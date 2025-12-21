Váratlan helyről érkezett a pofon: nem kellett sokat várni, hogy Kéri László lebuktassa Magyar Péteréket

Török Gábor csúnyán elhasalt: megbukott történelemből a politológus
Az ELTE docense nagyot akart mondani, de a valóság arcul csapta.
Nem először hozzák kellemetlen helyzetbe a saját szövetségesei a liberális politikust.
Az utóbbi időszakban „a Tisza szócsöveként funkcionáló” Kéri László súlyosan elszólta magát az évek óta a baloldali közvélemény-kutatók által magas támogatottságra mért ellenzéki párttal kapcsolatban – írta meg a Magyar Nemzet.
Ugyanis Kéri a napokban egy stuttgarti Tisza-sziget podcastben és egy interjúban is arról beszélt, hogy Magyar Péter újévi beszédében az előre hozott választás követelése nem valós politikai kihívás volt, hanem tudatos taktikai húzás.
A politológus szerint Magyar tartott attól, hogy pártja akkor még nem képes legyőzni a Fideszt, a kezdeményezés célja pedig az volt, hogy a kormánypártok „csak azért se” vegyék komolyan a felvetést.
Kéri a podcastben felidézte, hogyan reagáltak Magyar bejelentésére. „Amikor Magyar Péter bejelentette az előre hozott választás iránti igényt, (…) mindenki elcsodálkozott, hogy hát azért ennyire csak nem áll jól a Tisza. (…) És szerintem ez egy elég bölcs dolog volt, mert ezzel elkerülte azt, hogy a Fidesz esetleg előre hozta volna tényleg a választást még akkor, amikor nem volt olyan nagy különbség a két tábor között” – mondta, majd azt is jelezte, hogy Magyar azért tett ilyen javaslatot, mert szerinte a Fidesz úgysem valósítja meg.
Arra a kérdésre, hogy a Fidesz szempontjából hiba volt-e elmaradni az előre hozott voksolással, Kéri így felelt: „Nagyon féltem őszintén attól, hogy a Magyar Péter javaslatát komolyan veszi esetleg a Fidesz” fogalmazott, és hozzátette, hogy tavaszi választáson a Tisza alulmaradt volna. „De ha, tegyük fel, májusban lett volna a választás, azt még megnyerte volna a Fidesz, mert hiába vezetett a közvélemény-kutatási adatok szerint a Tisza akkor már, alul, a szervezettségi szintje nem érte akkor még el azt (…)” – tette hozzá.
