Ukrajna, háború, hatalom, politika: ezt gondolja egy keresztény realista a választásról

Az ókeresztény szerzők – mind a konstantini fordulat előtt, mind utána – magától értetődően fogadják el az államhatalom létét: szerintük mindenféle hatalom Istentől ered, még a zsarnoké is.

9. Hülyeség, hogy „elkélne már egy kis üldöztetés”, hiszen az előző, a kommunizmus történelmi léptékben mérve most ért véget. Az állam és egyház keresztény szemmel helyes viszonya a konkordancia, az együttműködés, egy irányba dolgozás, függetlenül a pontos viszonyrendszertől. Amúgy Európában számos államegyház van (Nagy-Britannia, Görögország, skandináv országok, stb.). Az állam részéről jogos lehet az egyházak rangsorolása azok társadalmi szerepe és történelmi érdemei alapján (ami bevett európai gyakorlat, például a németeknél és osztrákoknál is rangsorolják a felekezeteket). (Lásd pl.: Chad Pecknold: Christianity and Politics: A Brief Guide to the History.)

10. Külön keresztény politika akkor van, ha egy társadalomban van számottevő keresztény. Egy teljesen pogány vagy teljesen keresztény társadalomban nincs külön keresztény politika, mivel az elsőben nincs aki csinálja, a másodikban meg az egész politikum a kereszténységen belül van. A keresztény politikán többnyire a keresztény etikai alapelvek és társadalomszemlélet védelmét és érvényesítését értjük. A kereszténység minimális igénye Szent Ágoston elvárása az akkori politika felé: teremtsen békét, és hagyja békén a híveit. A maximális opció ellenben a keresztény középkor.

A keresztény politikusoknak demokratikus felhatalmazás birtokában joguk van keresztény elveket érvényesíteni, nem kell megadniuk magukat liberális vagy progresszív elveknek. Elvégre a liberalizmus és a progresszió is magabiztosan érvényesíti programját, amikor lehetősége van rá (és a liberalizmus nem csupán egy mindenkinek helyet biztosító keretrendszer, hanem egy külön program).

Ugyanakkor a keresztény politikusnak nem kötelessége a teljes keresztény program megvalósítása. Ha egyes programpontok megvalósítása kockáztatja, hogy a következő választásokon nem keresztény vagy egyenesen keresztényellenes politikusok kerülnek hatalomra, akkor nem feltétlen megfontolt dolog érvényesíteni eme programpontot (lásd például a vasárnapi boltzár kérdését). Ugyanis ha az ellenfél kerül hatalomra, akkor az addig megvalósított részleges keresztény program is veszélybe kerül. Ausztrália volt katolikus kormányfője, a nyugati világban populizmussal először gyanúsított Tony Abbott például nem engedett az abortuszliberalizációs nyomásnak, de nem is szigorított, mert akkor a következő választáson még az is elveszett volna, ami megvolt. Az elvhűség és gyakorlatiasság furcsa, feszültséggel teli keverékére van szükség. Idegesítő módon biztos recept nincs, a lehetőséges és korlátok közt kell kormányozni.