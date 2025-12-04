„Nem fogunk könyörögni a kormánynak” – Karácsony Gergely egy valamit nem hajlandó kimondani

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
A főpolgármester szerint Budapestnek tisztességes, kiszámítható finanszírozást kellene kapnia a közszolgáltatások működtetéséhez.
A Konkrétan Rónai Egonnal legutóbbi adásában Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy Budapest pénzügyi helyzete továbbra is aggasztó. A főpolgármester szerint a kormánnyal nem sikerült megállapodásra jutni, és emiatt a budapesti közszolgáltatások jövőbeni működése is bizonytalanná vált – írta meg az Index. Hozzátette, hogy
nem hajlandó kimondani, hogy a főváros fizetésképtelen.
Karácsony szerint a főváros a működőképesség határára sodródott. Úgy fogalmazott, abszurd a helyzet, mert a kormány egyik kezével forrásokat von el, a másikkal pedig „kifizeti” a fővárosi dolgozók bérét, miközben mindez szerinte jogilag is tarthatatlan. Azt hangsúlyozta, nem tekinti csődben lévőnek Budapestet, mert álláspontja szerint a város nem gazdaságilag omlott össze, hanem politikai eszközökkel fojtották meg.
Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha január 1-ig nem érkezik pénz a fővárosi önkormányzathoz, Karácsony Gergely úgy válaszolt, hogy „ez egyszerűen nem fordulhat elő”. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy az önkormányzat jövőre is „megmarad”, és hogy jelenleg nem lát valódi esélyt ennek az ellenkezőjére, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben szerinte „mindenről is beszélni kell”.
Karácsony Gergely szerint az önkormányzatot nem kerülheti meg az állam.
A főpolgármester szerint ez a fajta kommunikáció, amit a kormány alkalmaz, értelmezhetetlen, és ezt alapvetően egy politikai blöffnek tartja. „Az állam elveszi tőlünk a pénzt, majd eljátssza a megmentőt, és ő fizeti ki a béreket. Ez politikailag és erkölcsileg is abszurd – egy örkényi dráma.” – tette hozzá.
