02. 03.
medián tisza párt magyar péter róna dániel fidesz 21 Kutatóközpont

Behozhatatlan Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont – de közben elkövetett egy hatalmas hibát

2026. február 03. 09:27

A korábban a Párbeszédnek és a Momentumnak is dolgozó Róna Dániel intézete azt állítja, hogy majdnem annyi pártnélküli választópolgár él jelenleg Magyarországon, mint Fidesz-szavazó, ami ugyanannyira elképzelhetetlen, mint a Medián mérése a 90 százalékos biztos részvételről.

2026. február 03. 09:27
null

A teljes népesség körében 7, a pártot választani tudók között 10, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 16 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint – írja a 24.hu. Hasonló mérésre írta azt nemrég a tiszás elemző, a magát függetlennek hirdető Török Gábor, hogy ez bizony már behozhatatlan előny.

Csakhogy a Tisza Párthoz több szálon is köthető 21 Kutatóközpont elkövette a Medián hibáját: olyan adatsorral próbálja bizonygatni Magyar Péter vezetését, hogy az nevetség tárgyává teszi az intézetet.

Mint megírtuk, a Medián úgy mért jelentős Tisza-előnyt, hogy azt állította, a magyarok 90, és a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson, ami teljességgel elképzelhetetlen, a 21 Kutatóközpont pedig most azt közölte, hogy a számai alapján majdnem ugyanannyi a pártnélküli (27 százalék) Magyarországon, mint Fidesz-szavazó (28 százalék), ami ugyancsak vicces elmélet.

Nem ez az első hihetetlen állítása egyébként a szervezetnek, amelynek vezetője az a Róna Dániel, aki korábban tanácsokat osztogatott a Párbeszédnek, a Momentumnak, Botka Lászlónak és Karácsony Gergelynek, ráadásul megfordult a Mediánnál is: októberben azt írta, hogy a Tisza Párt támogatottságát nem csökkentették a kiszivárgott adótervek, a kormánypártok esetében pedig nem mérhető semmilyen pozitív hatása az Otthon Start Programnak, az adókedvezmény-növelésnek vagy a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének.

Sőt, a központ adatai alapján a Kétfarkú Kutyapárt erősebb a falvakban, mint a fővárosban. 

Róna Dániellel kapcsolatban nem árt emlékezni, hogy a Magyar Nemzet információi szerint középpontjában állhat a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának, amelynek tagja a Medián, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet is. A lap úgy tudja, ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak.

A sajtóhír szerint Róna maga is arról beszélt hogy a 2022-es választások előtt létezett egy kutatói tanács nevű fórum, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre. „A központi kampánycsapat hívott közvélemény-kutatókat, hogy átbeszéljék a helyzetet” – idézte fel Róna.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

