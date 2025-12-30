Brüsszel vastagon megtolja az NGO-k költségvetését, és már nem is leplezi, miért

Az Európai Bizottság legújabb költségvetési javaslata sokat elárul arról, mit tart sürgősnek az uniós gépezet. A tervezet szerint Brüsszel 600 százalékkal növelné az NGO-k finanszírozását, és a pénzosztást egy új, kifejezetten „értékalapú” célokat vállaló struktúrába terelné – írja a Compact amerikai lap.

Az Európai Bizottság legfrissebb költségvetési javaslata alapján Brüsszel olyan tempóra kapcsolna rá a civil szervezetek támogatásában, amit még az EU-n belül sem könnyű technikai részletként elintézni. A tervezet 600 százalékos emelést irányoz elő az NGO-k eddig is bőkezű finanszírozásához képest, a keretet pedig több mint tízmilliárd dollár fölé vinné.