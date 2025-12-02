Ezek nem Magyar Péter napjai: balos kutatóintézet mérte a Tisza Párt támogatottságának apadását

Valóra vált Magyar Péterék legrosszabb rémálma: fájdalmas gyomrost kapott az apadó Tisza
Magyar Péter pártja plafonba ütközött.
Közeledik a kampány, megkezdődött a korrekció.
A hírhedten ellenzéki elköteleződésű 21 Kutatóközpont legfrissebb, november 21-28. közötti közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt továbbra is őrzi előnyét a Fidesz előtt, bár
a különbség minden mérési kategóriában csökkent az előző hónaphoz képest.
A 21 Kutatóközpont felmérése szerint az elmúlt egy évben egyértelmű trend, hogy fokozatosan csökkent a kispártokra szavazók aránya minden viszonyítási bázison:
Eközben a a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatásából az derül ki, ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz 47, a Tisza pedig 40 százalékot kapna. Ez az eredmény újabb növekedést mutat a Fidesz szempontjából, amely párt a június végi felmérés szerint 44 százalékon állt, majd augusztus végére 46 százalékra erősödött. Most pedig újabb egyszázalékos növekedés figyelhető meg, ami az intézet szerint egyrészt annak köszönhető, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását.
A XXI. Század Intézet felmérése szerint is a Fidesz nyerte az őszt. Az intézet elemzői szerint a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára. A politikailag aktív, biztos szavazók körében jelenleg: Fidesz-KDNP: 45 százalék, Tisza Párt: 40 százalék.
A jelek szerint elérte növekedési határát a Tisza Párt.
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán
