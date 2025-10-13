Tovább nyomul Soros kutatócége – sorra jönnek ki a Magyar Pétert támogató méréseikkel, de van egy kis bökkenő

Róna a 444.hu-nak adott interújában úgy fogalmazott 2022 szeptemberében, „abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat.”

Szoros kapcsolatban a baloldallal és a Soros-hálózattal

Róna Dániel neve régóta ismert a baloldali politikai körökben: dolgozott Karácsony Gergely, Botka László és a Momentum kampányaiban is. De 2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését.

De a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársai között találjuk Bojár Ábelt – a Tisza Pártot pénzelő Bojár Gábor fiát – valamint Serpenyi Anitát, aki korábban Magyar Péter bizalmi asszisztense volt.

A kutatóintézet szoros kapcsolatban áll a Soros-féle CEU-val is. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a 21 Kutatóközpont a Tisza Párt köré szerveződő hálózat része, amely a Soros-birodalom befolyásával működik.