Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
török gábor áder jános kuncze gábor medgyessy péter göncz árpád

Török Gábor csúnyán elhasalt: megbukott történelemből a politológus

2025. december 21. 12:53

Az ELTE docense nagyot akart mondani, de a valóság arcul csapta.

2025. december 21. 12:53
null

A Török Gábor-saga újabb felvonása ott kezdődik, hogy Török Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem falain belül egyetemi docens, a politikatudományi intézet oktatója. E háttérrel, szokásához híven, elemezte a szegedi Háborúellenes Gyűlést, azon belül is Áder János felszólalását.

Török kifejtette: bár a hivatalban lévő köztársasági elnöktől sem lehet elvitatni a politikai véleménynyilvánítás jogát – példaként Sólyom Lászlót említve, aki több alkalommal is bírálta a szocialista-liberális kormányzást –, a szerepfelfogásnak igenis vannak határai. Álláspontja szerint az alkotmány nem politikai semlegességet vagy némaságot vár el az államfőtől, hanem a nemzet egységének kifejezését. Ezt a feladatot azonban szerinte lehetetlen teljesíteni akkor, ha az elnök „folyamatosan az egyik csapat mezében fut ki a pályára”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron

Úgy véli, az elvek és értékek képviselete önmagában nem probléma, ám ha a pártpolitikai hovatartozás felülírja ezeket, 

az államfő elveszíti annak esélyét, hogy valóban a nemzet egészének képviselőjeként viselkedjen.

A volt köztársasági elnökök esetében – mutatott rá Török – már nem érvényesek ilyen szigorú megkötések, ugyanakkor a társadalom továbbra is a nemzeti egység egykori megtestesítőit tiszteli bennük, ezért részesülnek élethosszig tartó juttatásokban. Török Gábor szerint az, hogy egy leköszönt államfő milyen közéleti szerepet vállal, kizárólag az ő „belátásától, szerepfelfogásától és ízlésétől” függ: akár pártpolitikus, sőt miniszterelnök is lehet, ha erre ambíciót érez.

A politológus ugyanakkor egy éles történelmi párhuzammal igyekezett érzékeltetni a helyzet visszásságát. Úgy fogalmazott: akiknek most tetszett Áder János szereplése a Háborúellenes Gyűlésen, azok feltehetően „akkor sem vonták volna fel a szemöldöküket, ha mondjuk 2002-ben, a választások előtt Göncz Árpád a Horn-kormány eredményeit ismerteti az akkori ellenzék egyik kampányműsorában”. Akiknek pedig most ellenszenves volt a felszólalás, azok ezt is rossz szemmel nézték volna.

Csakhogy éppen itt bukik meg Török Gábor a képzeletbeli politikatörténeti vizsgán: Göncz Árpád ugyanis 2002-ben valóban meglehetősen látványos kampányrendezvényt hozott össze, nem is akárkikkel.

Ott volt Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke, valamint Kupa Mihály, a Centrum Párt vezetője – mindez ráadásul Göncz Árpád saját otthonában.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. december 21. 14:43 Szerkesztve
"... akiknek most tetszett Áder János szereplése a Háborúellenes Gyűlésen, azok feltehetően „akkor sem vonták volna fel a szemöldöküket, ha mondjuk 2002-ben, a választások előtt Göncz Árpád a Horn-kormány eredményeit ismerteti az akkori ellenzék egyik kampányműsorában”. És milyen eredményei voltak a Horn-kormánynak? A Bokros-csomag például, 1995-ben? Az, ami népesedésileg a tatárjáráshoz hasonló puszítítást végzett? Nem tudod te mit beszélsz, apafej. A "csornai Charles Bronson" pedig 45-ször küldött vissza az Országgyűlésnek törvényt, hogy módosítsák, míg pl. Sólyom László ezt csak 25 alkalommal tette meg. Áder tehát nem egy "aláíró gép" volt, ahogy az abból következne, hogy kinek a "mezét viselte"!
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. december 21. 14:41 Szerkesztve
Török Gábortól én inkább ezt idézném, mert fontos: "Török Gábor úgy vélte, a mostani kampány eddig is elég sok meglepetéssel szolgált, "és akkor jön Lázár János, aki saját kezével kezdi el lebontani már hátul is azt a kerítést, amely a Fidesz zárt, saját ideológiai törzsterületét még valamennyire védte az oda állandóan bejárkáló Magyar Pétertől." Török Gábor szerint mindez "szokatlan hiba, korábban a Fidesztől megszokott stílusú, módszerű kihasználással."" A "Stompova szlovák nevezetű" Lázár-beszólásra írja ezt Török. És igaza van, mint úgy általában mindig.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 21. 14:39
A cikk szerzője nincs igazán tisztába a "rendezvény" szó jelentésével. Jó, sokminden mással sincs, de a fidesz sajtó munkatársainak csak az a dolga, hogy a fidesz szájaíze szerint írjanak. :)))
Válasz erre
0
1
machet
2025. december 21. 14:30
Docens?oktató?Az elemzéseiből erre nem is gondoltam. Sorry.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!