Magyar Péter legfrissebb bejelentése megmutatta: nagyon nagy a baj a Tisza-adó kiszivárgása miatt

A három legfőbb ok: ezért állítja a közvélemény-kutató, hogy kétharmados győzelemre állnak Magyar Péterék
Semmi sem véletlen – egyre nehezebben titkolják a manipulációs kerekasztal létezését. A háttérben kulcsszerepe lehet Seprenyi Anitának.
Már a 21 Kutatóközpont irreális mérési eredményeit is bevetette Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról, ami a Tisza Párt hatalomra jutása esetén 4 millió ember nettó fizetését csökkentené Magyarországon.
Ha Magyar Péter bajban van, a 21 Kutatóközpont a segítségére siet – az elmúlt hónapok tapasztalatai után ez szerdán is bebizonyosodott. Most, hogy az egész ország felháborodott a Tisza-adó kiszivárgott tervei és Tarr Zoltán mondatai miatt, a kutatóintézet kiadott egy mérést, amely alapján a részvételüket biztosra mondó, és pártot választani tudó szavazóknál 52–36-ra vezet a Tisza Párt, ezt az adatot ismertette Magyar Péter is.
A Tisza-vezér és a 21 Kutatóközpont összefonódásáról áprilisban írtunk először, amikor Magyar Péter a szegedi fórumán elkezdett kétharmados győzelemről fantáziálni, a központ pedig két nappal később szállította is az 51–37-es eredményt.
A szervezet igazgatója Róna Dániel, aki korábban tanácsokat osztogatott a Párbeszédnek, a Momentumnak, Botka Lászlónak és Karácsony Gergelynek is, ráadásul megfordult a Mediánnál, amely a 21 Kutatóközpont után néhány nappal rendre hasonlóan elemzéseket tesz közzé. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója találóan úgy fogalmazott róla: Róna Dániel a közvélemény-kutatás helyett bevezette a közvéleményformáló-kutatás fogalmát.
De nem szabad megfeledkezni Seprenyi Anitáról sem, aki az elnök állítása szerint kulcsfontosságú szereplője volt az országjárásának. A CEU-n tanult Seprenyi Anita korábban a 21 Kutatóközpont munkatársa, projektvezetője volt, mielőtt Magyar Péter asszisztenseként folytatta volna pályafutását. Éppen ezért aligha véletlen, hogy a legszélsőségesebb eredményeket ez a központ teszi közzé, sőt, Magyar Péterrel előfordult már, hogy akkor beszélt az adatokról, amikor azok még nyilvánosságra sem kerültek.
Ezt is ajánljuk a témában
Semmi sem véletlen – egyre nehezebben titkolják a manipulációs kerekasztal létezését. A háttérben kulcsszerepe lehet Seprenyi Anitának.
Bár Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek róla, a Tisza-adó óriási károkat okozna a magyar családoknak. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadójának számításai szerint
a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené. Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.
Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.
Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
Választást kell nyerni, és utána mindent lehet
– jelentette ki a Tisza Párt egyik kulcsfigurája, aki azóta a Magyar Pétert minden eszközzel támogató portáloknak, például a Telexnek sem hajlandó nyilatkozni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Parlamentben a pedagógusok béremelését támadták, itthon a Tisza-adóval a fizetésüket csökkentenék.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala