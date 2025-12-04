Ft
12. 04.
csütörtök
város főpolgármester pénz Budapest Karácsony Gergely

„Nem fogunk könyörögni a kormánynak” – Karácsony Gergely egy valamit nem hajlandó kimondani

2025. december 04. 20:04

A főpolgármester szerint Budapestnek tisztességes, kiszámítható finanszírozást kellene kapnia a közszolgáltatások működtetéséhez.

2025. december 04. 20:04
A Konkrétan Rónai Egonnal legutóbbi adásában Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy Budapest pénzügyi helyzete továbbra is aggasztó. A főpolgármester szerint a kormánnyal nem sikerült megállapodásra jutni, és emiatt a budapesti közszolgáltatások jövőbeni működése is bizonytalanná vált – írta meg az Index. Hozzátette, hogy

nem hajlandó kimondani, hogy a főváros fizetésképtelen.

Karácsony szerint a főváros a működőképesség határára sodródott. Úgy fogalmazott, abszurd a helyzet, mert a kormány egyik kezével forrásokat von el, a másikkal pedig „kifizeti” a fővárosi dolgozók bérét, miközben mindez szerinte jogilag is tarthatatlan. Azt hangsúlyozta, nem tekinti csődben lévőnek Budapestet, mert álláspontja szerint a város nem gazdaságilag omlott össze, hanem politikai eszközökkel fojtották meg.

Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha január 1-ig nem érkezik pénz a fővárosi önkormányzathoz, Karácsony Gergely úgy válaszolt, hogy „ez egyszerűen nem fordulhat elő”. Hozzátette, hogy bízik abban, hogy az önkormányzat jövőre is „megmarad”, és hogy jelenleg nem lát valódi esélyt ennek az ellenkezőjére, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben szerinte „mindenről is beszélni kell”.

Karácsony Gergely szerint az önkormányzatot nem kerülheti meg az állam.

A főpolgármester szerint ez a fajta kommunikáció, amit a kormány alkalmaz, értelmezhetetlen, és ezt alapvetően egy politikai blöffnek tartja. „Az állam elveszi tőlünk a pénzt, majd eljátssza a megmentőt, és ő fizeti ki a béreket. Ez politikailag és erkölcsileg is abszurd – egy örkényi dráma.” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

cint04
2025. december 04. 21:38
neked egy fillért se mindent lenyúltok és romokban a város. Az utakon lassan nem lehet közlekedni olyan rosszak - mindezt úgy, hogy a fél várost lezáratja ez a barom - a bkv nem működik, kosz mocsok bűz, hajléktalanok. Baranyi kerületében az üllői - könyves aluljáróban éppen csak nem kettyintenek fényes nappal, de egy rohadt nagy szeméttelepet megvett amit soha a büdös életbe nem lesz pénze rendbe tenni. A törvényekre szarik magasról.. Rohadt tirpák..
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 04. 21:25
Azért a kormánynak kell egy jogalap, amire fizet. Ezért kell bemondani a fizetés képtelenséget. Nem elég bemondásra, hogy kell a pénz és kész.
Válasz erre
4
0
zakar zoltán béla
2025. december 04. 21:19
Pittypiritty Budapest Pittypiritty
Válasz erre
2
0
august
•••
2025. december 04. 21:18 Szerkesztve
Ami a legfurcsább a Karácsony, és a fővárosi önkormányzat gondolkodásában, ellentétben az összes többi önkormányzat, és rögtön hozzátehetjük, hogy az összes gazdálkodó, vállalkozó szervezettel, nem beszélve az egyszerű családokról is, hogy abból a pénzből KELL gazdálkodni, ami rendelkezésre áll, akár rendkívüli kiadások esetén is. Ugyanis ha mindenki így gondolkodna, tán még a milliárdosok is sírnának rínának, hogy soha nem elég a pénzük, mert nekik sokkal több járna..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!