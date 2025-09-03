Magyar Péter legfrissebb bejelentése megmutatta: nagyon nagy a baj a Tisza-adó kiszivárgása miatt

Ha Magyar Péter bajban van, a 21 Kutatóközpont a segítségére siet – az elmúlt hónapok tapasztalatai után ez szerdán is bebizonyosodott. Most, hogy az egész ország felháborodott a Tisza-adó kiszivárgott tervei és Tarr Zoltán mondatai miatt, a kutatóintézet kiadott egy mérést, amely alapján a részvételüket biztosra mondó, és pártot választani tudó szavazóknál 52–36-ra vezet a Tisza Párt, ezt az adatot ismertette Magyar Péter is.

A Tisza-vezér és a 21 Kutatóközpont összefonódásáról áprilisban írtunk először, amikor Magyar Péter a szegedi fórumán elkezdett kétharmados győzelemről fantáziálni, a központ pedig két nappal később szállította is az 51–37-es eredményt.

A szervezet igazgatója Róna Dániel, aki korábban tanácsokat osztogatott a Párbeszédnek, a Momentumnak, Botka Lászlónak és Karácsony Gergelynek is, ráadásul megfordult a Mediánnál, amely a 21 Kutatóközpont után néhány nappal rendre hasonlóan elemzéseket tesz közzé. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott róla: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.

De nem szabad megfeledkezni Seprenyi Anitáról sem, aki az elnök állítása szerint kulcsfontosságú szereplője volt az országjárásának. A CEU-n tanult Seprenyi Anita korábban a 21 Kutatóközpont munkatársa, projektvezetője volt, mielőtt Magyar Péter asszisztenseként folytatta volna pályafutását. Éppen ezért aligha véletlen, hogy a legszélsőségesebb eredményeket ez a központ teszi közzé, sőt, Magyar Péterrel előfordult már, hogy akkor beszélt az adatokról, amikor azok még nyilvánosságra sem kerültek.