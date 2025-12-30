Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bukarest karácsony gergely budapest

Karácsonyi „ajándék”: még Bukarest is veri a magyar fővárost – a főpolgármester rögvest megtalálta a bűnbakot

2025. december 30. 21:41

A régióban is példátlan, ami a magyar fővárossal történt.

2025. december 30. 21:41
null

Mint azt megírtuk: a Moody’s visszavágta Budapest besorolását, és további leminősítést helyezett kilátásba. Ez azt jelenti, hogy a hitelminősítő befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a magyar fővárost. A lépés nem csupán a főváros pénzügyi helyzetéről mond ítéletet, hanem arról is, hogyan árazzák a piacok ma a régió nagyvárosainak kockázatait. Miközben Budapest megítélése látványosan romlott, a szomszédos országok fővárosai idén többnyire elkerülték a hasonló mértékű leminősítést – írja a Világgazdaság. 

A Moody’s indoklása szerint a döntés középpontjában nem Budapest gazdasági potenciálja áll, hanem a likviditási helyzet és a finanszírozás kiszámíthatósága. A hitelminősítő aggályosnak tartja, hogy a főváros rövid távú pénzügyi mozgástere szűk, a bevételek időzítése és jogi környezete pedig bizonytalan, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

ami kockázatot jelent a kötelezettségek teljesítésére, különösen az év végi határidők közeledtével.

A Világgazdaság kifejti, hogy a Moody’s értékelése szerint Budapest problémája nem a gazdasági súly hiánya. A főváros erős gazdasági bázissal rendelkezik, ugyanakkor működése nagymértékben függ a központi költségvetési döntésektől, miközben kiadásai rövid távon nehezen igazíthatók. Ez az egyensúlytalanság az, amelyet a piac most már kockázatként áraz.

Fontos, hogy a leminősítés nem Magyarország egészére, hanem kifejezetten Budapest pénzügyeire vonatkozik. 

Ez illeszkedik ahhoz a hitelminősítői gyakorlathoz, amely egyre élesebben választja el az állami és az önkormányzati kockázatokat – világít rá a gazdasági portál.

A térség más fővárosai stabilabb megítélés alá estek

A Világgazdaság arról is ír cikkében, hogy például Bécs esetében a piac a kiszámítható intézményi környezetet és az állam–város közötti konfliktusmentes finanszírozási modellt értékeli. Pozsony és Prága nem kiemelkedően erős, de stabil rendszert működtet, ahol a városi bevételek és az állami források kapcsolata szabályozottabb, így alacsonyabb a rövid távú likviditási kockázat.

Bukarest megítélése árnyaltabb: befektetésre ajánlott szinten maradt, de a hitelminősítők már jelzik a fiskális kockázatokat. A kisebb fővárosok – például Ljubljana vagy Zágráb – esetében a kisebb költségvetés és az alacsonyabb adósságállomány önmagában is csökkenti a rendszerkockázatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Mit üzen a piac döntése?

A Moody’s döntése azt jelzi, hogy a hitelminősítők ma elsősorban a rövid távú pénzügyi működőképességet értékelik. Nem a növekedési tervek vagy a beruházási potenciál, hanem a likviditás, a bevételek kiszámíthatósága és az intézményi stabilitás számít. Ebben az összevetésben Budapest nem gazdasági értelemben maradt el, 

hanem finanszírozási modellje tűnik kockázatosabbnak a régió több fővárosánál.

Karácsony Gergely reagált

A döntésre azonnal reagált Karácsony Gergely főpolgármester is. Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni.”

A főpolgármester szerint a leminősítés a kormány „sarcpolitikájának” következménye, és a Budapest-ellenes politika károkat okoz nemcsak a fővárosnak, hanem az egész országnak. Úgy vélte, a pénzpiacok ésszerű megállapodásra számítottak a kormány és a főváros között,

ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult”.

Karácsony Gergely három okot nevezett meg:

– a szolidaritási hozzájárulás jelentős emelését, miközben Budapest nem kap hitelfelvételi engedélyt;
– azt, hogy a kormány nem fizette meg törvényben rögzített tartozását a fővárosnak;
– valamint azt, hogy Budapest nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.

A Világgazdaság felhívja a figyelmet, hogy ugyanakkor maga a Moody’s is rögzítette: „A minősítések figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét.”

Kormányzati álláspont: segítség van, de feltételekkel

Nagy Márton gazdasági miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapest iparűzési adóbevétele az elmúlt években megduplázódott. Közlése szerint a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra nőtt, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forintra emelkedett.

Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt”

 – írta.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: „valójában tele van pénzzel a főváros”, és szerinte a kormány pénzhiányra vonatkozó kritikája „silány érvelés”. Hangsúlyozta: ha Budapest nem tudja megoldani a helyzetet, a kormány segíteni fog – és ez kölcsön formájában történhet.

Nyitókép: MTI / Mónus Márton

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 30. 23:29
Biztos látták Moodys-ék a rákosrendezői projektet.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 30. 23:27
"Világgazdaság kifejti" Maraggyatok má' :-D
Válasz erre
0
0
Robert-N
2025. december 30. 22:45
nuevoreynuevaleyÍzisz 2025. december 30. 22:37 Hat ez azert lehet mert Magyarorszagot mar 2025 elejen leminositette a Moodys Aztan a Fitch meg a Standard&Poors is, szoval mindegyiknel egyenlo Romaniaval erre buszkek lehetunk dagadhat a kebelunk ---- Mutasd azt a leminősítést buzi. Na?
Válasz erre
1
0
salátás
2025. december 30. 22:45
nuevoreynuevaleyÍzisz 2025. december 30. 22:37 szoval mindegyiknel egyenlo Romaniaval ------- a valóságban pedig: Magyarország Baa2 BBB- BBB Románia Baa3 BBB- BBB- szóval szokásodhoz híven kizárólag hazudni tudsz, tetű román
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!