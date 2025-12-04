„Európa komoly bajba került” – már csak radikális lépések menthetik a brüsszeli elitet

Azon véleményének adott hangot, amely szerint az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami „tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést”.

Ez a demokratikus fordulat most történik egész Európában – hívta fel a figyelmet.

A politikus kiemelte: az Európai Uniót sújtó legerősebb és legfontosabb kihívás jelenleg az orosz–ukrán háború. Ezzel összefüggésben azt mondta: olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a bátorság, az elhivatottság arra, hogy valami teljesen mást csináljanak, mint az uniós vezetők az elmúlt négy évben. Olyan politikusokra van szükség, akikben megvan a bátorság arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy Európa lezárja ezt a konfliktust – húzta alá.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő csalási és korrupciós üggyel kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: a botrány megint megmutatta, hogy a háborúpárti elit milyen korrupt, technokrata és bürokrata eszközökkel vezeti az Európai Uniót. Ez a botrány újabb érvet jelent az Európai Unió radikális átalakítása mellett – szögezte le.