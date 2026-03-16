Az RTL elkapta Menczer Tamást a Békemeneten: az igazgató két ténnyel azonnal helyretette a liberális sajtót (VIDEÓ)

A Fidesz-KDNP politikai igazgatója, Menczer Tamás egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben az látható, hogy az RTL Klub kérdéseire válaszol a Békemenet során. A riporter azt kérdezte, hogy a kommunikációs igazgatónak van-e bármilyen információja arról, hogy orosz ügynökök érkezhettek Magyarországra a választások befolyásolására.

„Azért nincs ilyen információm, mert ez nem igaz” – mondta Menczer Tamás, hozzátéve, hogy szerint ez egy ócska figyelemelterelés a Tisza és Ukrajna, a Tisza és Zelenszkij kapcsolatáról. A politikus szerint ezt mindenki látja és mindenki tudja. A riporter ezt követően azt kérdezte, hogy akkor miért fordulhat az elő, hogy kormánypárti politikusok bejegyzései alatt moldáv és orosz accountok is megjelentek. Menczer Tamás szerint Magyar Péter bejegyzéseinél pedig érdekes módon Távol-Keletről is rendszeresen szoktak megjelenni kommentek.