Ennyi volt: nem bírta tovább a gyűrődést Magyar Péter – visszavonulót fújt a Tisza Párt elnöke

mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel”

– hívta fel rá a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. „Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matrica viselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést. Ügyes. Ügyes, de átlátszó. Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában.