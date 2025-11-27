Lebukott a manipulációs kerekasztal: Kiderült, miért nem stimmel a Tisza Párt állítólagos előnye! (VIDEÓ)

Megdöbbentő kutatás látott napvilágot: Róna Dániel, Böcskei Balázs és Horn Gábor is érintett lehet
Külföldi támogatásokról írt a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
Róna Dániel a Tisza Párt 10 pontos előnyéről és több billegő körzetről beszélt egy műsorban, ám a 21 Kutatóközpont saját mandátumkalkulátora alapján ezek a körzetek valójában stabil Tisza-fölényt mutatnak. Egyik állítása tehát biztosan hibás a Tisza Pártról – de melyik?
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője volt a Szőlő utcai álbotrányban álhíreket terjesztő Juhász Péter vendége. A beszélgetés 27. percében Róna azt mondta, hogy a Tisza Párt támogatottságának a növekedése nyár eleje óta megállt, és 48 százalékos támogatottságnak örvendenek, míg a Fidesz 38 százalékon áll a biztos szavazók körében. A műsor vége felé, a 47-48. percnél pedig arról beszélt a 21 Kutatóközpont vezetője, hogy több billegő körzet van az országban, ahol egyelőre nagyon nehéz jósolni. A billegők közé sorolta, a Győr-Moson-Sopron vármegyei kettest, a nagykanizsai körzetet, a Hódmezővásárhely központú körzetet, Egert, Gyöngyöst, Jászberényt, Szentest, Kecskemétet, Sopront, Tapolcát és Balatonfüredet. Miért is fontos ez?
A 21 Kutatóközpont nemrégiben készített egy mandátumkalkulátort. Róna Dániel két állítást tett:
Ha a 21 mandátumkalkulátorát használjuk, és beírjuk a 10 százalékpontos Tisza-előnyt, akkor a Róna által említett körzetek egyáltalán nem billegők. Nézzük is az eredményeket:
Jól látszik, hogy ezek nem szoros eredmények, miközben Róna azt állította, hogy ezek billegő körzetek.
Teljesen világos, hogy vagy a 10 százalékpontos Tisza előnyről szóló mondata nem igaz Rónának, vagy pedig a billegő körzetekről szóló eszmefuttatása. Ha 10 százalékos előnyben lenne a Tisza, akkor a Róna által jelzett körzetek nem lennének billegők. Ha pedig az érintett körzetek billegők, akkor nem vezet 10 százalékponttal a Tisza.
A 21 Kutatóközpont egyébként része annak a manipulációs kerekasztalnak, amit baloldali intézetek alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek. Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatták ki.
Főszerepben a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet.
A Magyar Nemzet már korábban részletesen beszámolt erről a manipulációs kerekasztalról, bemutatva, hogy tavaly októbertől szinte minden héten újabb pártpreferencia-kutatások kerültek nyilvánosságra, amelyekben a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet a Magyar Péter vezette párt folyamatos erősödését és a kormánypártokkal szembeni vezetését jelezték.
„Elég a süketelésből és vádaskodásból! Elég a gyűlöletkeltő tüntetésekből! Elég az uszításból!” – írta a Fidesz frakcióvezetője.
Nyitókép: Hann Endre szociálpszichológus, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója (b) és Róna Dániel, a Medián kutatója, szerzők az Antiszemita előítéletesség a magyar társadalomban című kutatási jelentést ismertető sajtótájékoztatón a tanulmányt megrendelő Tett és Védelem Alapítvány (TEV) budapesti irodájában 2016. április 19-én. MTI Fotó: Demecs Zsolt