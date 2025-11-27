Ft
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
választókerületi Róna Dániel 21 Kutatóközpont

Lebukott a manipulációs kerekasztal: Kiderült, miért nem stimmel a Tisza Párt állítólagos előnye! (VIDEÓ)

2025. november 27. 12:14

Róna Dániel a Tisza Párt 10 pontos előnyéről és több billegő körzetről beszélt egy műsorban, ám a 21 Kutatóközpont saját mandátumkalkulátora alapján ezek a körzetek valójában stabil Tisza-fölényt mutatnak. Egyik állítása tehát biztosan hibás a Tisza Pártról – de melyik?

2025. november 27. 12:14
null
Kovács András
Kovács András

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője volt a Szőlő utcai álbotrányban álhíreket terjesztő Juhász Péter vendége. A beszélgetés 27. percében Róna azt mondta, hogy a Tisza Párt támogatottságának a növekedése nyár eleje óta megállt, és 48 százalékos támogatottságnak örvendenek, míg a Fidesz 38 százalékon áll a biztos szavazók körében. A műsor vége felé, a 47-48. percnél pedig arról beszélt a 21 Kutatóközpont vezetője, hogy több billegő körzet van az országban, ahol egyelőre nagyon nehéz jósolni. A billegők közé sorolta, a Győr-Moson-Sopron vármegyei kettest, a nagykanizsai körzetet, a Hódmezővásárhely központú körzetet, Egert, Gyöngyöst, Jászberényt, Szentest, Kecskemétet, Sopront, Tapolcát és Balatonfüredet. Miért is fontos ez? 

Tisza Párt
Egymásnak ellentmondó állításokat tett Róna Dániel a Tisza Pártról

Tisza Párt: Valami itt nem stimmel!

A 21 Kutatóközpont nemrégiben készített egy mandátumkalkulátort. Róna Dániel két állítást tett: 

  • 10 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt, 
  • részletesen beszélt a billegő körzetekről, és fel is sorolta őket, ahogyan azt fentebb jeleztük. 

Ha a 21 mandátumkalkulátorát használjuk, és beírjuk a 10 százalékpontos Tisza-előnyt, akkor a Róna által említett körzetek egyáltalán nem billegők. Nézzük is az eredményeket: 

  • A Bács-Kiskun vármegyei 2-es körzetben 19 százalékponttal vezet a Tisza, 
  • a Győr-Moson-Sopron vármegyei kettesben 10 százzalékponttal, 
  • a nagykaniszai körzetben 6 százalékponttal,
  • az egri körzetben 13 százalékponttal,
  • hódmezővásárhelyi körzetben 15 százalékponttal,
  • a jászberényiben 6 százalékponttal, 
  • a balatonfürediben 13 százalékponttal,
  • a soproniban 6 százalékponttal.

Jól látszik, hogy ezek nem szoros eredmények, miközben Róna azt állította, hogy ezek billegő körzetek. 

Teljesen világos, hogy vagy a 10 százalékpontos Tisza előnyről szóló mondata nem igaz Rónának, vagy pedig a billegő körzetekről szóló eszmefuttatása. Ha 10 százalékos előnyben lenne a Tisza, akkor a Róna által jelzett körzetek nem lennének billegők. Ha pedig az érintett körzetek billegők, akkor nem vezet 10 százalékponttal a Tisza. 

Manipulációs kerekasztal

A 21 Kutatóközpont egyébként része annak a manipulációs kerekasztalnak, amit baloldali intézetek alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek. Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatták ki. 

A Magyar Nemzet már korábban részletesen beszámolt erről a manipulációs kerekasztalról, bemutatva, hogy tavaly októbertől szinte minden héten újabb pártpreferencia-kutatások kerültek nyilvánosságra, amelyekben a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet a Magyar Péter vezette párt folyamatos erősödését és a kormánypártokkal szembeni vezetését jelezték.

Nyitókép: Hann Endre szociálpszichológus, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója (b) és Róna Dániel, a Medián kutatója, szerzők az Antiszemita előítéletesség a magyar társadalomban című kutatási jelentést ismertető sajtótájékoztatón a tanulmányt megrendelő Tett és Védelem Alapítvány (TEV) budapesti irodájában 2016. április 19-én. MTI Fotó: Demecs Zsolt

