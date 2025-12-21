Török Gábor csúnyán elhasalt: megbukott történelemből a politológus

A volt köztársasági elnökök esetében – mutatott rá Török – már nem érvényesek ilyen szigorú megkötések, ugyanakkor a társadalom továbbra is a nemzeti egység egykori megtestesítőit tiszteli bennük, ezért részesülnek élethosszig tartó juttatásokban. Török Gábor szerint az, hogy egy leköszönt államfő milyen közéleti szerepet vállal, kizárólag az ő „belátásától, szerepfelfogásától és ízlésétől” függ: akár pártpolitikus, sőt miniszterelnök is lehet, ha erre ambíciót érez.

A politológus ugyanakkor egy éles történelmi párhuzammal igyekezett érzékeltetni a helyzet visszásságát. Úgy fogalmazott: akiknek most tetszett Áder János szereplése a Háborúellenes Gyűlésen, azok feltehetően „akkor sem vonták volna fel a szemöldöküket, ha mondjuk 2002-ben, a választások előtt Göncz Árpád a Horn-kormány eredményeit ismerteti az akkori ellenzék egyik kampányműsorában”. Akiknek pedig most ellenszenves volt a felszólalás, azok ezt is rossz szemmel nézték volna.

Csakhogy éppen itt bukik meg Török Gábor a képzeletbeli politikatörténeti vizsgán: Göncz Árpád ugyanis 2002-ben valóban meglehetősen látványos kampányrendezvényt hozott össze, nem is akárkikkel.

Ott volt Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke, valamint Kupa Mihály, a Centrum Párt vezetője – mindez ráadásul Göncz Árpád saját otthonában.

Nyitókép: Ficsor Márton