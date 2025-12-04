Ft
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs szükség európai unió válság uniós képviselet

„Európa komoly bajba került” – már csak radikális lépések menthetik a brüsszeli elitet

2025. december 04. 21:54

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Európa radikális változást igényel.

2025. december 04. 21:54
null

„Európa komoly bajban van, de a bajok nem maguktól jönnek, hanem az a brüsszeli elit elhibázott politikájának a következménye” – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel megrendezett konzervatív konferencián magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs azt mondta: nem magától van migrációs válság, nem magától van gazdasági válság, hanem az elhibázott brüsszeli döntések következményeként stagnál az európai gazdaság, emelkednek az energiaárak, és egyre nehezebb a középosztály számára a megélhetés.

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Az európai elit nem gondolkodik semmi másban, csak az orosz–ukrán háború további finanszírozásában, és ezért hajlandó feláldozni akár az európaiak biztonságát, békéjét és gazdasági fejlődési lehetőségeit is

– fogalmazott.

Az európai válságot csak radikális eszközökkel lehet kezelni: új vezetésre van szükség – jelentette ki. A vezetés cseréjére van szükség az Európai Unióban, különben nem lehet úrrá lenni a háborún, a migrációs válságon és a gazdasági hanyatláson – emelte ki.

Azon véleményének adott hangot, amely szerint az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami „tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést”.

Ez a demokratikus fordulat most történik egész Európában – hívta fel a figyelmet.

A politikus kiemelte: az Európai Uniót sújtó legerősebb és legfontosabb kihívás jelenleg az orosz–ukrán háború. Ezzel összefüggésben azt mondta: olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a bátorság, az elhivatottság arra, hogy valami teljesen mást csináljanak, mint az uniós vezetők az elmúlt négy évben. Olyan politikusokra van szükség, akikben megvan a bátorság arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy Európa lezárja ezt a konfliktust – húzta alá.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő csalási és korrupciós üggyel kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: a botrány megint megmutatta, hogy a háborúpárti elit milyen korrupt, technokrata és bürokrata eszközökkel vezeti az Európai Uniót. Ez a botrány újabb érvet jelent az Európai Unió radikális átalakítása mellett – szögezte le.

A háborúpárti uniós külügyi főképviseletet és az uniós intézményrendszert vissza kell bontani, valamint a tagállamoknak újra kezükbe kell venniük a kezdeményezést. Ez fontos szuverenitási kérdés

– tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2025. december 04. 23:58
A háború kiterjesztése elég radikális lépés, nem?
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. december 04. 23:42
Egyelőre csak úgy lehet a brüsszeli politikai maffiát félreállítani, ahogy Mogherinit. Vádgyanú alá helyezéssel. Itt az idő, hogy az illegális migrációt erőltetők ellen vádat emeljenek. Mert az illegális migrációval nemcsak az a baj, hogy antiszemitizmust, terrorcselekményeket, közbiztonság megszűnését, költségvetés padlóra kerülését okozza. Hanem az őslakosság számarányának erőltetett megváltoztatását. Márpedig az ENSZ alapokmányában a genocídiumról ez szerepel: "Bárki, aki olyan tevékenységet folytat, mely tevékenység következtében az adott terület őslakosságának száma vagy SZÁMARÁNYA csökken, az a genocídium bűncselekményét követi el." Aki pedig bizonyítottan akadályozott békekötést, az pedig az azóta elesett katonák halálában közreműködésben gyanusítható.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 04. 23:36
"Azon véleményének adott hangot, amely szerint az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami „tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést”." Dehogy fogják. Hiszen ezeket is ők választották meg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!