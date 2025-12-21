Ft
12. 21.
vasárnap
tisza magyar péter kéri lászló fidesz választás

Váratlan helyről érkezett a pofon: nem kellett sokat várni, hogy Kéri László lebuktassa Magyar Péteréket

2025. december 21. 14:04

Nem először hozzák kellemetlen helyzetbe a saját szövetségesei a liberális politikust.

2025. december 21. 14:04
null

Az utóbbi időszakban „a Tisza szócsöveként funkcionáló” Kéri László súlyosan elszólta magát az évek óta a baloldali közvélemény-kutatók által magas támogatottságra mért ellenzéki párttal kapcsolatban – írta meg a Magyar Nemzet.

Ugyanis Kéri a napokban egy stuttgarti Tisza-sziget podcastben és egy interjúban is arról beszélt, hogy Magyar Péter újévi beszédében az előre hozott választás követelése nem valós politikai kihívás volt, hanem tudatos taktikai húzás.

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
A politológus szerint Magyar tartott attól, hogy pártja akkor még nem képes legyőzni a Fideszt, a kezdeményezés célja pedig az volt, hogy a kormánypártok „csak azért se” vegyék komolyan a felvetést.

Kéri a podcastben felidézte, hogyan reagáltak Magyar bejelentésére. „Amikor Magyar Péter bejelentette az előre hozott választás iránti igényt, (…) mindenki elcsodálkozott, hogy hát azért ennyire csak nem áll jól a Tisza. (…) És szerintem ez egy elég bölcs dolog volt, mert ezzel elkerülte azt, hogy a Fidesz esetleg előre hozta volna tényleg a választást még akkor, amikor nem volt olyan nagy különbség a két tábor között” – mondta, majd azt is jelezte, hogy Magyar azért tett ilyen javaslatot, mert szerinte a Fidesz úgysem valósítja meg.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz szempontjából hiba volt-e elmaradni az előre hozott voksolással, Kéri így felelt: „Nagyon féltem őszintén attól, hogy a Magyar Péter javaslatát komolyan veszi esetleg a Fidesz” fogalmazott, és hozzátette, hogy tavaszi választáson a Tisza alulmaradt volna. „De ha, tegyük fel, májusban lett volna a választás, azt még megnyerte volna a Fidesz, mert hiába vezetett a közvélemény-kutatási adatok szerint a Tisza akkor már, alul, a szervezettségi szintje nem érte akkor még el azt (…)” – tette hozzá.

Nyitókép: képernyőfotó

***

moliere-0
2025. december 21. 16:40
A rutinos ravazdiak már átálláson morfondíroznak (Tölgyessy)...
moliere-0
2025. december 21. 16:38
Felolvastam a cikket a feleségemnek. Jogosan kérdezte, hogy ebben hol a pofon. Mondom én: te kaptad meg én. Mert MEGINT nem az van a cikkben, mint a címben. MINDENKI HAZUDIK!!!
tapir32
•••
2025. december 21. 16:35 Szerkesztve
Laci bácsi magyarázza a magyarázhatatlant és fossa a szót. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek és Laci bácsinak.
Stingary76
2025. december 21. 16:27
"„Amikor Magyar Péter bejelentette az előre hozott választás iránti igényt, (…) mindenki elcsodálkozott, hogy hát azért ennyire csak nem áll jól a Tisza. (…) És szerintem ez egy elég bölcs dolog volt, mert ezzel elkerülte azt, hogy a Fidesz esetleg előre hozta volna tényleg a választást még akkor, amikor nem volt olyan nagy különbség a két tábor között” Aszta, mekkora taktikus, mekkora zseni ez a Magyar Péter! Kéri László is meghajol előtte, hogy mekkora bölcs döntést hozott ezzel Magyar Péter! :DDDDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!