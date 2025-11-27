Lebukott a manipulációs kerekasztal: Kiderült, miért nem stimmel a Tisza Párt állítólagos előnye! (VIDEÓ)

10 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt,

részletesen beszélt a billegő körzetekről, és fel is sorolta őket, ahogyan azt fentebb jeleztük.

Ha a 21 mandátumkalkulátorát használjuk, és beírjuk a 10 százalékpontos Tisza-előnyt, akkor a Róna által említett körzetek egyáltalán nem billegők. Nézzük is az eredményeket:

A Bács-Kiskun vármegyei 2-es körzetben 19 százalékponttal vezet a Tisza,

a Győr-Moson-Sopron vármegyei kettesben 10 százzalékponttal,

a nagykaniszai körzetben 6 százalékponttal,

az egri körzetben 13 százalékponttal,

hódmezővásárhelyi körzetben 15 százalékponttal,

a jászberényiben 6 százalékponttal,

a balatonfürediben 13 százalékponttal,

a soproniban 6 százalékponttal.

Jól látszik, hogy ezek nem szoros eredmények, miközben Róna azt állította, hogy ezek billegő körzetek.

Teljesen világos, hogy vagy a 10 százalékpontos Tisza előnyről szóló mondata nem igaz Rónának, vagy pedig a billegő körzetekről szóló eszmefuttatása. Ha 10 százalékos előnyben lenne a Tisza, akkor a Róna által jelzett körzetek nem lennének billegők. Ha pedig az érintett körzetek billegők, akkor nem vezet 10 százalékponttal a Tisza.