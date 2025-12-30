Orbitális gyomros Magyar Péternek: befuccsoltak a tiszás szakértők, leomlott a párt utolsó védvonala

„Csorgó nyállal nézik a messiást” – Kocsis Máté nekiment Magyar Péter sajtójának (VIDEÓ)
A Fidesz frakcióvezetője éles gúnnyal és kemény szavakkal bírálta a Tisza Párt elnökét és az őt kritikátlanul kiszolgáló médiát.
Az emberek többsége nem dől be a manipulációnak.
Egyre csalódottabbak a telexesek, hiszen hiába hívnak kizárólag tiszás szakértőket Fábián Tamás műsorába, már egyre kevésbé képesek tagadni a valóságot – osztotta meg Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Legutóbb Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója tett Magyar Péter számára lesújtó kijelentéseket. Róna bevallotta:
adataik szerint a magyarok többsége úgy véli, hogy ha Magyar Péter pártja hatalomra kerülne, az adókat emelnék.
Azt is hozzátette, novemberhez képest decemberre romlott a közvélemény arról, hogy egy esetleges tiszás választási győzelem javítaná-e a polgárok anyagi helyzetét.
Bódi Mátyás választási földrajz szakértő azt is elismerte,
a kormánypártnak jóval nagyobb tartaléka van a bizonytalan szavazók körében, különösen a nők és a kistelepüléseken élők között, akik hagyományosan inkább a Fidesz felé húznak.
Deák Dániel szerint mindezek fényében nem meglepő, hogy még a baloldali kötődésű Publicus Intézet legfrissebb, decemberi felmérése is a Fidesz erősödését mutatja.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
