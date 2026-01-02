Magyarország, vedd elő a józan eszedet!

Azon sem lepődtem meg, hogy Szily Nóra kapott hideget-meleget az interjúja után. Írom ezt úgy, hogy gyerekkoromban az ő műsorain nőttem fel, és tisztelettel tekintek rá.

De egy segítő foglalkozású nem engedheti meg magának, hogy szemellenzőt tegyen fel egy interjú során!

Egy olyan személlyel szemben főleg nem, akiről nem egy, hanem két nő is azt állította már a nyilvánosság előtt, hogy bántalmazta a kapcsolatuk során. Emlékezetes, hogy volt felesége, a hajdani igazságügyi miniszter – aki nélkül, valljuk be, Magyar egy igazi dupla nulla lenne – azt mondta Hajdú Péternek, hogy exférje késsel a kezében mászkált a lakásban, és várandósan az ajtónak is nekilökte.

Egykori párja, Vogel Evelin pedig arról beszélt, hogy volt arra precedens, hogy a Tisza Párt elnöke úgy üvöltözött vele az utcán, hogy a kocsiban ülő gyermeke sírva fakadt. A jelenlegi párkapcsolati státuszáról pedig semmit nem tudunk, mert Ilike, nekünk csak Ilona jó pár hónapja eltűnt a színről.

A Magyart védő asszonykórushoz egy kérdésem van csupán: nekik kellene a mindennapokban egy olyan férfi, aki mellett hat-hét hónapnál tovább nem tud megmaradni egy nő sem? S akkor menjünk tovább: