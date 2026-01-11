Így égett porrá Magyar Péter, miközben Orbán Viktort akarta majmolni

A napnál is világosabb: ezért sült el visszafelé Magyar Péter és Szily Nóra „interjúja”
2026 első Mestertervében szakértőinkkel mi is kiemeleteztük a beszélgetést és azt is, hogy hol csúszott meg a Tisza elnökének számítása.
Erdélytől Szegedig, Győrtől Kecskemétig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött. Magyar Péter rászervezett a Fidesz eseményeire, majd a számok könyörtelenül megmutatták, hol van valódi társadalmi támogatás – és hol nincs.
Magyar Péter számos kampánystratégiai fiaskót, ballépést és szerencsétlenkedést adott elő az elmúlt közel két évben, azonban talán egyik sem annyira nyilvánvalóan kellemetlen, minthogy jó ideje megpróbálja rászervezni saját eseményeit a Fidesz rendezvényeire. Ezzel az a fő probléma, hogy a résztvevők számából azonnal egyértelmű, hogy melyik politikus és párt iránt érdeklődnek a magyarok – ez pedig minden esetben Orbán Viktor és a Fidesz volt.
A Tisza Párt első kopírozott rendezvénye az augusztusi, ellen-Tusványos néven elhíresült nagyadorjáni hakni volt, ahova úgy próbált közönséget toborozni Magyar Péter, hogy le „román földezte” Erdélyt.
„Meglepő módon” a székelyek körében nem volt túl nagy sikere a politikus románozásának, hiszen az esemény megnyitóján nagyjából húsz ember lézengett, akiket az anyaországból buszoztatott látogatókkal egészítettek ki. Az erdélyi próbálkozás legemlékezetesebb pillanata azonban kétségkívül az volt, amikor behallatszott az élő közvetítésbe, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá, mint mondta:
ne ezt mutogassátok már, ezt az ilyen kevés embert.”
Összehasonlításképp: Orbán Viktor beszédét több, mint tízezer érdeklődő hallgatta egy héttel korábban élőben Tusnádfürdőn.
Magyar Pétert nem tántorította el az erdélyi befürdés, ehelyett inkább úgy döntött, hogy egy fokozattal feljebb kapcsol és nem csak a Fidesz rendezvényeit kezdi majmolni, hanem ugyanabba a városba, ugyanarra a napra szervezi rendezvényeit, mint a kormánypárt. Mi baj lehet?
Mint utólag bizonyossá vált, elég sok. A Fidesz szeptember 7-én tartotta szokásos kötcsei gyűlését, ami mellé odafurakodott Magyar Péter is. Azonban Magyar fórumán annyira gyér volt az érdeklődés, hogy mesterséges intelligenciával (AI) gyártott kamu drónfotóval próbálták leplezni a beégést.
Az agresszív reakcióiról híres Tisza-vezérnek azonban ez sem volt elég – inkább Győrben is fejjel rohant a falnak. November 15-ére, szombatra, Győrbe szervezett háborúellenes gyűlést a jobboldal, azt elirigyelve pedig a Tisza Párt is dzsemborit tartott. Igaz, azt el kell ismernünk, hogy a Tiszában valakibe mégis szorult némi önkritika, mivel egyre kisebb és kisebb terekre szerveztek eseményeket a négy folyó városába.
A Tisza zsugorodó rendezvényeivel szemben a Digitális Polgári Körök (DPK) győri háborúellenes gyűlésén probléma nélkül megtelt az Olimpiai Sportpark Multicsarnok.
Magyar Péterék következő mozgósítási lebőgésére alig két hetet kellett várni, ugyanis ekkor tartotta következő – DPK-val – párhuzamos rendezvényét a Tisza, ezúttal Nyíregyházán. Megváltó Úr helyzetén az sem segített, hogy időközben nyilvánosságra került a Tiszának tulajdonított megszorítócsomag, ami láthatólag tovább apasztotta érdeklődőinek számát – ugyanis a nyírségi városban még egy kis parkolót sem tudott megtölteni.
Nem úgy Orbán Viktor és a nyíregyházi DPK, aminek a Continental csarnok 3328 fős maximális befogadóképessége is kevésnek bizonyult.
Ha mást nem is Magyar Péter kitartását elismerés illeti, hiszen egy héttel később – Kecskeméten ismét falakba ütközött, amikor a 110 ezres városban alig párszázan hallgatták beszédét. Ezzel szemben Orbán Viktor – a korábbi sormintát követve – könnyedén megtöltötte a több mint 1400 fő befogadására képes Messzi István Sportcsarnokot.
A Tisza vezér végül Kecskemét után dobta be a törölközőt, amikor valószínűleg – még ő is – rájött, hogy nem tudja tartani a tempót a miniszterelnökkel, és a mohácsi DPK gyűlésre már inkább nem szerveztek semmit. Így a december 13-i fordulót kihívó nélkül nyerte a Orbán Viktor.
Kocsis Máté Facebook oldalán meg is világította mi állhatott a döntés mögött, mint írta: „Mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt. Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről. Most szombaton a miniszterelnök Mohácson folytatja az országjárását, de a Tisza Párt ezúttal nem szervez semmit,
mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel”
– hívta fel rá a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. „Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matricaviselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést. Ügyes. Ügyes, de átlátszó. Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.
Ha olvasóink egy pillanatra is azt hitték volna, hogy Magyar Péter és pártja képes a fejlődésre – ne aggódjanak.
December 20-án az ellenzéki vezér ismét kimerészkedett a kényelmes belpesti közegből. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, több felvétel is készült a szegedi háborúellenes gyűlésről, és a Tisza rendezvényéről, amelyeken jól kivehető a kontraszt: míg a Fidesz telt házat produkált a 8300 fő befogadására alkalmas Pick Arénában, Magyar Péterék rendezvényén alig néhány száz ember lézengett.
Soha ne próbálj utánozni senkit, mert csak a második legjobb leszel”
– hangzik Robert Ballard professzor örökbecsű mondása. Magyar Péter is jobban tette volna, hogyha megfogadja a Titanic és a Bismarck csatahajó roncsait felfedező világhírű tengerkutató tanácsát, ahelyett, hogy megpróbálja utánozni a Fidesz rendezvényeit és felsül vele minden egyes alkalommal.
* * *
Nyitókép: Mandiner-archív