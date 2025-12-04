Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medián közvélemény-kutatás Magyar Péter Orbán Viktor

Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye

2025. december 04. 08:59

Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.

2025. december 04. 08:59
null

A jelek szerint valami tényleg történt Magyar Péter személye körül, ugyanis a korábban a Tisza Párt elnökének hihetetlen előnyt mérő Medián legújabb felmérése szerint is ez az előny mostanra teljesen eltűnt.

Jelenleg a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartja alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve Magyar Pétert.

A „teljesen alkalmas” válaszok megoszlása:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron
  • Orbán Viktor: 30 százalék
  • Magyar Péter: 19 százalék

Az utóbbi napokban az ellenzéki elköteleződésű közvéleménykutatók sorra hozzák ki azon felméréseiket, amelyek szerint a Tisza Párt előnye elkezdett csökkeni. 

Török Gábor legutóbbi elemzésben szintén azt írta, hogy már szoros eredményre számít jövő áprilisban. A politikai elemző szerint ráadásul a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet. Szerinte akár a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget is szerezhet a jövő évi választáson.

Nyitókép forrása: Attila Kisbenedek/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!