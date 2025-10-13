Ugyanakkor a kormánypártok esetében sem mérhető semmilyen pozitív hatása az Otthon Start Programnak, az adókedvezmény-növelésnek vagy a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének. Más szóval: a 21 Kutatóközpont szerint a politikai térben zajló események sem mobilizációs, sem demobilizációs hatással nincsenek a választói magatartásra. A kutatás azt is állítja, hogy habár a Tisza támogatottsága csökkent a teljes népességben, a pártot választani tudó, részvételüket biztosra mondó szavazók bázisán mégis nőtt a támogatottságuk. Az is szerepel a kutatásban, hogy a Kétfarkú Kutyapárt erősebb a falvakban, mint a fővárosban. No komment.

Ez a narratíva politológiai szempontból nehezen védhető. A politikai folyamatok dinamikus természetéből következően elképzelhetetlen, hogy hónapokig semmilyen irányú elmozdulás ne történjen a pártpreferenciákban, különösen akkor, amikor a közéletet botrányok és jóléti intézkedések egyaránt tematizálják.

A kutatás módszertana sem erősíti a hitelességet. A 21 Kutatóközpont úgynevezett »hibrid« mintavételt alkalmaz, amelynek túlnyomó része – saját bevallásuk szerint is – online toborzásból származik (n=1000, ebből kb. 650–700 online és 300–350 telefonos válaszadó). Ez gyakorlatilag egy döntően online kutatás, amelynek reprezentativitása komoly szakmai viták tárgya.”