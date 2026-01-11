Ft
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter fidesz rendezvény orbán viktor

Így égett porrá Magyar Péter, miközben Orbán Viktort akarta majmolni

2026. január 11. 09:32

Erdélytől Szegedig, Győrtől Kecskemétig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött. Magyar Péter rászervezett a Fidesz eseményeire, majd a számok könyörtelenül megmutatták, hol van valódi társadalmi támogatás – és hol nincs.

2026. január 11. 09:32
null
Rimóczi Norbert

Magyar Péter számos kampánystratégiai fiaskót, ballépést és szerencsétlenkedést adott elő az elmúlt közel két évben, azonban talán egyik sem annyira nyilvánvalóan kellemetlen, minthogy jó ideje megpróbálja rászervezni saját eseményeit a Fidesz rendezvényeire. Ezzel az a fő probléma, hogy a résztvevők számából azonnal egyértelmű, hogy melyik politikus és párt iránt érdeklődnek a magyarok – ez pedig minden esetben Orbán Viktor és a Fidesz volt.

Magyar Péter kellemetlen helyzetben
Kellemetlen a lebőgés - Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ellen-Tusványos „román földön”

A Tisza Párt első kopírozott rendezvénye az augusztusi, ellen-Tusványos néven elhíresült nagyadorjáni hakni volt, ahova úgy próbált közönséget toborozni Magyar Péter, hogy le „román földezte” Erdélyt.

„Meglepő módon” a székelyek körében nem volt túl nagy sikere a politikus románozásának, hiszen az esemény megnyitóján nagyjából húsz ember lézengett, akiket az anyaországból buszoztatott látogatókkal egészítettek ki.  Az erdélyi próbálkozás legemlékezetesebb pillanata azonban kétségkívül az volt, amikor behallatszott az élő közvetítésbe, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá, mint mondta:

ne ezt mutogassátok már, ezt az ilyen kevés embert.”

Amikor lerománozod Erdély, majd odamész szavazatot gyűjteni - Forrás: Deák Dániel Facebook oldala
Amikor lerománozod Erdély, majd odamész szavazatot gyűjteni - Forrás: Deák Dániel Facebook oldala

Összehasonlításképp: Orbán Viktor beszédét több, mint tízezer érdeklődő hallgatta egy héttel korábban élőben Tusnádfürdőn.

Erős a kontraszt Magyar Péter és Orbán Viktor hallgatósága között - Forrás: Mandiner
Erős a kontraszt Orbán VIktor és Magyar Péter hallgatósága között - Forrás: Mandiner

Magyar Péter politikusi karrierje – a sorozatos lebőgés művészete

Magyar Pétert nem tántorította el az erdélyi befürdés, ehelyett inkább úgy döntött, hogy egy fokozattal feljebb kapcsol és nem csak a Fidesz rendezvényeit kezdi majmolni, hanem ugyanabba a városba, ugyanarra a napra szervezi rendezvényeit, mint a kormánypárt. Mi baj lehet?

Mint utólag bizonyossá vált, elég sok. A Fidesz szeptember 7-én tartotta szokásos kötcsei gyűlését, ami mellé odafurakodott Magyar Péter is. Azonban Magyar fórumán annyira gyér volt az érdeklődés, hogy mesterséges intelligenciával (AI) gyártott kamu drónfotóval próbálták leplezni a beégést. 

A tiszás kamuprofilok után itt a tiszás kamu-drónfotó - Forrás: Mandiner

Az agresszív reakcióiról híres Tisza-vezérnek azonban ez sem volt elég – inkább Győrben is fejjel rohant a falnak. November 15-ére, szombatra, Győrbe szervezett háborúellenes gyűlést a jobboldal, azt elirigyelve pedig a Tisza Párt is dzsemborit tartott. Igaz, azt el kell ismernünk, hogy a Tiszában valakibe mégis szorult némi önkritika, mivel egyre kisebb és kisebb terekre szerveztek eseményeket a négy folyó városába. 

  • Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor Győrben, a Dunakapu téren. A körülbelül 7000 négyzetméteres helyszín akkor mintegy 3000 szimpatizánst fogadott.
  • 2025. augusztus 22-én a Vásárhelyi Pál utcai Duna-parti sétányon tartott rendezvényt, ez nagyjából 5000 négyzetméteres. 1500 fő volt kíváncsi rá.
  • 2025 novemberében pedig a Bécsi kapu tér volt a helyszín, ami 2000 négyzetméteres, de már alig 1000 embert vonzott Magyar Péter.
Szállíngóznak az emberek Magyar beszéde alatt Győrben - Forrás: Deák Dániel Facebook oldala
Szállíngóznak az emberek Magyar beszéde alatt Győrben - Forrás: Deák Dániel Facebook oldala

A Tisza zsugorodó rendezvényeivel szemben a Digitális Polgári Körök (DPK) győri háborúellenes gyűlésén probléma nélkül megtelt az Olimpiai Sportpark Multicsarnok.

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Magyar Péterék következő mozgósítási lebőgésére alig két hetet kellett várni, ugyanis ekkor tartotta következő – DPK-val – párhuzamos rendezvényét a Tisza, ezúttal Nyíregyházán. Megváltó Úr helyzetén az sem segített, hogy időközben nyilvánosságra került a Tiszának tulajdonított megszorítócsomag, ami láthatólag tovább apasztotta érdeklődőinek számát – ugyanis a nyírségi városban még egy kis parkolót sem tudott megtölteni.

Forrás: Kovács András Facebook oldala
Forrás: Kovács András Facebook oldala

Nem úgy Orbán Viktor és a nyíregyházi DPK, aminek a Continental csarnok 3328 fős maximális befogadóképessége is kevésnek bizonyult.

Forrás: Orbán Balázs Facebook oldala
Forrás: Orbán Balázs Facebook oldala

Ha mást nem is Magyar Péter kitartását elismerés illeti, hiszen egy héttel később – Kecskeméten ismét falakba ütközött, amikor a 110 ezres városban alig párszázan hallgatták beszédét. Ezzel szemben Orbán Viktor – a korábbi sormintát követve – könnyedén megtöltötte a több mint 1400 fő befogadására képes Messzi István Sportcsarnokot. 

Forrás: Bohár Dániel Facebook oldala
Forrás: Bohár Dániel Facebook oldala

A Tisza vezér végül Kecskemét után dobta be a törölközőt, amikor valószínűleg – még ő is – rájött, hogy nem tudja tartani a tempót a miniszterelnökkel, és a mohácsi DPK gyűlésre már inkább nem szerveztek semmit. Így a december 13-i fordulót kihívó nélkül nyerte a Orbán Viktor.

Kocsis Máté Facebook oldalán meg is világította mi állhatott a döntés mögött, mint írta: „Mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt. Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről. Most szombaton a miniszterelnök Mohácson folytatja az országjárását, de a Tisza Párt ezúttal nem szervez semmit,

mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel”

– hívta fel rá a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. „Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matricaviselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést. Ügyes. Ügyes, de átlátszó. Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.

Ha olvasóink egy pillanatra is azt hitték volna, hogy Magyar Péter és pártja képes a fejlődésre – ne aggódjanak.

December 20-án az ellenzéki vezér ismét kimerészkedett a kényelmes belpesti közegből. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több felvétel is készült a szegedi háborúellenes gyűlésről, és a Tisza rendezvényéről, amelyeken jól kivehető a kontraszt: míg a Fidesz telt házat produkált a 8300 fő befogadására alkalmas Pick Arénában, Magyar Péterék rendezvényén alig néhány száz ember lézengett.

Soha ne próbálj utánozni senkit, mert csak a második legjobb leszel”

 – hangzik Robert Ballard professzor örökbecsű mondása. Magyar Péter is jobban tette volna, hogyha megfogadja a Titanic és a Bismarck csatahajó roncsait felfedező világhírű tengerkutató tanácsát, ahelyett, hogy megpróbálja utánozni a Fidesz rendezvényeit és felsül vele minden egyes alkalommal.

* * *

Nyitókép: Mandiner-archív 

 

