A 21 Kutatóközpont azt állítja, hogy a választópolgárok 28 százaléka Fidesz-szimpatizáns (kicsivel több, mint 2,1 millió fő). Mivel csak az EP-választáson közel 2 millió szavazója volt a Fidesznek, ha csak ugyanők szavaznának ismét a kormánypártra, Róna Daniék szerint a Fidesz 95 százalékos mozgósítási szinten állna. »A legvalószínűbb listás eredmény« azonban egy másik kategóriája a közvélemény-kutatási adatoknak. Az, amelyet április 12-én este mindenki nézni fog a képernyőkön. Mi a Nézőpont Intézetnél valljuk, hogy ez a legfontosabb szám, mert ez vethető össze leginkább a választási eredménnyel, amire valójában minden közvélemény-kutatást olvasó ember kíváncsi.

A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív (ennek a szinonimája a biztos résztvevő) választópolgár pártpreferenciáját mutatja meg (itt vezet a Nézőpont adatai szerint a Fidesz 7 százalékponttal a Tisza előtt), köztük azokat, akik ezt bevallották és azokat is (rejtőzködők, bizonytalanok), akiknek van vagy lesz pártpreferenciájuk, de azt egyelőre nem árulják el. A beszélgetésben azt próbáltam elmagyarázni, hogy ezt hogyan, milyen statisztikai módszerekkel lehet a szakmai szabályokat betartva elvégezni. Sajnálom, hogy mindezt »Magyarország Egyetlen Elemzője«, Török Gábor sem értette meg, de én nem adom fel, folytatom a tudományos ismeretterjesztő munkámat.”

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály