deák dániel publicus intézet magyar péter 21 kutatóközpont fidesz

Orbitális gyomros Magyar Péternek: befuccsoltak a tiszás szakértők, leomlott a párt utolsó védvonala

2025. december 30. 19:10

Az emberek többsége nem dől be a manipulációnak.

2025. december 30. 19:10
null

Egyre csalódottabbak a telexesek, hiszen hiába hívnak kizárólag tiszás szakértőket Fábián Tamás műsorába, már egyre kevésbé képesek tagadni a valóságot – osztotta meg Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Legutóbb Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója tett Magyar Péter számára lesújtó kijelentéseket. Róna bevallotta:

adataik szerint a magyarok többsége úgy véli, hogy ha Magyar Péter pártja hatalomra kerülne, az adókat emelnék.

Azt is hozzátette, novemberhez képest decemberre romlott a közvélemény arról, hogy egy esetleges tiszás választási győzelem javítaná-e a polgárok anyagi helyzetét.

Bódi Mátyás választási földrajz szakértő azt is elismerte,

a  kormánypártnak jóval nagyobb tartaléka van a bizonytalan szavazók körében, különösen a nők és a kistelepüléseken élők között, akik hagyományosan inkább a Fidesz felé húznak.

Deák Dániel szerint mindezek fényében nem meglepő, hogy még a baloldali kötődésű Publicus Intézet legfrissebb, decemberi felmérése is a Fidesz erősödését mutatja.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

titi77
2025. december 30. 19:25
hol itt a kérdés? az òbaloldal összeállt. röhejes a kamu duma! ja meg a poloska azt mondta hogy nem kell neki mandátum meg mentelmi jog. erről miért nem pofázik egyik agyhalott sem? ja persze mert ki kellett mosni a büdös szájukat!
johannluipigus
2025. december 30. 19:24
Az már szentigaz, hogy poloska Peti a folyamatos hazudozásaival valóban kiérdemelt egy alapos verést.
ügyvéd
2025. december 30. 19:20
Ajánlócédula gyűjtés. Jegyezzétek meg, és majd emlékezzetek.
szantofer
2025. december 30. 19:16
A Költségvetési Tanács legújabb állásfoglalásához mit szóltok?
