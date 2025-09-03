Ft
09. 03.
szerda
Tarr Zoltán Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter

Magyar Péter legfrissebb bejelentése megmutatta: nagyon nagy a baj a Tisza-adó kiszivárgása miatt

2025. szeptember 03. 09:23

Már a 21 Kutatóközpont irreális mérési eredményeit is bevetette Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról, ami a Tisza Párt hatalomra jutása esetén 4 millió ember nettó fizetését csökkentené Magyarországon.

2025. szeptember 03. 09:23
null

Ha Magyar Péter bajban van, a 21 Kutatóközpont a segítségére siet – az elmúlt hónapok tapasztalatai után ez szerdán is bebizonyosodott. Most, hogy az egész ország felháborodott a Tisza-adó kiszivárgott tervei és Tarr Zoltán mondatai miatt, a kutatóintézet kiadott egy mérést, amely alapján a részvételüket biztosra mondó, és pártot választani tudó szavazóknál 52–36-ra vezet a Tisza Párt, ezt az adatot ismertette Magyar Péter is.

A Tisza-vezér és a 21 Kutatóközpont összefonódásáról áprilisban írtunk először, amikor Magyar Péter a szegedi fórumán elkezdett kétharmados győzelemről fantáziálni, a központ pedig két nappal később szállította is az 51–37-es eredményt.

A szervezet igazgatója Róna Dániel, aki korábban tanácsokat osztogatott a Párbeszédnek, a Momentumnak, Botka Lászlónak és Karácsony Gergelynek is, ráadásul megfordult a Mediánnál, amely a 21 Kutatóközpont után néhány nappal rendre hasonlóan elemzéseket tesz közzé. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott róla: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.

De nem szabad megfeledkezni Seprenyi Anitáról sem, aki az elnök állítása szerint kulcsfontosságú szereplője volt az országjárásának.  A CEU-n tanult Seprenyi Anita korábban a 21 Kutatóközpont munkatársa, projektvezetője volt, mielőtt Magyar Péter asszisztenseként folytatta volna pályafutását. Éppen ezért aligha véletlen, hogy a legszélsőségesebb eredményeket ez a központ teszi közzé, sőt, Magyar Péterrel előfordult már, hogy akkor beszélt az adatokról, amikor azok még nyilvánosságra sem kerültek.

De mi is az a Tisza-adó?

Bár Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek róla, a Tisza-adó óriási károkat okozna a magyar családoknak. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadójának számításai szerint

a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

 

Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– jelentette ki a Tisza Párt egyik kulcsfigurája, aki azóta a Magyar Pétert minden eszközzel támogató portáloknak, például a Telexnek sem hajlandó nyilatkozni.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

