„Csorgó nyállal nézik a messiást” – Kocsis Máté nekiment Magyar Péter sajtójának (VIDEÓ)

A Fidesz frakcióvezetője éles gúnnyal és kemény szavakkal bírálta a Tisza Párt elnökét és az őt kritikátlanul kiszolgáló médiát.
Kocsis Máté szerint a baloldali–liberális sajtó kritikátlan lelkesedéssel kezeli Magyar Péter szerepléseit, és fel sem merül bennük, hogy érdemi, kényes kérdéseket tegyenek fel a Tisza Párt elnökének. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán közzétett videójában azt hangsúlyozta:
Magyar Pétert a saját sajtója „csillogó szemmel” ajnározza, miközben kizárólag propagandisztikus kérdésekkel szolgálja ki.
A politikus ironikusan reagált Magyar Péter korábbi kijelentésére is, miszerint akár miniszterelnök és államfő is lehetne.
A klotyókirály nemcsak miniszterelnök lesz, hanem államfő is”
– fogalmazott Kocsis, majd feltette a kérdést: miért ülne be a Sándor-palota épületébe, és egyáltalán miért költözne a Karmelita kolostor falai közé. A gondolatmenetet tovább fűzve gúnyosan megjegyezte: Magyar Péter szerinte akár új képeket is feltöltene a Tinderre, majd átugrana az államfői rezidenciára, hogy az is ő legyen.
Kocsis Máté a sajtót sem kímélte. Külön kitért a Telex újságíróira, akiket „nagy tényellenőrökként” emlegetett, majd kijelentette: szerinte
eszükbe sem jut feltenni az alapvető, kritikus kérdéseket Magyar Péternek, például azt, hogy mi alapján ülne be a Sándor-palotába.
Úgy fogalmazott, kifejezetten kínosnak tartja, amikor magukat függetlennek és objektívnek nevező médiumok a „legócskább, legnívótlanabb propagandakérdéseket” teszik fel, bármiféle kritikai él nélkül.
Csorgó nyállal, ragyogó szemekkel nézik a messiást”
– összegezte véleményét a frakcióvezető, aki szerint mindez nem más, mint nyílt és vállalhatatlan propaganda. Kocsis Máté hangsúlyozta: a sajtó feladata nem az, hogy rajongjon egy politikusért, hanem hogy kérdezzen, számon kérjen és vitázzon – még akkor is, ha ez kellemetlen az adott szereplő számára.
