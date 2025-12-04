Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye

Ezek nem Magyar Péter napjai: balos kutatóintézet mérte a Tisza Párt támogatottságának apadását
Közeledik a kampány, megkezdődött a korrekció.
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
A jelek szerint valami tényleg történt Magyar Péter személye körül, ugyanis a korábban a Tisza Párt elnökének hihetetlen előnyt mérő Medián legújabb felmérése szerint is ez az előny mostanra teljesen eltűnt.
Jelenleg a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert.
A „teljesen alkalmas” válaszok megoszlása:
Az utóbbi napokban az ellenzéki elköteleződésű közvéleménykutatók sorra hozzák ki azon felméréseiket, amelyek szerint a Tisza Párt előnye elkezdett csökkeni.
Török Gábor legutóbbi elemzésben szintén azt írta, hogy már szoros eredményre számít jövő áprilisban. A politikai elemző szerint ráadásul a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet. Szerinte akár a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet a jövő évi választáson.
Nyitókép forrása: Attila Kisbenedek/AFP
