Tovább nyomul Soros kutatócége – sorra jönnek ki a Magyar Pétert támogató méréseikkel, de van egy kis bökkenő

2025. október 13. 11:14

A 21 Kutatóközpont bár védi a Tisza Pártot, korábban már beismerte, erősödött a Fidesz.

2025. október 13. 11:14
null

Magyar Péter október 13-án, hétfőn megosztott Facebook-bejegyzésében ismét a 21 Kutatóközpont adataira hivatkozott, melyek – nem meglepő módon – ismét jelentős Tisza-előnyt mutatnak a kormánypárttal szemben. A kutatócég neve azért csenghet ismerősen olvasóinknak, mert Soros György érdekköréhez tartozik.

Ismert, a központ neve már a „guruló dollárbotrányban” is előkerült, és szoros kapcsolatokat ápol a CEU-val és a Tisza Párthoz köthető személyekkel egyaránt. Mint arról szeptember elején beszámoltunk, Róna Dánielék kutatóközpontja Magyar Péterék adóbotrányának kitörése után egy újabb jelentős Tisza-előnyt mutató kutatással állt elő.

Emlékezetes, hogy a 21 Kutatóközpont vezetője,

Róna Dániel korábban maga is elismerte, hogy a 2022-es választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt.

Róna a 444.hu-nak adott interújában úgy fogalmazott 2022 szeptemberében, „abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.”

Szoros kapcsolatban a baloldallal és a Soros-hálózattal

Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben: dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányaiban is. De 2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 

De a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát – valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt. 

A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentésében is előkerültek

A 21 Kutatóközpont neve felbukkant a „guruló dolláros” botrányban is, amely szerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.

A dokumentumban arra is rámutattak, hogy „a GMF visszatérő kedvezményezettje volt a 21 Kutatóközpont is, amely elemzéseivel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat”.

Nemcsak Róna Dániel szólta el magát

2025 nyarán a Medián közvéleménykutató vezetője, Hann Endre is elszólta magát a közvélemény-kutatások kapcsán a HVG Fülke című podcast műsorában. Hann arról beszélt, 

ha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak ki a közvélemény-kutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Befolyásol”

– hangsúlyozta az ismert, ugyancsak a baloldalhoz köthető szakértő.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

