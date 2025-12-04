Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye

A jelek szerint valami tényleg történt Magyar Péter személye körül, ugyanis a korábban a Tisza Párt elnökének hihetetlen előnyt mérő Medián legújabb felmérése szerint is ez az előny mostanra teljesen eltűnt.

Jelenleg a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert.

A „teljesen alkalmas” válaszok megoszlása: