A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

Itt vannak a legújabb bizonyítékok, hogy miért valódi a brutális tiszás megszorítócsomag (VIDEÓK)
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
A közvélemény-kutatók is kezdenek felhagyni Magyar Péter behozhatatlan előnyének illúziójával.
Magyar Péter politikai szerepvállalása óta a baldoldali és kormánykritikus intézetek felméréseiben egyre csak azt láthattuk, hogy a Tisza már két számjegyű százalékponttal veri a Fidesz-KDNP-t. A legutóbbi méréseikben azonban már rendre azt látni, hogy szűkítették az ollót a Tisza Párt és a kormányerők között. A trendfordulás hátteréről és a mögötte meghúzódó szándékról a Mestertervben beszélgettünk.
Mráz Ágoston Sámuel szerint eddig az egész "Tisza-koglomerátumnak" az volt a célja, hogy aktívan tartsa Magyar Péter szavazóit. A Nézőpont Intézet vezetője azt véli felfedezni például a Medián – ahol már a Tisza kontra Fidesz előny lényegesen csökkent – mérésében, hogy ezt is az ellenzéki szavazók ismételt mozgósítására akarják felhasználni.
Fölépítették a remény árusítását. És amikor beváltható a zseton, hogy lesz-e kormányváltás, akkor meg azt üzenik, hogy a baloldali választókon múlik. Mert lehet, hogy ezt a reményt, amit elhittél, hogy lesz kormányváltás leveszíted, ha nem mész el szavazni. Ezért, kétesélyessé válik a küzdelem.
– ábrázolta fel a lélektanát a baloldali közvélemény-kutatók által közölt számoknak Mráz.
G. Fodor Gábor szerint a tervük úgy néz ki, hogy eddig építették az esélyt, most meg építik a mozgósítást. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy most az az üzenet részükről, hogy "menjél el, mert az esély csökken!" Az elemző egy másik szempontot is felvetett:
Ezek az intézetek elkezdik védeni a saját presztízseiket. Nem hittek nekünk, amikor azt mondtuk, hogy vezet a Fidesz, vagyis hogy inkább nem vezet a Tisza. De hát ők is látják a számokat. És elkezdik közelíteni a nyilvános számaikat a valósághoz. Azért, hogy megőrizzék a presztízsüket, hogy 26 áprilisa után is azt lehessen mondani róluk, hogy mi azért nagyjából eltaláltuk, mi a helyzet.
Úgy véli, hogy a döntő pillanat, ami maga a választás, vagyis a tényleges valóság próbatétele egyre jobban közelít és ezért ők is inkább korrigálnak saját számaikon.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: faktumprojekt.hu