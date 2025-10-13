Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szempont Magyar Péter Kulja András 21 Kutatóközpont

A 21 Kutatóközpont legújabb pártpreferencia-kutatása több szempontból is megmosolyogtató

2025. október 13. 17:14

Az is szerepel a kutatásban, hogy a Kétfarkú Kutyapárt erősebb a falvakban, mint a fővárosban. No komment.

2025. október 13. 17:14
null
Talabér Krisztián
Facebook

„A 21 Kutatóközpont legújabb pártpreferencia-kutatása több szempontból is megmosolyogtató – és néhány pontján már inkább szakmailag aggályos.
A kutatás szerint a Tisza Párt támogatottságát a pártot választani tudó, részvételüket biztosra mondó szavazók bázisán semmilyen mértékben nem befolyásolta sem Ruszin-Szendi fegyverbotránya, sem Magyar Péter jelöltállítási kudarca, sem Kulja András vitaszereplése, sem Tarr Zoltán »választást kell nyerni, aztán mindent lehet« kijelentése, sem a Tisza-adótervezetek. 

Ugyanakkor a kormánypártok esetében sem mérhető semmilyen pozitív hatása az Otthon Start Programnak, az adókedvezmény-növelésnek vagy a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének. Más szóval: a 21 Kutatóközpont szerint a politikai térben zajló események sem mobilizációs, sem demobilizációs hatással nincsenek a választói magatartásra. A kutatás azt is állítja, hogy habár a Tisza támogatottsága csökkent a teljes népességben, a pártot választani tudó, részvételüket biztosra mondó szavazók bázisán mégis nőtt a támogatottságuk. Az is szerepel a kutatásban, hogy a Kétfarkú Kutyapárt erősebb a falvakban, mint a fővárosban. No komment.

Ez a narratíva politológiai szempontból nehezen védhető. A politikai folyamatok dinamikus természetéből következően elképzelhetetlen, hogy hónapokig semmilyen irányú elmozdulás ne történjen a pártpreferenciákban, különösen akkor, amikor a közéletet botrányok és jóléti intézkedések egyaránt tematizálják.

A kutatás módszertana sem erősíti a hitelességet. A 21 Kutatóközpont úgynevezett »hibrid« mintavételt alkalmaz, amelynek túlnyomó része – saját bevallásuk szerint is – online toborzásból származik (n=1000, ebből kb. 650–700 online és 300–350 telefonos válaszadó). Ez gyakorlatilag egy döntően online kutatás, amelynek reprezentativitása komoly szakmai viták tárgya.”

Nyitókép: Képmetszet

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

gullwing
2025. október 13. 19:18
Olyan a kutató cég mint a párt: szar.
satrafa-2
2025. október 13. 18:48
Érthető, hogy vidéken vezet a kutyapárt, hiszen vidéken sokkal több kutya van... (nem tudok szmájlit rakni, tessék idegondolni. :))) )
magichorze
2025. október 13. 17:51
Vidéken vezet a kutyapárt, ahol ugyebár nincs is internet, csak M1 propaganda.
states-2
2025. október 13. 17:42
A komcsi közvéleményt nem kutató csürhe eljátssza ugyanazt, mint 4 éve, aztán a választásokat követő napokban jön a magyarázom a bizonyítványomat, amin ha Karinthy élne, hülyére röhögné magát.
