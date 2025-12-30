Megkapta a selyemzsinórt Karácsony Gergely: egyenesen Amerikából mondták ki, csőd, amit csinál

A Moody’s indoklása nem hagy kétséget afelől, hogy mi a baj. A jelentés szerint „fennáll a fizetésképtelenség megnövekedett kockázata”, mivel a főváros likviditási helyzete rendkívül gyenge. Magyarul:

a kassza majdnem üres, és nincs elég tartalék arra, hogy kezeljék a váratlan kiadásokat.

A hitelminősítő külön kiemelte, hogy aggódnak a város képessége miatt, hogy 2025. december 31-ig visszafizesse minden kötelezettségét, beleértve a folyószámlahitelét is.

A dokumentum rámutat: Budapest vezetése az elmúlt években (2021–2025) hagyta leromlani a likviditást, és a működést egyre inkább hitelekből próbálta fedezni. A likviditási ráta 2024 végén már csak a működési bevételek 2,9 százaléka volt, 2025 végére pedig siralmas 1,5 százalékot jósolnak. Ez azt jelenti, hogy a városnak gyakorlatilag nincs mozgástere.

A Moody’s nem rejti véka alá, hogy a politikai csatározások is hozzájárultak a kialakult helyzethez. A főváros és a kormány közötti feszült viszony, a szolidaritási adó körüli jogi viták és a költségvetési támogatások bizonytalansága mind-mind rontják a kiszámíthatóságot. A hitelminősítő megjegyzi: bár Karácsonyék azt ígérték, hogy „egyéb forrásokból” teremtik elő a pénzt, ha a kormány nem utal, részleteket erről nem árultak el.