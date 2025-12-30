Két tűz közé került Európa – Von der Leyenék megint a rövidebbet húzhatják Washingtonnal szemben

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vita az online szabályozások miatt mára nyílt politikai konfliktussá vált. A technológiai kérdésként indult ügy immár a transzatlanti kapcsolatok egyik legérzékenyebb pontjává nőtte ki magát, miközben Brüsszel egyszerre kerül nyomás alá kívülről és belülről is.

A Politico szerint az amerikai fellépés már messze nem csupán kereskedelmi viták mellékszála. A helyzet akkor éleződött ki igazán, amikor az Egyesült Államok beutazási tilalommal sújtott egy korábbi európai bizottsági vezetőt, akit az uniós tartalommoderációs szabályok egyik fő értelmi szerzőjének neveztek. A lépést Washington egyértelmű jelzésnek szánta az általa európai cenzúrának nevezett rendszer ellen.