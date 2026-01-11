Így égett porrá Magyar Péter, miközben Orbán Viktort akarta majmolni

Magyar Péter számos kampánystratégiai fiaskót, ballépést és szerencsétlenkedést adott elő az elmúlt közel két évben, azonban talán egyik sem annyira nyilvánvalóan kellemetlen, minthogy jó ideje megpróbálja rászervezni saját eseményeit a Fidesz rendezvényeire. Ezzel az a fő probléma, hogy a résztvevők számából azonnal egyértelmű, hogy melyik politikus és párt iránt érdeklődnek a magyarok – ez pedig minden esetben Orbán Viktor és a Fidesz volt.

Kellemetlen a lebőgés - Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ellen-Tusványos „román földön”

A Tisza Párt első kopírozott rendezvénye az augusztusi, ellen-Tusványos néven elhíresült nagyadorjáni hakni volt, ahova úgy próbált közönséget toborozni Magyar Péter, hogy le „román földezte” Erdélyt.