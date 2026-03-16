Az RTL elkapta Menczer Tamást a Békemeneten: az igazgató két ténnyel azonnal helyretette a liberális sajtót (VIDEÓ)

A kommunikációs igazgató szerint a Tisza Párt és Ukrajna összefonódása a napnál is világosabb.
A Fidesz-KDNP politikai igazgatója, Menczer Tamás egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben az látható, hogy az RTL Klub kérdéseire válaszol a Békemenet során. A riporter azt kérdezte, hogy a kommunikációs igazgatónak van-e bármilyen információja arról, hogy orosz ügynökök érkezhettek Magyarországra a választások befolyásolására.
„Azért nincs ilyen információm, mert ez nem igaz” – mondta Menczer Tamás, hozzátéve, hogy szerint ez egy ócska figyelemelterelés a Tisza és Ukrajna, a Tisza és Zelenszkij kapcsolatáról. A politikus szerint ezt mindenki látja és mindenki tudja. A riporter ezt követően azt kérdezte, hogy akkor miért fordulhat az elő, hogy kormánypárti politikusok bejegyzései alatt moldáv és orosz accountok is megjelentek. Menczer Tamás szerint Magyar Péter bejegyzéseinél pedig érdekes módon Távol-Keletről is rendszeresen szoktak megjelenni kommentek.
Azt tudom, hogy ahol befolyásolás van, az a Tisza és Ukrajna
– tette hozzá. A politikai igazgató teljesség igénye nélkül emlékeztetett arra, hogy még a Politico szerint van kapcsolat az ukrán kormány és a Tisza Párt között. „A Politicot nem a Tóni fizeti” – tette hozzá. Elmondta, hogy szintén az összefonódást jelzi Tisza Világ applikáció körüli adatszivárgási botrány, valamint az, hogy a Tisza által szervezett szavazáson a párt támogatói többségében Ukrajna uniós csatlakozására szavaztak. „Úgy vannak összefonódva, mint két kicsi legó, hogy egy klasszikust idézzek” – mondta Menczer.
