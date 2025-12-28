Ft
tisza párt magyar péter kocsis máté fidesz telex sajtó

„Csorgó nyállal nézik a messiást” – Kocsis Máté nekiment Magyar Péter sajtójának (VIDEÓ)

2025. december 28. 11:22

A Fidesz frakcióvezetője éles gúnnyal és kemény szavakkal bírálta a Tisza Párt elnökét és az őt kritikátlanul kiszolgáló médiát.

2025. december 28. 11:22
null

Kocsis Máté szerint a baloldali–liberális sajtó kritikátlan lelkesedéssel kezeli Magyar Péter szerepléseit, és fel sem merül bennük, hogy érdemi, kényes kérdéseket tegyenek fel a Tisza Párt elnökének. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán közzétett videójában azt hangsúlyozta:

 Magyar Pétert a saját sajtója „csillogó szemmel” ajnározza, miközben kizárólag propagandisztikus kérdésekkel szolgálja ki.

A politikus ironikusan reagált Magyar Péter korábbi kijelentésére is, miszerint akár miniszterelnök és államfő is lehetne. 

A klotyókirály nemcsak miniszterelnök lesz, hanem államfő is”

 – fogalmazott Kocsis, majd feltette a kérdést: miért ülne be a Sándor-palota épületébe, és egyáltalán miért költözne a Karmelita kolostor falai közé. A gondolatmenetet tovább fűzve gúnyosan megjegyezte: Magyar Péter szerinte akár új képeket is feltöltene a Tinderre, majd átugrana az államfői rezidenciára, hogy az is ő legyen.

Kocsis Máté a sajtót sem kímélte. Külön kitért a Telex újságíróira, akiket „nagy tényellenőrökként” emlegetett, majd kijelentette: szerinte 

eszükbe sem jut feltenni az alapvető, kritikus kérdéseket Magyar Péternek, például azt, hogy mi alapján ülne be a Sándor-palotába. 

Úgy fogalmazott, kifejezetten kínosnak tartja, amikor magukat függetlennek és objektívnek nevező médiumok a „legócskább, legnívótlanabb propagandakérdéseket” teszik fel, bármiféle kritikai él nélkül.

Csorgó nyállal, ragyogó szemekkel nézik a messiást” 

– összegezte véleményét a frakcióvezető, aki szerint mindez nem más, mint nyílt és vállalhatatlan propaganda. Kocsis Máté hangsúlyozta: a sajtó feladata nem az, hogy rajongjon egy politikusért, hanem hogy kérdezzen, számon kérjen és vitázzon – még akkor is, ha ez kellemetlen az adott szereplő számára.

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

 

