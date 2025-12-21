Váratlan helyről érkezett a pofon: nem kellett sokat várni, hogy Kéri László lebuktassa Magyar Péteréket

Az utóbbi időszakban „a Tisza szócsöveként funkcionáló” Kéri László súlyosan elszólta magát az évek óta a baloldali közvélemény-kutatók által magas támogatottságra mért ellenzéki párttal kapcsolatban – írta meg a Magyar Nemzet.

Ugyanis Kéri a napokban egy stuttgarti Tisza-sziget podcastben és egy interjúban is arról beszélt, hogy Magyar Péter újévi beszédében az előre hozott választás követelése nem valós politikai kihívás volt, hanem tudatos taktikai húzás.