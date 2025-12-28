„Csorgó nyállal nézik a messiást” – Kocsis Máté nekiment Magyar Péter sajtójának (VIDEÓ)

– fogalmazott Kocsis, majd feltette a kérdést: miért ülne be a Sándor-palota épületébe, és egyáltalán miért költözne a Karmelita kolostor falai közé. A gondolatmenetet tovább fűzve gúnyosan megjegyezte: Magyar Péter szerinte akár új képeket is feltöltene a Tinderre, majd átugrana az államfői rezidenciára, hogy az is ő legyen.

Kocsis Máté a sajtót sem kímélte. Külön kitért a Telex újságíróira, akiket „nagy tényellenőrökként” emlegetett, majd kijelentette: szerinte

eszükbe sem jut feltenni az alapvető, kritikus kérdéseket Magyar Péternek, például azt, hogy mi alapján ülne be a Sándor-palotába.

Úgy fogalmazott, kifejezetten kínosnak tartja, amikor magukat függetlennek és objektívnek nevező médiumok a „legócskább, legnívótlanabb propagandakérdéseket” teszik fel, bármiféle kritikai él nélkül.