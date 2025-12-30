Két tűz közé került Európa – Von der Leyenék megint a rövidebbet húzhatják Washingtonnal szemben

Gigabírsággal sújtották Elon Musk cégét Von der Leyenék
A jobboldali vezérigazgató cégét pécézte ki magának az Európai Bizottság.
Brüsszel és Washington konfliktusa új szintre lépett az online tér szabályozása körül. Az Európai Unió egyre nagyobb politikai nyomás alá kerül, miközben az amerikai kormány már nyíltan támadja a közösségi platformokat érintő európai jogszabályokat.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vita az online szabályozások miatt mára nyílt politikai konfliktussá vált. A technológiai kérdésként indult ügy immár a transzatlanti kapcsolatok egyik legérzékenyebb pontjává nőtte ki magát, miközben Brüsszel egyszerre kerül nyomás alá kívülről és belülről is.
A Politico szerint az amerikai fellépés már messze nem csupán kereskedelmi viták mellékszála. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor az Egyesült Államok beutazási tilalommal sújtott egy korábbi európai bizottsági vezetőt, akit az uniós tartalommoderációs szabályok egyik fő értelmi szerzőjének neveztek. A lépést Washington egyértelmű jelzésnek szánta az általa európai cenzúrának nevezett rendszer ellen.
A kialakult helyzet Brüsszelt nehéz döntés elé állítja. Több európai vezető és európai parlamenti képviselő nyílt megfélemlítésként értékelte az amerikai lépést, és ellenlépések lehetőségét is felvetette. Egyre erősebbek azok a hangok is, amelyek szerint az Európai Uniónak csökkentenie kellene technológiai függőségét az Egyesült Államoktól.
A valódi válasznak politikainak kell lennie”
– fogalmazott Brando Benifei olasz szociáldemokrata képviselő.
Alvajáró vezetőinknek fel kell ébredniük, mert nincs több idő”
– tette hozzá a politikus.
Miközben az Európai Bizottság elítélte az amerikai intézkedést, az uniós vezetés visszafogott reakciót adott. Ursula von der Leyen bizottsági elnök egy közösségi médiás bejegyzésben csupán a szólásszabadság fontosságát hangsúlyozta.
A Politico szerint a szankciók akár csak az első lépést jelenthetik. A mostani intézkedések egy volt tisztségviselőt érintettek, nem egy jelenleg hivatalban lévőt, miközben amerikai politikusok további, jóval súlyosabb eszközök alkalmazását is sürgetik. Felmerült a Magnyickij-szankciók alkalmazása is, amelyek pénzügyi korlátozásokkal és vagyonbefagyasztással járhatnak.
Eközben Brüsszel belső oldalról is nyomás alatt van.
Több európai parlamenti képviselő szerint az Európai Uniónak határozottabban kellene fellépnie az amerikai techóriásokkal szemben.
A kis bírság az X ellen jó kezdet, de túl későn jött, és egyáltalán nem elég”
– mondta Alexandra Geese német zöldpárti képviselő. Mások szerint a vita újabb figyelmeztetés arra, hogy az Európai Uniónak saját technológiai kapacitásait kellene erősítenie.
Fel kell építenünk a függetlenségünket most”
– fogalmazott Aurore Lalucq francia EP-képviselő, aki szerint ez a fizetési rendszerekkel, a szuverén felhőmegoldásokkal és a digitális infrastruktúrával kezdődik. A transzatlanti konfliktus így egyre kevésbé a technológiáról, és egyre inkább a politikai befolyásról és a szólásszabadság határainak értelmezéséről szól – olyan vitáról, amelyből az Európai Unió egyre nehezebben találja a kivezető utat.
