Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián Hann Endre Soros György 21 Kutatóközpont

Ezek a finanszírozók „etetik” a Magyar Péteréknek jókat mérő közvélemény-kutatókat

2025. október 16. 18:28

Kiderült, honnan és mennyit kapnak a manipulációs kerekasztal tagjai.

2025. október 16. 18:28
null

Komoly külföldi forrásokból gazdálkodhatnak a manipulációs kerekasztal egyes tagjai. A Tisza Párt folyamatos előnyét vizionáló kutatócégek közül a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet is részesült Soros György hálózatának a támogatásából – írja a Magyar Nemzet.

Ahogy arról még az év elején mi is beszámoltunk, baloldali közvélemény-kutató cégek kerekasztalt alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek. 

Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak. 

Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy 

a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatják ki.

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Nemzet emlékeztet, 

a 21 Kutatóközpont már a „guruló dollárok” botrányban is érintett volt.

Eszerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.

A jelentés szerint a GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely helyzetelemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.

A 21 Kutatóközpont Kft., amelynek egyébként egyedüli tulajdonosa Róna, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó bevételt termelt, így stabil pénzügyi háttérrel tud működni.

Eközben a 21 Kutatóközpont Kft. 2024-es gazdasági beszámolója vegyes képet mutat. Egyrészt jelentősen csökkent az árbevétel, alig haladta meg a százmillió forintot, miközben 2023-ban még 134 millió volt. Az egyéb bevételek nem egészen egymillió forinttal emelkedtek az elmúlt évben.

A Magyar Nemzet szerint a manipulációs kerekasztal oszlopos tagja a Hann Endre vezette Medián is.

A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét. 

Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.

A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 138 millió forint volt tavaly, ami 17 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A Medián beszámolójához tartozó kiegészítő mellékletből annyi mindenképp kiderül, hogy az árbevétel több mint negyedét – 36 millió forintnak megfelelő összeget – külföldi szolgáltatásból realizálták.

Szintén beszédes, hogy az év végi pénzeszközök legnagyobb részét – nyolcmillió forint értékű összeget a 15 millióból – devizabetét-számlán tartották.

A Magyar Nemzet szerint

 komoly külföldi források tűntek fel a Horn Gábor vezette Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítványnál is.

Tavaly a valamivel százmillió forint feletti bevételének több mint négyötöd részét az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás tette ki. A tavaly ilyen forrásokból befolyt 86 millió forint csaknem öt százalékkal volt több a 2023-ban külföldről kapott összegeknél.

Az Európai Bizottság Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) projektje keretében 150 ezer euróhoz, azaz mintegy hatvanmillió forinthoz jutott tavaly a Republikon.

A Magyar Nemzet rámutat: figyelemre méltó, hogy 

a CERV-ről a Szuverenitásvédelmi Hivatal megállapította: a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására szolgál, és gyakorlatilag a Soros-szervezetek brüsszeli lábaként működik. 

De még 2023-ban Soros Nyílt Társadalom Alapítványoktól szintén befolyt nyolcvanezer dollár a Republikonhoz.

Nyitókép: Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője (Képernyőfotó)

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. október 16. 19:04
Ők koordinálnak, mi meg szavazunk! MP meg mehet a búsba!
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. október 16. 18:51
MÁR MEGINT EZEKKEL A BAL LIBSI BUZERÁNSOKKAL VAN A BAJ . MINT MINDIG !!!! . ahogy elnézem alkatilag ezt a szépfiút, hát ez se tud pofára esni ! :)
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. október 16. 18:40
Ezek mind feltételezett állítások, amik inkább rágalmazásoknak felelnek meg, méghogy új stratégiát választottak volna a záródik az olló szisztéma helyett.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 16. 18:34
Lesz itt megint akkora pofáraesés...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!