G. Fodor Gábor közvélemény-kutató Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

2025. december 04. 13:43

A közvélemény-kutatók is kezdenek felhagyni Magyar Péter behozhatatlan előnyének illúziójával.

2025. december 04. 13:43
medián
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter politikai szerepvállalása óta a baldoldali és kormánykritikus intézetek felméréseiben egyre csak azt láthattuk, hogy a Tisza már két számjegyű százalékponttal veri a Fidesz-KDNP-t. A legutóbbi méréseikben azonban már rendre azt látni, hogy szűkítették az ollót a Tisza Párt és a kormányerők között. A trendfordulás hátteréről és a mögötte meghúzódó szándékról a Mestertervben beszélgettünk.

Mráz Ágoston Sámuel szerint eddig az egész "Tisza-koglomerátumnak" az volt a célja, hogy aktívan tartsa Magyar Péter szavazóit. A Nézőpont Intézet vezetője azt véli felfedezni például a Medián – ahol már a Tisza kontra Fidesz előny lényegesen csökkent – mérésében, hogy ezt is az ellenzéki szavazók ismételt mozgósítására akarják felhasználni.

Fölépítették a remény árusítását. És amikor beváltható a zseton, hogy lesz-e kormányváltás, akkor meg azt üzenik, hogy a baloldali választókon múlik. Mert lehet, hogy ezt a reményt, amit elhittél, hogy lesz kormányváltás leveszíted, ha nem mész el szavazni. Ezért, kétesélyessé válik a küzdelem.

– ábrázolta fel a lélektanát a baloldali közvélemény-kutatók által közölt számoknak Mráz.

Mesterterv
Mráz Ágoston és G. Fodor szerint is a közvélemény-kutatók a Tisza táborát akarják eksztázisban tartani (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

G. Fodor Gábor szerint a tervük úgy néz ki, hogy eddig építették az esélyt, most meg építik a mozgósítást. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy most az az üzenet részükről, hogy "menjél el, mert az esély csökken!" Az elemző egy másik szempontot is felvetett:

Ezek az intézetek elkezdik védeni a saját presztízseiket. Nem hittek nekünk, amikor azt mondtuk, hogy vezet a Fidesz, vagyis hogy inkább nem vezet a Tisza. De hát ők is látják a számokat. És elkezdik közelíteni a nyilvános számaikat a valósághoz. Azért, hogy megőrizzék a presztízsüket, hogy 26 áprilisa után is azt lehessen mondani róluk, hogy mi azért nagyjából eltaláltuk, mi a helyzet.

Úgy véli, hogy a döntő pillanat, ami maga a választás, vagyis a tényleges valóság próbatétele egyre jobban közelít és ezért ők is inkább korrigálnak saját számaikon.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: faktumprojekt.hu

 

