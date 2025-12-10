Ft
Ennyi volt: nem bírta tovább a gyűrődést Magyar Péter – visszavonulót fújt a Tisza Párt elnöke

2025. december 10. 18:55

Nem tudta tartani a tempót Orbán Viktorral.

2025. december 10. 18:55
Változtatott a tervein Magyar Péter – erről adott hírt Kocsis Máté a Facebook-oldalán.

„Mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt. Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről. Most szombaton a miniszterelnök Mohácson folytatja az országjárását, de a Tisza Párt ezúttal nem szervez semmit,

mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel”

– hívta fel rá a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. „Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matrica viselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést. Ügyes. Ügyes, de átlátszó. Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.

Feltehetőleg a Tarr Zoltán alelnök által kipofázott, és a Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport vezető által megírt, majd kiszivárgott adóemelési tervek sem segítik a népszerűség növelését.

Szóval úgy fújnak visszavonulót Mohácsról, hogy a vész elkerülhető legyen, de minél kevesebben vegyék észre. Csak a szokásos balos trükközés, az nem veszi észre, aki nem akarja. 123 nap, és felkenődnek a presskukacra– szúrt oda Kocsis Máté.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szerintem
2025. december 10. 19:40
Azt is újból előrjöngte, hogy azonnal mondjon le a kormány és választásokat akar 😁 Ostoba balfasz, hogy a kezdetben még érte lelkesedő balos ismerőseim is, tavaly ősz táján a balfaszságain még elkeseredetten dühöngtek, de mostanra már csak a hasukat fogva röhögnek rajta.
gyzoltan-2
2025. december 10. 19:39
Amint a zsidóság támogatta Zelenszkijt sem lehet leírni. úgy Magyar Pétert sem lehet félvállról venni! Máskor is voltak országos nehézségeink, kritikus helyzeteink, de most az eddigiekhez még háborús helyzet is társult... Van okunk aggódni! A magyarság ismert ellenségei tudatosan, kiszámítottan, és hagyományos könyörtelenséggel cselekszenek..! Hozzászoktunk ahhoz, hogy álcázott pártokkal osszák meg, játsszák ki a magyarságot, de amire Magyar Péter tesz kísérletet az mindenen túlmutat..! A tapasztalatlan fiatalság tapasztatlanságát kihasználva tragikus generációs válságba taszítja a magyarságot, legalább is, ez a törekvés látszik..! A fiatalság nemzetünk lehetséges jövője! -s bizony van mit féltenünk!
optimista-2
2025. december 10. 19:37
Nem kell finomkodni: nem matrica viselkedés az, hanem kullancsos ragaszkodás
Titi
2025. december 10. 19:35
Müszikének megkezdődött a felkészülés időszaka. Lehet lelkileg edzeni a nagy zakóra. Valami leeshetett neki is, hogy nem akkora arc, mint amit képzelt magáról. Kezdheti szoktatni magát a gondolathoz, hogy ne boruljon ki nyilvánosan az eredményvárón. Vagy sikerül, vagy nem kényszerzubbony lesz a vége. Dugába fog dőlni a mesterterv, borul minden, szegény macskajancsi valamelyik vigyorgóban fogja végezni. De csak ennyit érdemel.
