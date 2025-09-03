Soros György kutatócége védi a Tiszát, de szerintük is erősödött a Fidesz

A 21 Kutatóközpontról érdemes felidézni, hogy vezetője, Róna Dániel korábban elismerte, hogy

manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.

Róna a 444-nek a 2022-es kampányban napvilágot látott balos kutatócégek méréseiről azt mondta: “Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek sajnos nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat. De ebből nem következik, hogy mindegyik kutatás rossz lett volna.”

„Utólag ezeket elég könnyű azonosítani, de nem fogom tudni bizonyítani, hogy ezek az anyagok azzal a céllal készültek, hogy hülyítsék az embereket. Azonban sajnos nemcsak a választókat vezették félre, hanem Zaránd Péteréket (az ellenzék kampányfőnökét – a szerk) is” – fogalmazott.

De Róna tavaly is kínos magyarázkodásba kezdett az akkori eredményeik kapcsán.