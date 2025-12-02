Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt közvélemény-kutatás Magyar Péter Fidesz 21 Kutatóközpont

Ezek nem Magyar Péter napjai: balos kutatóintézet mérte a Tisza Párt támogatottságának apadását

2025. december 02. 08:08

Közeledik a kampány, megkezdődött a korrekció.

2025. december 02. 08:08
null

A hírhedten ellenzéki elköteleződésű 21 Kutatóközpont legfrissebb, november 21-28. közötti közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt továbbra is őrzi előnyét a Fidesz előtt, bár

a különbség minden mérési kategóriában csökkent az előző hónaphoz képest.

  • A teljes népességben a Tisza Párt 31%, a Fidesz 27% -on áll.
  • A pártot választani tudók körében 47%-40% az arány – míg korábban 10 százalékos előnyt „mértek” a Tiszának.
  • A biztosan szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt előnye 13 százalékpont, ez is csökkenés az októberi 16-18 pont után.

A kisebb pártok helyzete

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint az elmúlt egy évben egyértelmű trend, hogy fokozatosan csökkent a kispártokra szavazók aránya minden viszonyítási bázison:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron
  • Mi Hazánk: 6% mind a választani tudók, mind a biztos szavazók körében
  • Demokratikus Koalíció: teljes népességben 2%, választani tudók között 3%, biztos szavazók között most 4%
  • Kétfarkú Kutya Párt: szintén 2-3%-os sávban mozog hónapok óta, novemberben is ezen a szinten áll.

Mit mutatnak a többiek?

Eközben a a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatásából az derül ki, ha most vasárnap lennének a választások, a Fidesz 47, a Tisza pedig 40 százalékot kapna. Ez az eredmény újabb növekedést mutat a Fidesz szempontjából, amely párt a  június végi felmérés szerint 44 százalékon állt, majd augusztus végére 46 százalékra erősödött. Most pedig újabb egyszázalékos növekedés figyelhető meg, ami az intézet szerint egyrészt annak köszönhető, hogy augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását. 

Ezt is ajánljuk a témában

A XXI. Század Intézet felmérése szerint is a Fidesz nyerte az őszt. Az intézet elemzői szerint a Tisza elérte a növekedési plafont – gyakorlatilag „begyűjtötte” mindazokat a korábbi ellenzéki protestszavazókat, akik elérhetőek voltak számára. A politikailag aktív, biztos szavazók körében jelenleg: Fidesz-KDNP: 45 százalék, Tisza Párt: 40 százalék.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2025. december 02. 11:01 Szerkesztve
Majd egy ködös április reggelen, hétfőn jön majd a duma: "A Fidesz a bizonytalanokkal nyerte meg a 26-os választást..." Aha, ja... a "bizonytalanokkal"... :D
Válasz erre
1
0
OszkárOszi
2025. december 02. 10:42
Olvasom a HVG-n az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.A többségük ideges és nem érti.Már sokadszorra játszák el ugyanazt, és nem fér a fejükbe, hogy amit pont ugyanúgy csesznek el ötödször - hatodszor, annak miért ismétlődik mindig egyformán az eredménye.Odaát mindenki Kérilászló.Nem értik.:)))
Válasz erre
1
0
Csubszi
2025. december 02. 09:56
Meánder párt 26 taggal! Egy vicc az egész; mondernkori bolsevizmus! Patyomkin párt! Paprikajancsi vezetővel!
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 02. 09:20
» kalmanok 2025. december 02. 08:50 A pártot választók körében« A sajnálatos helyzet az, hogy aki pártlistás képviselőre szavaz, az pártot is választ. Akár akar, akár nem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!