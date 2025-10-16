Ezek a finanszírozók „etetik” a Magyar Péteréknek jókat mérő közvélemény-kutatókat

A baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalt alapítottak – Magyar Péter lett a kiválasztott
Főszerepben a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet.
Kiderült, honnan és mennyit kapnak a manipulációs kerekasztal tagjai.
Komoly külföldi forrásokból gazdálkodhatnak a manipulációs kerekasztal egyes tagjai. A Tisza Párt folyamatos előnyét vizionáló kutatócégek közül a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet is részesült Soros György hálózatának a támogatásából – írja a Magyar Nemzet.
Ahogy arról még az év elején mi is beszámoltunk, baloldali közvélemény-kutató cégek kerekasztalt alapítottak, s rendszeres találkozókon, politikai menetrend alapján haladva egyeztetnek.
Ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak.
Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló ütemezett összjátéknak tudható be, hogy
a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” a Tisza Párt vezetését mutatják ki.
A Magyar Nemzet emlékeztet,
a 21 Kutatóközpont már a „guruló dollárok” botrányban is érintett volt.
Eszerint amerikai pénzek – többek között a German Marshall Fundon (GMF) keresztül – támogatták a kutatócéget a magyar választások befolyásolására. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 júniusi jelentése szerint a GMF 12,361 millió dollárt juttatott el Magyarországra, Lengyelországba és Bulgáriába, hogy balliberális pártokat és álcivil szervezeteket segítsen a választások befolyásolásában.
A jelentés szerint a GMF visszatérő kedvezményezettje volt ebben az időszakban a 21 Kutatóközpont is, amely helyzetelemzésekkel igyekezett célba juttatni a USAID-forrásokat.
A 21 Kutatóközpont Kft., amelynek egyébként egyedüli tulajdonosa Róna, az elmúlt két évben 130 millió forintot meghaladó bevételt termelt, így stabil pénzügyi háttérrel tud működni.
Eközben a 21 Kutatóközpont Kft. 2024-es gazdasági beszámolója vegyes képet mutat. Egyrészt jelentősen csökkent az árbevétel, alig haladta meg a százmillió forintot, miközben 2023-ban még 134 millió volt. Az egyéb bevételek nem egészen egymillió forinttal emelkedtek az elmúlt évben.
A Magyar Nemzet szerint a manipulációs kerekasztal oszlopos tagja a Hann Endre vezette Medián is.
A tavalyi év pénzügyi beszámolója szerint a Medián jelentős mértékben tudta növelni árbevételét.
Hann Endréék bevételének több mint negyede külföldi szolgáltatásból származott és az év végi pénzeszközök legnagyobb részét devizabetét-számlán tartották.
A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 138 millió forint volt tavaly, ami 17 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A Medián beszámolójához tartozó kiegészítő mellékletből annyi mindenképp kiderül, hogy az árbevétel több mint negyedét – 36 millió forintnak megfelelő összeget – külföldi szolgáltatásból realizálták.
Szintén beszédes, hogy az év végi pénzeszközök legnagyobb részét – nyolcmillió forint értékű összeget a 15 millióból – devizabetét-számlán tartották.
A Magyar Nemzet szerint
komoly külföldi források tűntek fel a Horn Gábor vezette Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítványnál is.
Tavaly a valamivel százmillió forint feletti bevételének több mint négyötöd részét az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől kapott támogatás tette ki. A tavaly ilyen forrásokból befolyt 86 millió forint csaknem öt százalékkal volt több a 2023-ban külföldről kapott összegeknél.
Az Európai Bizottság Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) projektje keretében 150 ezer euróhoz, azaz mintegy hatvanmillió forinthoz jutott tavaly a Republikon.
A Magyar Nemzet rámutat: figyelemre méltó, hogy
a CERV-ről a Szuverenitásvédelmi Hivatal megállapította: a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására szolgál, és gyakorlatilag a Soros-szervezetek brüsszeli lábaként működik.
De még 2023-ban Soros Nyílt Társadalom Alapítványoktól szintén befolyt nyolcvanezer dollár a Republikonhoz.
Nyitókép: Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője (Képernyőfotó)