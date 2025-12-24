Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
székelyföld temesvár szabadság forradalom töltött káposzta

Az 1989-es karácsony volt a legkülönlegesebb: új korszakot nyitott

2025. december 24. 21:04

Ezernél több áldozata volt, jót és rosszat is hozott aztán, de a legfontosabb hozadéka a szabadság volt, amit azóta is tanulgatunk. Csender Levente írása.

2025. december 24. 21:04
null
Csender Levente

„Melyik volt a legkülönlegesebb karácsonyod?” – teszi föl a kérdést a nagylányom. Kicsit elmélázok a válasz előtt. Először képek jelennek meg. Nagyapámmal megyünk fenn az erdőn, a fagyott hó tetején csillog a napfény, és mi karácsonyfának valót keresünk a fiatal fenyvesben. Szép, szabályos koronájú, ritkás ezüstfenyőt, amit aztán a szánkóra kötünk, és úgy ereszkedünk le a faluba. Aztán ízek, illatok, színek jönnek elő. Nagyanyám gömböcös töltött káposztája, a kemence parazsa, a kenyér melege, a diós kalács illata. Nagyanyám, amint saját készítésű szaloncukrot csomagol az újrahasznált sztaniolpapírba. A kántor hangja az éjféli misén, a friss hó ropogása a talpunk alatt. A kémények füstje a házak közt. Disznóvágások. Pásztorkutyák az úton, juhok a hóban, esti szánkózások a dombon, kántálások, István-nap, János-nap, a szánhúzó lovak csengettyűje. Így telt az első tizenkét évem. A diktatúrán belül kellett kialakítani egy elviselhető életet, de ezt mi, gyerekek, alig éreztük. 

Aztán 1989-ben kitört a forradalom Temesváron, és mindent megváltoztatott. 

A Bánság fővárosába visz az utam idén adventkor. Nekem Temesvár mindig a forradalom városa lesz. A szabadság városa. Tisztelettel lépek a földjére. Három nagy terét románul Egyesülés, Szabadság és Győzelem térnek nevezik. Most fényfüzérek, óriáskerék, kirakodóvásár van, de én tudom a történetét. Nagyanyám ebben a városban szolgált, amikor 1946-ban éhínséget eredményező szárazság volt Székelyföldön. Tizennégy évesen két barátnőjével felült a vonatra, és Temesvárra jött. Nagyapám is elszegődött egy bánáti sváb gazdához, ott tanulta meg a rendet. A nyolcvanas években élelmiszerből több jutott valahogy Temesvárra. Székelyföldről oda mentek zsírnak valóért az emberek, amikor nálunk üresen kongtak a boltok. 1988-ban a piacán már lehetett zenélős kvarcórát kapni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ez a város változtatta meg az életem. Innen csírázott ki az a mag, amely megmutatta a kivezető utat az aranykorszaknak, epoca de aurnak hazudott diktatúrából 1989. december 16-án. Ez egy magyar embernek, Tőkés Lászlónak köszönhető – aki túlságosan szabadon prédikált, aki nem ment abba bele, hogy csak úgy félreállítsák őt valahová Szilágy megyébe –, és a híveinek, akik élőlánccal megvédték a Securitate mindenhatóságától. Átsétálok a Béga fölött a parókiához, ahol emléktábla jelzi, hogy innen indult útjára a forradalom. Hozzánk, Székelyföldre is hamar megérkezett a híre. December 22-én ott álltam a néptanács épülete előtt Székelyudvarhelyen, az erkélyről valaki szónokolt, kidobálták a Ceaușescu-képeket, az összes kommunista limlomot rakásba, és meggyújtották. Aztán ez történt a milícián is. 

Miután feltartott kézzel kijöttek a milicisták, volt, akit papszékben vittek haza, volt, akit meglincseltek. Olyan volt ez, mint a végítélet. Égtek a raktárból felhordott fegyverek, nagy rakásban izzottak a vascsövek, aztán égett a milícia épülete is. 

Nagy tisztítótűz volt ez. A félelmet felváltotta lassan a remény, a szabadság mámora. Aligha hitte valaki is, hogy ez megtörténhet, ráadásul ilyen gyorsan. A Ceaușescu házaspár kivégzését se hittük el. Annyi legenda keringett az ő sérthetetlenségükről és érinthetetlenségükről, hogy valószínűtlen volt a rögtönítélő bíróság és a kivégzés. 

Igen, és mindez innen indult, Temesvárról. Az 1989-es forradalom múzeumáról kevesen tudnak, pedig látszik a Piața Uniriiről, az egykori Losonczy térről a kaszárnya, melynek az épületében működik. Magyar vezetést is kapunk. Felidézzük, hogyan kezdődött a forradalom, és hogyan terjedt át más városokra. Megrendítő fotóanyaguk van, és egy félórás dokumentumfilmet is megnézünk, magyar felirattal. Visszautazom az időben. Fura érzés. Újra ott vagyok gyerekként a forradalomban. Örökre belém égtek azok a napok. 

A nagylányomat beavattam: ő még megtanult nagyanyámtól kenyeret, diós kalácsot sütni, összerakni a töltött káposztát úgy, ahogy az Székelyföldön szokás. A füstölt gömböc beszerzése nagy kihívások elé állít, de megoldjuk. Sokszor jelenik meg előttem a nagyanyám meg a nagyapám is. Gyermekkorom karácsonyai. Egyetemistaként is hazajártam hozzájuk karácsonyozni mindig. Ott volt az ünnep. Vittem mindig egy tokaji aszút, azt megiszogattuk karácsony éjszakáján, az éjféli mise után, s akkorra nagyjából megfőtt a füstölt gömböcös töltött káposzta, friss pityókás házikenyérrel, bivalytejföllel volt az igazi. 

Igen, mondom a lányomnak, 

az 1989-es karácsony volt a legkülönlegesebb: új korszakot nyitott. Ezernél több áldozata volt, jót és rosszat is hozott aztán, de a legfontosabb hozadéka a szabadság volt, amit azóta is tanulgatunk.

Nyitókép: A forradalom 1989 decemberében Temesváron
Fotó: erdelyinaplo.ro

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaZo
2025. december 24. 21:23
Marosvásárhely, 15 évesen. Ma is hallom a puskaropogást.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!