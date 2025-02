Trump vs. Ferenc pápa: a bevándorlók deportálása, külföldi segélyezés – és a keresztény szeretet hierarchikus rendje

Izgalmas vita bontakozott ki Amerikában és kicsit itthon is a Trump-kormányzat bevándorláspolitikája kapcsán, miután a katolikus

J. D. Vance alelnök egy interjú során a szeretet rendjének keresztény tanítására hivatkozva védte meg a Fehér Ház lépéseit.

Mindehhez hozzátartozik, hogy Ferenc pápa furcsa levelet írt az amerikai püspöki karnak, ami elsőre az illegális bevándorlók Trump-féle kiutasítási hullámának kemény kritikája, alaposabban olvasva azonban többféle megoldás kikövetkeztethető belőle. Az amerikai püspök kar elnöke is közzétett egy állásfoglalást, amiben kritizálja Trump politikáját, sőt be is perelte az adminisztrációt, bár egy bíró elutasította a püspökök beadványát.

Vance a Fox Newson nyilatkozva jegyezte meg: az Egyesült Államok „szélsőbaloldala” általában „inkább együttérez” az országban illegálisan tartózkodó emberekkel – beleértve azokat is, akik bűncselekményt követtek el –, mint az amerikai állampolgárokkal. Ugyanakkor

amerikai vezetőként, de amerikai állampolgárként is az együttérzés elsősorban polgártársainknak jár”

– mondta Vance. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy gyűlölnénk a külföldieket. Majd így folytatta: „De van ez a régi koncepció – és egyébként szerintem nagyon keresztény felfogás –, hogy először a családodat szereted, aztán a felebarátodat, majd a közösségeidet, ezt követően a polgártársaidat a saját hazádban, és csak utána tudsz a világ többi részére összpontosítani.” Majd azzal folytatta:

Sok szélsőbaloldali ezt teljesen megfordította. Úgy tűnik, utálják saját országuk polgárait,

és jobban törődnek a határaikon kívül élőkkel. Így nem lehet egy társadalmat irányítani.”

Később Vance a közösségi médiában került szóváltásba Rory Stewart professzorral, aki azzal bírálta Vance-t, hogy „bizarr az álláspontja a János 15:12-13-ról”, és amit mond, az „kevésbé keresztény, inkább pogány törzsi” gondolat. (A Stewart által hivatkozott bibliai vers így szól: „Ez az én parancsom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.”)

Vance azzal válaszolt: Rory guglizza meg az „ordo amoris” fogalmát.

S hozzátette: „az az elképzelés, hogy nincs kötelezettség-hierarchia, sérti a józan észt. Rory tényleg azt hiszi, hogy a saját gyermekei iránti erkölcsi kötelességei megegyeznek egy idegennel szembeniekkel, aki több ezer mérföldre lakik?”

Nézzük az egyházi állásfoglalásokat, aztán a szeretet rendjéről szóló tanítást, majd mindennek fényében

értékeljük a püspöki megnyilvánulásokat és az egész vitát!

Ferenc pápa és az amerikai püspökök Trump-kritikája

Nos, Ferenc pápa ezt írja a levelében: „Szorosan követtem az Egyesült Államokban zajló súlyos válságot, ami a tömeges deportálási program elindításával kezdődött. A helyesen formált lelkiismeret nem mulaszthatja el, hogy kritikus ítéletet hozzon, és kifejezze egyet nem értését minden olyan intézkedéssel, amely hallgatólagosan vagy kifejezetten bűnözéssel azonosítja egyes migránsok illegális státuszát.

Ugyanakkor el kell ismerni egy nemzet jogát ahhoz, hogy megvédje magát,

és megvédje a közösségeket azoktól, akik erőszakos vagy súlyos bűncselekményeket követtek el az országban tartózkodva vagy érkezésük előtt. Ezzel együtt az olyan emberek deportálása, akik sok esetben rendkívüli szegénység, bizonytalanság, kizsákmányolás, üldöztetés vagy a környezet súlyos romlása miatt hagyták el saját földjüket, sok férfi és nő, valamint egész családok méltóságát sérti, és különösen kiszolgáltatott és védtelen állapotba hozza őket.”

Ezután megemlíti a szeretet rendjét (ordo amoris) is:

Az igazi ordo amoris, amelyet elő kell mozdítani, az az, amit az ’irgalmas szamaritánus’ példázatán (vö. Lk 10,25-37) való állandó elmélkedés során fedezünk fel, vagyis azon a szereteten elmélkedünk, amely kivétel nélkül mindenki számára nyitott testvériséget épít.”

A pápa megköszöni az amerikai püspököknek mindazt, amit tettek a „menekültekért és bevándorlókért”, „hirdetve Jézus Krisztust és előmozdítva az ember jogokat”. Végül azzal zárja sorait: „Arra buzdítom a katolikus egyház minden hívét, valamint minden jóakaratú férfit és nőt, hogy ne engedjenek az olyan narratíváknak, amelyek hátrányosan megkülönböztetik migráns és menekült testvéreinket, és szükségtelen szenvedést okoznak nekik. Szeretettel és világossággal mindannyian arra vagyunk hívva, hogy szolidaritásban és testvériségben éljünk, hidakat építsünk, amelyek egyre közelebb visznek egymáshoz, elkerüljük a gyalázat falait, és megtanuljuk úgy adni életünket, ahogyan Jézus Krisztus adta az övét mindenki üdvösségéért.”

Blase Cupich, Chicago Ferenc pápa által kinevezett, viszonylag liberális püspöke a Chicago Catholic című lapban bírálta a USAID-pénzek befagyasztását és indokolta a Trump-kormány beperlését, mondván: az egyház így nem tudja folytatni

annak a több ezer menekültnek a támogatását, akiket befogadtunk országunkba.”

Cupich felhozza azt is, a világban milyen problémákat okoz a USAID-pénzek befagyasztása. Szerinte „a külföldi humanitárius segélyek biztosítása egy-egy ország értékrendjét is kifejezi. Az amerikai értékek között még mindig fontos szerepet játszik a kevésbé tehetősek támogatása, az elnyomottak védelme és a hosszú távú béke építése.” Amerika ugyan most gazdag, de bármikor alakulhat úgy – figyelmeztet –, hogy ő fog ilyen segélyekre rászorulni.

Cupich lényegében egy „külföldi szociális háló” fenntartására szólít fel.

A szeretet rendjének elve

James Martin, a szélsőségesen liberális és LMBTQ-párti jezsuita amellett érvelt Vance megjegyzése kapcsán, hogy Jézus arra tanít, hogy

mindenki a szomszédod”, főleg pedig „aki különbözik, aki külföldi, aki más”.

Szerinte Jézus kritikus lett volna azon felfogással kapcsolatban, hogy „a család az első”. Elég fura felfordítása ez a szeretet rendje hagyományos tanításának, James Martin igazából pont az ellenkezőjét erőlteti annak, amit ez az irányelv – hogy is mondjam – előirányoz. De nekiment Vance-nek két liberális szárnyhoz tartozó egyházi lap, a jezsuita America magazin, valamint a National Catholic Reporter is. Velük szemben a hagyományos keresztény felfogáshoz ragaszkodó (konzervatív) Catholic World Report és a Crisis Magazine megvédte az alelnök álláspontját.

Pius Pietrzyk domonkos rendi szerzetes a Catholic News Agencynek nyilatkozva fejtette ki,

mi is a „szeretet rendje”, ami először Szent Ágoston Isten városáról szóló munkájában tűnik fel, és Aquinói Szent Tamás is ír róla.

Mint az atya kifejti: Szent Tamás szerint a szeretet rendjének alapelve határozta meg, hogyan szeressük Istent, önmagunkat és felebarátainkat hierarchikusan és egymással összefüggő módon. Szent Tamás Ágostont idézve leszögezi, hogy elsősorban azoknak kell gondját viselni, akikkel a hely, az idő vagy más körülmények szorosabban kötnek össze bennünket. Aquinói elemzésében arra a következtetésre jut, hogy

elsősorban Istent kell szeretni, utána önmagát, majd a felebarátokat, a felebarátok között pedig vannak, akiket intenzívebb szeretettel kell szeretni, például a családot.

Az Aquinói Szent Tamás által felállított hierarchia nem csökkenti annak fontosságát, hogy Krisztus parancsa szerint szeressünk minden embert, de elismeri, hogy bizonyos kapcsolatok gyakorlatilag közvetlenebb kötelezettségeket hordoznak. Mint Pius Pietrzyk rámutat:

a kinyilatkoztatás hierarchikusan strukturálja a szeretetet.

A Catholic World Report portálján Peter Totleben dominikánus szerzetes hasonlóan érvel, rámutatva, hogy egalitárius világban élünk, de az egyház hierarchikusan gondolkodik a szeretetről. Mint írja: „Bár késznek kell lennünk arra, hogy minden emberért jót tegyünk, ez valójában nem lehetséges, mert véges emberek vagyunk véges erőforrásokkal. Hogyan válasszuk ki, hogy kivel tegyünk jót, amikor ezt választanunk kell? Az ordo amorist kell követnünk. Van egy prioritási sorrend, amely alapján kell tennünk a jót.”

S hogy mi ez a rend? Íme: „A felebaráti szeretet rendjében Isten áll az első helyen, aztán a mi lelki jólétünk, majd felebarátunk lelki jóléte, majd testi jólétünk, majd felebarátunk testi jóléte. Szomszédaink közül előnyben részesítjük családunkat, majd barátainkat, majd jótevőinket, kollégáinkat, közösségünk többi tagját, országunkat, végül a világ többi részét.” Totleben rámutat, hogy

a szeretet rendje nem abszolút morális maxima, hanem a prudens (körültekintő, megfontolt) cselekvéshez való útmutató, és előfordulhat, hogy a prioritási lista megváltozik,

és előre kell venni, például, egy távolabbi szomszédod, aki nagyobb szükséget szenved.

Totleben hozzáteszi: „a modernitás egalitarizmus iránti vonzódása miatt gyanússá lett az ordo amoris.

Mi, modernek azt gondoljuk, hogy a méltányosság az egalitarizmust jelenti, aminek tehát az isteni cselekvést kell jellemeznie. Innen ered az a feltételezés, hogy az ordo amoris összeegyeztethetetlen Jézus tanításával. De hagyományosan a kereszténység nem osztja ezt a feltételezést. Inkább az ellenkezőjét feltételezi: az isteni cselekvést hierarchia jellemzi, mert a hierarchia rendet jelez, a rend pedig a bölcs ember ismertetőjegye.

Az a rendezett mód, ahogyan Isten kiárasztja áldásait minden teremtményre, a minta arra, hogyan árasszuk ki szeretetünket minden emberre. Ha a bölcs ember mindent rendbe tesz, akkor a bölcs szerető minden embert rendben szeret, a velük való kapcsolatai szerint. Ez az az alapvető belátás, amelyen az ordo amoris alapul.”

A domonkos szerzetes atya Vance kommentjével kapcsolatban megjegyzi: „ha Vance azt akarta sugallni, hogy a polgárok minden szükségletét ki kell elégíteni, mielőtt kielégítjük a bevándorlók vagy más országokban élők szükségleteit, akkor az ordo amoris elvére vonatkozó kijelentése nem volt helytálló. Ha Vance azért fogalmazta meg röviden az elvet, mert rögtönzött választ adott egy interjúban, akkor talán elismeri, hogy

néha mások nagyobb szükségletei elsőbbséget élvezhetnek a polgárok kisebb igényeivel szemben,

csak éppen nem ebben az esetben. Vance azon állítása tehát, hogy a Trump-kormány kiadási prioritásai az ordo amoris-t tükrözik, egyike lenne azon összetett és nehéz eseteknek, amelyet a jó és ésszerű embereknek meg kell vitatniuk.”

Nigel Biggar anglikán pap, aki „barthiánus tomistaként” a keresztény realista felfogást képviseli, Between Kin and Cosmopolis: An Ethic of the Nation című, 2014-es munkájában hasonló álláspontot fogalmaz meg a dominikánus atyáéhoz: szerinte azért sem működik a keresztény kozmopolitizmus melletti érvelés, mert eleve nem is tudjuk korlátozott érzelmi, fizikai és anyagi erőforrásainkat úgymond egyenlően elosztani az egész emberiség között, vagy mindenki számára korlátlanul nyújtani belőlük.

A teremtettség keresztény felfogása szerint megtestesült lények vagyunk, amiből fakadóan komoly fizikai és mentális korlátaink vannak. Felelősségünk nem isteni, hanem teremtményi, azaz erőforrásaink véglegesek. Ezért aztán nem tudunk az egész világon mindenki javára lenni egyenlően. Ráadásul kötelességeink is a saját közösségeinkhez kötnek elsősorban.

Végül hadd idézzem Edward Feser katolikus filozófust, aki úgyszintén megvédte Vance-t. Szerinte „az a nézet, hogy az embernek ugyanazok a kötelességei vannak minden emberrel szemben, nem pedig különleges kötelességei a legközelebbiekkel szemben, semmiképpen sem tükrözi azt az elképzelést, hogy az ember társadalmi állat”. Ő úgy látja, hogy

a felfogás, miszerint minden ember felé ugyanazok a kötelességeink, „a liberalizmus radikális individualizmusának terméke”.

Márpedig „a helyes nézet (Konfuciuszé, Arisztotelészé, Aquinói Szent Tamásé és általában az emberiség józan eszéé) az, hogy társadalmi mivoltunk és az ebből fakadó kötelezettségeink elsősorban a családban, majd a helyi közösségekben, majd a nemzet egészében, és csak ezt követően általában az emberiséghez való viszonyunkban nyilvánulnak meg.”

A Crisis Magazine-on Eric Sammonst főszerkesztő arra jut: Vance álláspontja összhangban van a katolikus szociális tanítással, valamint XII. Piusz pápa Exsul Familia Nazarethana kezdetű apostoli konstitúciójával, ami elismeri az államok jogát a bevándorlás szabályozására a közjó figyelembe vételével. Tévednek azok a kritikák, amik nativistának vagy keresztényellenesnek titulálják a felfogását. Továbbá Vance álláspontja ellenáll a szeretet fogalma modern kiforgatásának is, ami a globalizmus szellemében ignorálja a lokalizmust, a közvetlen közösségeinket és családunkat, illetve szembe megy azzal a felfogással, ami a nemzeti érdek helyett a külföldi érdekeket részesíti előnyben.

Mint Sammons írja:

Vance felfogása „nemcsak védhető, hanem katolikus szempontból dicséretes is. Az Egyház legnagyobb gondolkodóinak tanításait visszhangozza, és igazodik azokhoz a társadalmi doktrínákhoz, amelyek egyensúlyban tartják az egyetemes felebaráti szeretetet a különleges kötelezettségekkel.

Egy olyan világban, ahol a szeretetet gyakran politikai ideológiák vagy globalista politikák zavarják össze, Vance a szeretet megfelelő hierarchiájára emlékeztet, és felhív a keresztény felebaráti szeretet gyökereihez való visszatérésre, ami rendezett, felelős és az isteni szeretetet tükrözi.

Vance erre az ősi, időtlen alapelvre hivatkozva arra ösztönöz bennünket, hogy fontoljuk meg, hogyan szeretünk – nem kevésbé általánosan, hanem helyesebben; biztosítva, hogy szeretetünk Isten szándékának megfelelő sorrendet tükrözze. Ez nem pusztán politikai, hanem erkölcsi álláspont, amely mélyen gyökerezik a szeretet katolikus felfogásában, mint az isteni rend visszatükröződésében. Így Vance perspektívájának védelme lényegében a szeretet szerkezetének védelmét jelenti, ahogyan azt a katolikus egyház tanítja.

Cupichék kritikája

A fő baj az irányelvekkel és alapelvekkel az, hogy a konkrétumokra való lefordításuk lényegében sosem teljesen biztos. Ahogy Peter Totleben írta: ez mindig bonyolult és összetett kérdés. Azért én most megpróbálkozom ezzel.

Eme egyházi megnyilatkozásokból az általános szeretetparancs deklarálásán túl kiolvasható pár konkrétabb alapelv.

Egy államnak és politikai közösségnek joga van megvédeni magát, akár a bűncselekményeket elkövető bevándorlóktól is. Csak bizonyos hátrányos helyzetű emberek „deportálása” kifogásolható erkölcsileg, másoké rendben van. Ne különböztessük meg „hátrányosan” a migránsokat és menekülteket, ne okozzunk nekik „szükségtelen szenvedést”. De mi a szükségtelen? Cupich csak azon bevándorlókért áll ki, akiknek a kormány korábban rendezte a jogi helyzetét.

Olvashatóak ezek a megnyilatkozások úgy is, mint amelyek egy-egy túlkapást, anomáliát és bánásmódot kifogásolnak, de nem magát az illegális bevándorlók kiutasítását meg az USAID befagyasztását. A Trump-kormány ugyanis szándéka szerint a valós segélyek folyósítását folytatja, csak az ideológiai jellegű támogatásokat függesztette fel. Lehet, hogy a végrehajtás nem tökéletes, de akkor ebbe kell belekötni, nem az egészbe.

Cupich érsek teljesen vak a USAID-pénzek befagyasztásának valódi okával kapcsolatban, miszerint az tudatosan keverte a valódi segélyezést az ideológiai támogatásokkal.

Dollármilliók jutottak liberális NGO-k és LMBTQ-szervezetek támogatására, amit az USA külpolitikai érdekének állítottak be. Ha jószándékú vagyok, azt mondom, Cupich nyilatkozata félrement vagy egyoldalú, ha kicsit gonoszabb, akkor vagy tájékozatlansággal, vagy hátsó szándékokkal gyanúsítom meg az érseket, aki naiv idealistaként megadta magát a USAID-féle érzelmi zsarolásnak, miszerint

a valódi segélyekre mutogatva idokolták az ideológiai támogatásokat.

Egyébként meg a befagyasztás első körben három hónapra szól, nem mondta senki, hogy az USA kormánya örökre felszámol minden külföldi segélyezést, és nem is valószínű, hogy ez történne. Maximum lesz egy kis rendrakás és ástrukturálás.

A legrosszabb lehetőség az, hogy Ferenc pápa és az amerikai püspökök valójában, a lelkük mélyén úgy gondolják, hogy minden gazdagnak tartott országnak, s főleg az Egyesült Államoknak egyszerűen morális kötelessége befogadni lényegében mindenkit, aki oda akar menni, érkezzen legálisan vagy illegálisan. Feltéve, de nem megengedve, hogy ez a helyzet, le kell szögeznünk: ilyen morális kötelesség nem létezik.

Minden ország abszolút joga eldönteni, hogy milyen szabályok szerint kiket enged be.

Már csak azért is, mert a mindenki beengedése egyrészt a jogi-szuverenitási káoszt kockáztatja, másrészt mert még a leggazdagabb országok sem vehetik magukra a világ összes baját. Ha pedig nem mutatják fel a kemény kéz politikáját, és teszik ki az országból az illegális bevándorlókat, akkor azzal lényegében meghívólevelet küldenek másoknak. Ha az egyházi méltóságok a feltétlen befogadás mellett érvelnének – amit remélem, nem tesznek –, akkor egy érzelmi zsarolásnak engednek.

Egyébiránt egy politikai közösség megválasztott vezetőinek mandátuma az adott ország népének szól, nekik felelnek, őértük felelnek. Az amerikai elnöknek nem feladata megoldani a világ problémáit, és sem Amerikának, sem más országnak nem kötelessége globális segélyezési programokat fenntartani.

Megtehetik, hogy fenntartanak ilyet, lehetőségükhöz mérten, és az Amerika okozta bajokat illik orvosolniuk. De Cupich érsek delirálás valamiféle külföldi szociális hálóról egyszerűen idealista tévedés.

Ráadásul az egyház szociális tanításai és útmutatásai leginkább iránymutatásokkal szolgálnak, amelyek konkretizálásáról legitim a vita, legitim a véleménykülönbség a világi vezetők és az egyházi vezetők között. Mondhatja Cupich, hogy Amerikának kötelessége valamilyen mértékben fenntartani külföldi segélyezést, és valamilyen mértékben befogadni bevándorlókat vagy menekülteket.

De ki mondta meg, hogy ez a mérték mit jelent a gyakorlatban? Az aktuális szám sok vagy kevés?

Vagy ki mondja meg, hogy melyik bevándorló hagyta ott földjét a Ferenc pápa által felsorolt okokból?

De tovább megyek: a Ferenc pápa és Cupich által sugallt (de nem teljesen egyértelmű) elvárások reálisan teljesíthetetlenek a világi hatalom által. Igen, az egyszeri hívőnek kötelessége jól bánni az egyszeri bevándorlóval, aki keresztezi az útját. Az állami hatóságoknak is kötelessége jól bánni vele. De eme „jól bánásba” nem tartozik bele az, hogy az államnak kötelessége volna legalizálni az illető helyzetét és marasztalni. És az a helyzet, hogy még a Ferenc pápa által taglalt háttérrel rendelkező bevándorlók összességét sem feltétlen erkölcsi kötelessége befogadnia Amerikának (sem más országnak).

A szeretet rendje alapelvének konkretizálása mindig erősen vitatható lesz.

Lényegében képtelenség eldönteni véglegesen és egyértelműen, hogy az Egyesült Államok (vagy az EU, vagy bármelyik ország) hány bevándorlót bír még el, meg hogy a távolabbi embertársak közül éppen kire kellene jobban összpontosítani a szeretet rendjének elve alapján.

De azt az elképzelést senkinek, még az amerikai püspökök testületének sem vagyok hajlandó elfogadni, hogy

a világ másik végén élőkért ugyanolyan felelősség terhelne, mint közeli embertársaimért.

Az állami vezetők pedig, legyenek azok magyarok vagy amerikaiak, elsősorban a rájuk bízottak jólétéért felelősek. Senkinek nem kötelessége, nem felelőssége megoldani a világ összes baját, még Washingtonnak meg az EU-nak sem (vagy az ENSZ-nek).

A keresztény egyházi és a keresztény világi vezetők között gyakran volt hasonló összetűzés az előző évszázadokban, és

egyáltalán nem egyértelmű utólag sem, hogy mikor kinek volt igaza.

Nem ugyanarra szól a keresztény lelkipásztorok küldetése, a hívek küldetése és a világi vezetők küldetése. Ami helyes lehet az egyik részéről (bevándorlók ellátása), az helytelen lehet a másik részéről (azaz joga van a világi vezetőknek kitenni az illegális bevándorlókat, ráadásul szerintem hátterüktől függetlenül).