A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

Magyar Péter politikai szerepvállalása óta a baldoldali és kormánykritikus intézetek felméréseiben egyre csak azt láthattuk, hogy a Tisza már két számjegyű százalékponttal veri a Fidesz-KDNP-t. A legutóbbi méréseikben azonban már rendre azt látni, hogy szűkítették az ollót a Tisza Párt és a kormányerők között. A trendfordulás hátteréről és a mögötte meghúzódó szándékról a Mestertervben beszélgettünk.

Mráz Ágoston Sámuel szerint eddig az egész "Tisza-koglomerátumnak" az volt a célja, hogy aktívan tartsa Magyar Péter szavazóit. A Nézőpont Intézet vezetője azt véli felfedezni például a Medián – ahol már a Tisza kontra Fidesz előny lényegesen csökkent – mérésében, hogy ezt is az ellenzéki szavazók ismételt mozgósítására akarják felhasználni.