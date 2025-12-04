„Nem fogunk könyörögni a kormánynak” – Karácsony Gergely egy valamit nem hajlandó kimondani

A Konkrétan Rónai Egonnal legutóbbi adásában Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy Budapest pénzügyi helyzete továbbra is aggasztó. A főpolgármester szerint a kormánnyal nem sikerült megállapodásra jutni, és emiatt a budapesti közszolgáltatások jövőbeni működése is bizonytalanná vált – írta meg az Index. Hozzátette, hogy

nem hajlandó kimondani, hogy a főváros fizetésképtelen.

Karácsony szerint a főváros a működőképesség határára sodródott. Úgy fogalmazott, abszurd a helyzet, mert a kormány egyik kezével forrásokat von el, a másikkal pedig „kifizeti” a fővárosi dolgozók bérét, miközben mindez szerinte jogilag is tarthatatlan. Azt hangsúlyozta, nem tekinti csődben lévőnek Budapestet, mert álláspontja szerint a város nem gazdaságilag omlott össze, hanem politikai eszközökkel fojtották meg.