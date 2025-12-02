Ezek nem Magyar Péter napjai: balos kutatóintézet mérte a Tisza Párt támogatottságának apadását

A hírhedten ellenzéki elköteleződésű 21 Kutatóközpont legfrissebb, november 21-28. közötti közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt továbbra is őrzi előnyét a Fidesz előtt, bár

a különbség minden mérési kategóriában csökkent az előző hónaphoz képest.

A teljes népességben a Tisza Párt 31%, a Fidesz 27% -on áll.

A pártot választani tudók körében 47%-40% az arány – míg korábban 10 százalékos előnyt „mértek” a Tiszának.

A biztosan szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt előnye 13 százalékpont, ez is csökkenés az októberi 16-18 pont után.

A kisebb pártok helyzete

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint az elmúlt egy évben egyértelmű trend, hogy fokozatosan csökkent a kispártokra szavazók aránya minden viszonyítási bázison: