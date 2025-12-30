Karácsonyi „ajándék”: még Bukarest is veri a magyar fővárost – a főpolgármester rögvest megtalálta a bűnbakot

Mint azt megírtuk: a Moody’s visszavágta Budapest besorolását, és további leminősítést helyezett kilátásba. Ez azt jelenti, hogy a hitelminősítő befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar fővárost. A lépés nem csupán a főváros pénzügyi helyzetéről mond ítéletet, hanem arról is, hogyan árazzák a piacok ma a régió nagyvárosainak kockázatait. Miközben Budapest megítélése látványosan romlott, a szomszédos országok fővárosai idén többnyire elkerülték a hasonló mértékű leminősítést – írja a Világgazdaság.

A Moody’s indoklása szerint a döntés középpontjában nem Budapest gazdasági potenciálja áll, hanem a likviditási helyzet és a finanszírozás kiszámíthatósága. A hitelminősítő aggályosnak tartja, hogy a főváros rövid távú pénzügyi mozgástere szűk, a bevételek időzítése és jogi környezete pedig bizonytalan,