Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter kéri lászló radnai márk

Kéri László elszólta magát és csúnyán lebuktatta Magyar Pétert – a Tisza egy baloldali párt! (VIDEÓ)

2025. december 30. 11:40

A baloldali közgazdász olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!”

2025. december 30. 11:40
null

Kéri László lebuktatta Magyar Pétert és a Tisza balos gyökereit! – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál szerint Magyar Péter és a holdudvara a párt alapításának pillanatától már azzal házaltak, hogy a Tisza Párt „se nem jobb-, se nem baloldali”, ideológián felüli politikai formáció. Ezt az állítást azonban maga a párt környezetéhez tartozó egyik legismertebb baloldali véleményvezér, Kéri László és Radnai Márk cáfolták meg.

Kéri László a HVG podcastjában elszólta magát és egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy: 

Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát”.

Ez önmagában is beszédes, de Kéri tovább ment és azt mondta újságírói kérdésre, hogy a  Tisza 21 pontjából nagyjából 12-t kifejezetten baloldali. Példaként említette az egyedülálló szülők állami támogatását, valamint a nagyobb vagyonok megadóztatását. Ezek klasszikus baloldali újraelosztási tételek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egykulcsos adó, a Fidesz legrosszabb öröksége

Kéri ugyanakkor kritizálta az egykulcsos adórendszert, amelyet a Fidesz egyik legrosszabb örökségének nevezett, és megjegyezte: erről a Tiszán belül is viták folynak. A portál megjegyzi: az egykulcsos adórendszer azért jobb, mert egyszerű, kiszámítható, és nem bünteti a munkát: aki többet dolgozik vagy többet keres, azt nem sújtják magasabb adókulcsokkal. Ez ösztönzi a teljesítményt, erősíti a középosztályt, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. 

Ezzel szemben a progresszív adózás – amit a Tisza erőltet – nagyobb terhet jelentene, mert adóemeléssel jár, előbb a magasabb jövedelműeket, majd idővel a széles középosztályt is elérné, visszahozva a szürkegazdaságot.

„Az első tiszás!” 

Kéri László olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: 

Laci bácsi az első tiszás!” 

A képen Kéri László és Magyar Péter együtt látható.Ez a pillanat szimbolikus jellegű. Jól megmutatja, hogy a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali világ próbálja újra pozícióba hozni magát. Ugyanazok az arcok, ugyanazok a gondolatok, csak új politikai logó alatt. A kép azonban nem lenne teljes Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita nélkül – hangsúlyozza a Tűzfalcsoport.

Ismert, aközgazdász évek óta a megszorításos gazdaságpolitika következetes képviselője. Támogatta a 13. havi nyugdíj elvételét, rendszeresen érvel adóemelések és költségvetési „fegyelem” mellett. Miközben Magyar Péter következetesen tagadta, hogy ilyen gondolkodású szakembereknek közük lenne a Tisza programjához, Petschnig Mária Zita a baloldali Népszavának adott interjút saját otthonából. 

A felvételen, a családi fotók mellett, jól láthatóan megjelent egy Tisza Pártos hűtőmágnes is. 

Kéri László és felesége rendszeres vendégei a Tisza-szigetek rendezvényeinek, és egyes sajtóinformációk szerint aktívan részt vettek/vesznek a párt programalkotásában is. Nem véletlen tehát, hogy egyre több megszorító jellegű javaslat szivárog ki a Tisza környezetéből. A minta világos. Korábban a baloldali pártok környékén voltak otthon, most a Tisza Párt rendezvényein tűnnek fel. A politikai mez változik, a gondolkodás és a kapcsolati háló nem.A Tisza Párt tehát nem ideológiailag semleges új politikai erő. Sokkal inkább a régi baloldali elit visszatérési kísérlete, új csomagolásban, ahogy erre Kéri is rámutatott! – zárta bejegyzését a Tűzfalcsoport.

Nyitókép: YouTube

 

