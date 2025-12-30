Kéri László elszólta magát és csúnyán lebuktatta Magyar Pétert – a Tisza egy baloldali párt! (VIDEÓ)

Váratlan helyről érkezett a pofon: nem kellett sokat várni, hogy Kéri László lebuktassa Magyar Péteréket
Nem először hozzák kellemetlen helyzetbe a saját szövetségesei a liberális politikust.
A baloldali közgazdász olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!”
Kéri László lebuktatta Magyar Pétert és a Tisza balos gyökereit! – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál szerint Magyar Péter és a holdudvara a párt alapításának pillanatától már azzal házaltak, hogy a Tisza Párt „se nem jobb-, se nem baloldali”, ideológián felüli politikai formáció. Ezt az állítást azonban maga a párt környezetéhez tartozó egyik legismertebb baloldali véleményvezér, Kéri László és Radnai Márk cáfolták meg.
Kéri László a HVG podcastjában elszólta magát és egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy:
Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát”.
Ez önmagában is beszédes, de Kéri tovább ment és azt mondta újságírói kérdésre, hogy a Tisza 21 pontjából nagyjából 12-t kifejezetten baloldali. Példaként említette az egyedülálló szülők állami támogatását, valamint a nagyobb vagyonok megadóztatását. Ezek klasszikus baloldali újraelosztási tételek.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem először hozzák kellemetlen helyzetbe a saját szövetségesei a liberális politikust.
Kéri ugyanakkor kritizálta az egykulcsos adórendszert, amelyet a Fidesz egyik legrosszabb örökségének nevezett, és megjegyezte: erről a Tiszán belül is viták folynak. A portál megjegyzi: az egykulcsos adórendszer azért jobb, mert egyszerű, kiszámítható, és nem bünteti a munkát: aki többet dolgozik vagy többet keres, azt nem sújtják magasabb adókulcsokkal. Ez ösztönzi a teljesítményt, erősíti a középosztályt, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez.
Ezzel szemben a progresszív adózás – amit a Tisza erőltet – nagyobb terhet jelentene, mert adóemeléssel jár, előbb a magasabb jövedelműeket, majd idővel a széles középosztályt is elérné, visszahozva a szürkegazdaságot.
Kéri László olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta:
Laci bácsi az első tiszás!”
A képen Kéri László és Magyar Péter együtt látható.Ez a pillanat szimbolikus jellegű. Jól megmutatja, hogy a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali világ próbálja újra pozícióba hozni magát. Ugyanazok az arcok, ugyanazok a gondolatok, csak új politikai logó alatt. A kép azonban nem lenne teljes Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita nélkül – hangsúlyozza a Tűzfalcsoport.
Ismert, aközgazdász évek óta a megszorításos gazdaságpolitika következetes képviselője. Támogatta a 13. havi nyugdíj elvételét, rendszeresen érvel adóemelések és költségvetési „fegyelem” mellett. Miközben Magyar Péter következetesen tagadta, hogy ilyen gondolkodású szakembereknek közük lenne a Tisza programjához, Petschnig Mária Zita a baloldali Népszavának adott interjút saját otthonából.
A felvételen, a családi fotók mellett, jól láthatóan megjelent egy Tisza Pártos hűtőmágnes is.
Kéri László és felesége rendszeres vendégei a Tisza-szigetek rendezvényeinek, és egyes sajtóinformációk szerint aktívan részt vettek/vesznek a párt programalkotásában is. Nem véletlen tehát, hogy egyre több megszorító jellegű javaslat szivárog ki a Tisza környezetéből. A minta világos. Korábban a baloldali pártok környékén voltak otthon, most a Tisza Párt rendezvényein tűnnek fel. A politikai mez változik, a gondolkodás és a kapcsolati háló nem.A Tisza Párt tehát nem ideológiailag semleges új politikai erő. Sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérlete, új csomagolásban, ahogy erre Kéri is rámutatott! – zárta bejegyzését a Tűzfalcsoport.
Nyitókép: YouTube