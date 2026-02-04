Behozhatatlan Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont – de közben elkövetett egy hatalmas hibát
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
A 21 Kutatóközpont azt állítja, hogy a választópolgárok 28 százaléka Fidesz-szimpatizáns.
„A Válasz Online hamis címet adott a Róna Danival folytatott beszélgetésünknek. Tisztességtelenek voltak, lelkük rajta. Állításukkal szemben én csak annyit mondtam, hogy ha a 21 Kutatóközpont független, akkor a Nézőpont Intézet is az.
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
Örülök, hogy Török Gábor is ajánlja a beszélgetésünket Róna Danival. Sajnos félreértette, amit mondtam. A teljes népességben egy közvélemény-kutató a pártszimpátiát tudja mérni (melyik pártot választaná »most vasárnap«). Ez egyetlen kérdés, nincs benne semmi trükk, beazonosítás vagy kivétel. Aki megnevezi a pártpreferenciáját, az lesz valamelyik párt szimpatizánsa a teljes népesség bázisán. Se több, se kevesebb. Egy pártszimpatizáns lehet a részvétel szempontjából aktív vagy inaktív választópolgár. A Nézőpont Intézet kutatása azt mutatja, hogy a belföldi magyar választópolgárok (most épp 7.624.185 fő) legutóbb 40 százaléka Fidesz-szimpatizáns (picivel több, mint 3 millió fő). Közülük azonban nem mindenki lesz Fidesz-szavazó, csak azok, akik aktívak és részt vesznek a választáson. Szerintünk legalább a 80 százalékuk részt venne már most vasárnap.
Bekopogott a valóság az „elemzői világ” ablakán.
A 21 Kutatóközpont azt állítja, hogy a választópolgárok 28 százaléka Fidesz-szimpatizáns (kicsivel több, mint 2,1 millió fő). Mivel csak az EP-választáson közel 2 millió szavazója volt a Fidesznek, ha csak ugyanők szavaznának ismét a kormánypártra, Róna Daniék szerint a Fidesz 95 százalékos mozgósítási szinten állna. »A legvalószínűbb listás eredmény« azonban egy másik kategóriája a közvélemény-kutatási adatoknak. Az, amelyet április 12-én este mindenki nézni fog a képernyőkön. Mi a Nézőpont Intézetnél valljuk, hogy ez a legfontosabb szám, mert ez vethető össze leginkább a választási eredménnyel, amire valójában minden közvélemény-kutatást olvasó ember kíváncsi.
A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív (ennek a szinonimája a biztos résztvevő) választópolgár pártpreferenciáját mutatja meg (itt vezet a Nézőpont adatai szerint a Fidesz 7 százalékponttal a Tisza előtt), köztük azokat, akik ezt bevallották és azokat is (rejtőzködők, bizonytalanok), akiknek van vagy lesz pártpreferenciájuk, de azt egyelőre nem árulják el. A beszélgetésben azt próbáltam elmagyarázni, hogy ezt hogyan, milyen statisztikai módszerekkel lehet a szakmai szabályokat betartva elvégezni. Sajnálom, hogy mindezt »Magyarország Egyetlen Elemzője«, Török Gábor sem értette meg, de én nem adom fel, folytatom a tudományos ismeretterjesztő munkámat.”
