások éve következik 2026-ban Magyarországon.
Igen, visszagondolva 2010-ben mi is azt akartuk, hogy a Gyurcsány-Bajnai csapat tűnjön el. De tudtuk, hogy a Fidesz-KDNP mire képes – addigra már több önkormányzat élén is bizonyítottak a 2006-os őszödi „szél” után. Arról nem beszélve, hogy az 1998-2002 között az első Orbán-kormány elkezdett építkezni. Ezzel szemben a napnál is világosabb volt, hogy Gyurcsányék milyen dúlást vittek véghez az országban gazdasági és morális értelemben is.
Most viszont semmit nem tudunk, csak azt, hogy „a választás után mindent lehet” majd Magyar Péteréknek, az előző rendszer minden emberét pedig várja az „Út a börtönbe program”.
Ez is mutatja, hogy jól mondja a nóta: „zavaros a Tisza vize, nem tiszta”. Hiszen egyre csak szivárognak onnan a rémisztő programelemek: ekho-adózás eltörlése, nyugdíjadó, 33 százalékos szja, és fizetős egészségügy még a gyerekeknek is. S bár Magyar Péterék próbálnak tagadni, és olyan humbugokkal hárítanak, hogy a több mint 600 (!) oldalas dokumentumot a mesterséges intelligencia rakta össze, ez elég átlátszó annak tudatában, hogy meg-megvillan oldalukon a baloldali panoptikum Bokros Lajostól kezdve Kéri Lászlón és nején át egészen Lendvai Ildikóig.
Már önmagában Bokros feltűnése poszttraumás stresszt okoz sokaknál, még bennünk, harmincasokban is, akik még igencsak hátulgombolósok voltunk, mikor az egykori pénzügyminiszter nadrágszíj-húzogatásra késztette a magyar társadalmat.
Ezt is ajánljuk a témában
A baloldali közgazdász olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!”
S akkor megérkeztünk a Tisza-vezér alakjához, Magyar Péterhez. A minap olvastam, hogy egy pszichológiai nagytanulmányt lehetne az ellenzéki politikusból írni. Ezzel teljesen egyetértek, és nem csodálnám, hogyha az elmúlt évekről a közeljövőben valóban szakdolgozat születne politológia vagy pszichológia szakon.
Azon sem lepődtem meg, hogy Szily Nóra kapott hideget-meleget az interjúja után. Írom ezt úgy, hogy gyerekkoromban az ő műsorain nőttem fel, és tisztelettel tekintek rá.
De egy segítő foglalkozású nem engedheti meg magának, hogy szemellenzőt tegyen fel egy interjú során!
Egy olyan személlyel szemben főleg nem, akiről nem egy, hanem két nő is azt állította már a nyilvánosság előtt, hogy bántalmazta a kapcsolatuk során. Emlékezetes, hogy volt felesége, a hajdani igazságügyi miniszter – aki nélkül, valljuk be, Magyar egy igazi dupla nulla lenne – azt mondta Hajdú Péternek, hogy exférje késsel a kezében mászkált a lakásban, és várandósan az ajtónak is nekilökte.
Egykori párja, Vogel Evelin pedig arról beszélt, hogy volt arra precedens, hogy a Tisza Párt elnöke úgy üvöltözött vele az utcán, hogy a kocsiban ülő gyermeke sírva fakadt. A jelenlegi párkapcsolati státuszáról pedig semmit nem tudunk, mert Ilike, nekünk csak Ilona jó pár hónapja eltűnt a színről.
A Magyart védő asszonykórushoz egy kérdésem van csupán: nekik kellene a mindennapokban egy olyan férfi, aki mellett hat-hét hónapnál tovább nem tud megmaradni egy nő sem? S akkor menjünk tovább:
aki mellett egy nő sem tud megmaradni, az hogy funkcionálhat vezetőként?
Mert ha megfeszül is valaki, nem tudja élesen különválasztani a civil valóját a munkahelyi szerepétől, megnyilvánulásaitól.
Ezt is ajánljuk a témában
Felhívta a figyelmet, hogy az nem személyiségváltozás, hogy Magyar egyre rezzenéstelenebb arccal állít valamit, ahogyan az sem, ha néhánnyal több Petőfi-idézetet mutat fel.
S akkor még a több hónapos EP-s lógását nem is említettük. Vagy a mentelmi jog mögé bújását. A miniszterelnökség elől nem lehet csak úgy meglógni, egy diplomáciai tárgyalás során pedig nem lehet csak úgy kimenni egy teremből, mint azt tette az ATV stúdiójában Rónai Egonnál.
Így az új év első napjaiban csak annyit kérek a magyar választoktól, hogy vegyék elő a józan eszüket, és mikor pár hónap múlva belépnek abba a bizonyos fülkébe,
csak egy kicsit nézzenek előrébb, mint az urnazárás vagy április 13-a.
Mert itt most bizony nem csak négy évről döntünk, hanem több generáció sorsáról is!
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője határozott véleményt fogalmazott meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter embere még a „kommunikációs képzésükről” is beszélt.