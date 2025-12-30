Kéri László elszólta magát és csúnyán lebuktatta Magyar Pétert – a Tisza egy baloldali párt! (VIDEÓ)

Kéri László lebuktatta Magyar Pétert és a Tisza balos gyökereit! – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál szerint Magyar Péter és a holdudvara a párt alapításának pillanatától már azzal házaltak, hogy a Tisza Párt „se nem jobb-, se nem baloldali”, ideológián felüli politikai formáció. Ezt az állítást azonban maga a párt környezetéhez tartozó egyik legismertebb baloldali véleményvezér, Kéri László és Radnai Márk cáfolták meg.

Kéri László a HVG podcastjában elszólta magát és egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy: