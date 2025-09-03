Ft
Tisza Párt közvélemény-kutatás Magyar Péter Róna Dániel 21 Kutatóközpont

Soros György kutatócége védi a Tiszát, de szerintük is erősödött a Fidesz

2025. szeptember 03. 19:33

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója korábban elismerte, hogy manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.

2025. szeptember 03. 19:33
null

Újabb jelentős Tisza-előnnyel rukkolt elő a 21 Kutatóközpont pár nappal Magyar Péterék adóbotrányának kitörése után. Magyar Péter persze most sem mulasztotta el, hogy hivatkozzon az eredményekre, ahogy azt már korábban is többször megtette. Mindez annak az egyértelmű jele, hogy Soros György kutatócége ismét beszállt a választások befolyásolásába, védi a Tiszát,

de még szerintük is erősödött a Fidesz. 

Ezt is ajánljuk a témában

A 21 Kutatóközpontról érdemes felidézni, hogy vezetője, Róna Dániel korábban elismerte, hogy 

manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.

Róna a 444-nek a 2022-es kampányban napvilágot látott balos kutatócégek méréseiről azt mondta: “Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. De ebből nem következik, hogy mindegyik kutatás rossz lett volna.”

„Utólag ezeket elég könnyű azonosítani, de nem fogom tudni bizonyítani, hogy ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket. Azonban sajnos nemcsak a választókat vezették félre, hanem Zaránd Péteréket (az ellenzék kampányfőnökét – a szerk) is” – fogalmazott. 

De Róna tavaly is kínos magyarázkodásba kezdett az akkori eredményeik kapcsán.

Ezt is ajánljuk a témában

A 21 Kutatóközpont neve szerepel a guruló dollárokról szóló USAID-jelentésben is: eszerint The German Marshall Fund (GMF) többször támogatta a 21 Kutatóközpontot, hogy a baloldal javára befolyásolja méréséivel a kampányt. De a kutatóközpont szorosan együttműködik a CEU-val is.

Róna Dániel, a központ igazgatója pedig a balliberális oldal kampányainak állandó segítője. 

2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, 2017 decemberétől a parlamenti választásokig pedig Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2019 augusztusától az önkormányzati választásokig részt vett Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánycsapatában is. 2018 nyarán kezdett dolgozni a Momentumnak. Most pedig beállt a Tisza mögé.

Ezt is ajánljuk a témában

A 21 Kutatóközpontról azt is tudni kell, hogy a Tiszát pénzelő oligarcha Bojár Gábor fia, Bojár Ábel is itt dolgozott kutatási igazgatóként. De Serpenyi Anita, Magyar Péter korábbi első asszisztense is a 21-nél dolgozott.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka 

Reszelő Aladár
2025. szeptember 03. 20:49
Pedig a recept megvan: ha nem az lesz a választások eredménye, mint amit a mérések kihoztak, akkor csalás történt a választásokon. Legalábbis a nemzetközi közvélemény felé ezt fogják kommunikálni és ezzel akarják majd a balhékat legitimálni. Akkor is, ha minden szavazókörben lesz 2 emberük, akik aláírnak majd minden jegyzőkönyvet, pont úgy mint legutóbb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!