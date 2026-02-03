Behozhatatlan Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont – de közben elkövetett egy hatalmas hibát

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint – írja a 24.hu. Hasonló mérésre írta azt nemrég a tiszás elemző, a magát függetlennek hirdető Török Gábor, hogy ez bizony már behozhatatlan előny.

Csakhogy a Tisza Párthoz több szálon is köthető 21 Kutatóközpont elkövette a Medián hibáját: olyan adatsorral próbálja bizonygatni Magyar Péter vezetését, hogy az nevetség tárgyává teszi az intézetet.

Mint megírtuk, a Medián úgy mért jelentős Tisza-előnyt, hogy azt állította, a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson, ami teljességgel elképzelhetetlen, a 21 Kutatóközpont pedig most azt közölte, hogy a számai alapján majdnem ugyanannyi a pártnélküli (27 százalék) Magyarországon, mint Fidesz-szavazó (28 százalék), ami ugyancsak vicces elmélet.