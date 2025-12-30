Brüsszel vastagon megtolja az NGO-k költségvetését, és már nem is leplezi, miért

Gigabírsággal sújtották Elon Musk cégét Von der Leyenék
A jobboldali vezérigazgató cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság.
Az Európai Bizottság legújabb költségvetési terve újabb fejezetet nyit az uniós prioritások történetében. A javaslat szerint Brüsszel az eddigieknél is jóval nagyobb szerepet szánna az NGO-knak, méghozzá egy egészen meghökkentő mértékű forrásbővítéssel.
Az Európai Bizottság legújabb költségvetési javaslata sokat elárul arról, mit tart sürgősnek az uniós gépezet. A tervezet szerint Brüsszel 600 százalékkal növelné az NGO-k finanszírozását, és a pénzosztást egy új, kifejezetten „értékalapú” célokat vállaló struktúrába terelné – írja a Compact amerikai lap.
Az Európai Bizottság legfrissebb költségvetési javaslata alapján Brüsszel olyan tempóra kapcsolna rá a civil szervezetek támogatásában, amit még az EU-n belül sem könnyű technikai részletként elintézni. A tervezet 600 százalékos emelést irányoz elő az NGO-k eddig is bőkezű finanszírozásához képest, a keretet pedig több mint tízmilliárd dollár fölé vinné.
A papírforma szerint mindez egy új elosztási rendszerben landolna, amelynek célkitűzései nemcsak pénzügyiek, hanem kifejezetten kulturális-ideológiai jellegűek is.
A javaslatban szereplő új struktúrát AgoraEU-nak nevezik, és a dokumentum szerint az a célja, hogy az európaiakat „tudatosabbá” tegye, illetve erősítse a sokszínűség iránti „megbecsülést”. Magyarán nem csupán arról van szó, hogy egyes társadalmi programok több forrást kapnak, hanem arról is, hogy
az uniós költségvetés egyre nyíltabban vállal társadalomformáló küldetést – méghozzá olyan közvetítőkkel, amelyek nem választott politikai szereplők, hanem NGO-k.
A tervezet logikája szerint az NGO-finanszírozás nem mellékes, hanem stratégiai eszköz. A források ilyen arányú növelése önmagában is jelzés, de még beszédesebb, hogy mindezt a Bizottság nem semleges közigazgatási műveletként, hanem kifejezett „prioritásokkal” indokolható projektként kezeli.
A dokumentum azt sugallja, hogy az EU a következő években is aktívan támaszkodna a civil szervezeti hálózatra a saját társadalompolitikai céljai érvényesítésében.
Ez nem egyszeri, kampányszerű fellángolásként jelenik meg, hanem egy hosszabb folyamat részeként: az EU szabályozási és intézményi eszközökkel építi ki azt a modellt, amelyben az állami-bürokratikus célok és a „civil” nyomásgyakorlás egymást erősítik. A javaslat ezt a modellt felnagyítja és bebetonozza, ráadásul úgy, hogy a pénz elosztásának szerkezete is a deklarált „értéknevelés” felé tolódik. A költségvetési terv tehát nem pusztán arról szól, hogy ki mennyit kap, hanem arról is, hogy az EU milyen társadalmi irányt tekint kívánatosnak – és kiket jelöl ki ennek a folyamatnak a partnereivé.
A Bizottság NGO-terve nem a semmiből bukkan fel: beleilleszkedik abba a tágabb képbe, amelyben Brüsszel a technológiai és társadalmi vitákat szabályozási eszközökkel igyekszik keretek közé szorítani. A forrás külön kiemeli az online térrel kapcsolatos uniós fellépést, és konkrét példát is hoz: a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján az Európai Bizottság egy alkalommal 120 millió eurós bírságot szabott ki Elon Musk X platformjára, mégpedig a beszédszabályozási előírások megsértése miatt.
Erre válaszul a Trump-adminisztráció vízumkorlátozásokat vezetett be öt olyan európai tisztviselővel szemben, akiket az online beszéd korlátozásához kötnek. A szöveg név szerint is említ személyeket:
Breton 2024-ben pénzügyi szankciókkal fenyegette az X-et egy Elon Musk és Donald Trump közötti interjú közzététele miatt.
A hangsúly nem az egyes ügyeken van, hanem azon a működési logikán, amely mögöttük kirajzolódik. Az uniós piacra való bejutás akkora vonzerőt jelent, hogy a nagy technológiai cégek sokszor inkább alkalmazkodnak a szabályokhoz, mintsem vállalják a bírságok vagy a kiszorulás kockázatát. Ez a mechanizmus azt eredményezi, hogy az uniós előírások nemcsak Európában hatnak, hanem közvetve világszerte érvényesülnek.
A folyamat jól ismert német mintát követ. A közösségi platformokat kötelezik arra, hogy eltávolítsák azokat a tartalmakat, amelyeket a hatóságok vagy kijelölt szervezetek „gyűlöletkeltőnek” minősítenek, különben komoly pénzbírságokra és jogi következményekre számíthatnak.
A cégek erre nem konfrontációval, hanem alkalmazkodással reagáltak, a gyakorlat pedig idővel uniós szintre emelkedett a digitális szabályozás révén.
Ebben a rendszerben az NGO-k szerepe messze nem mellékes. A befolyásos vagy kijelölt civil szervezetek a tartalmi viták és a társadalmi nyomásgyakorlás fontos szereplőivé válnak.
A most javasolt, 600 százalékos költségvetési emelés így azt a benyomást kelti, hogy az uniós vezetés nemcsak szabályozni kíván, hanem a kívánatos irányt kulturális és ideológiai csatornákon keresztül is tartóssá tenné.
A mesterséges intelligencia területén az uniós szabályozás szintén egyértelmű irányt jelez. Az erről szóló jogszabály 2024-ben lépett hatályba, és nem pusztán technikai keretet ad, hanem egy meghatározott társadalmi szemléletet is érvényesít. Ennek részeként a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerekben kötelezővé válhatnak olyan „diszkriminációellenes” megoldások, amelyek a kiválasztási vagy értékelési folyamatokat a felhasználó számára nehezen átlátható módon befolyásolják.
Eközben aktivista csoportok további szigorítást sürgetnek, és egyre erősebben próbálják ebbe az irányba tolni a szabályozást.
A költségvetési tervezet ebbe a képbe illeszkedik: a civil szervezeteknek szánt források példátlan növelése azt sugallja, hogy ezek a szereplők nem külső nyomásgyakorlók, hanem az uniós politikai irányvonal szerves részei.
A költségvetési javaslat értelmezésében a Compact szerzője egyértelmű következtetésre fut ki: az uniós bürokrácia a következő években „hivatalos” ideológiai szereplőként viselkedhet, és a szerző szerint akár baloldali ellenpólusként is működhet az Egyesült Államok mindenkori kormányával szemben.
Ennek a szerepvállalásnak fontos támasza lehet az NGO-hálózat, amelyet a tervezett 600 százalékos emelés látványosan megerősít.
Ebből a nézőpontból Brüsszel döntése több, mint pénzosztás: intézményes iránykijelölés. Ha az AgoraEU valóban a „tudatosítás” és a sokszínűség iránti „megbecsülés” céljával működik, akkor az uniós költségvetés egy része nem egyszerűen szolgáltatásokat, fejlesztéseket vagy válságkezelést finanszíroz, hanem kulturális-ideológiai programot.
A javaslat számait nehéz félreolvasni. A 600 százalékos növelés és a tízmilliárd dollár fölötti keret nem „finomhangolás”, hanem paradigmaváltás.
Különösen úgy, hogy a dokumentum a célok nyelvét sem rejti el technokrata fordulatok mögé: az AgoraEU leírt küldetése egyértelműen értékalapú. A forrás összképe szerint mindez beleillik abba a szélesebb folyamatba, amelyben az EU a szabályozás, a technológiai normák és az intézményi hálózatok révén igyekszik tartósan formálni a nyugati közéletet. A mostani költségvetési terv pedig azt üzeni, hogy Brüsszel ezt nem visszafogni akarja, hanem felpörgetni: több pénzzel, stabilabb struktúrával és nyíltabb célkitűzésekkel.
