Jövő júliustól érdemes lesz ránéznünk a bankszámladíjainkra

Az elmúlt időszakban átmeneti megkönnyebbülést jelentett a lakossági bankszámlát használók számára, hogy a pénzintézetek nem emeltek díjakat, ám a háttérben a bankok már újra számolnak. A kérdés nem az, hogy lesznek-e drágulások, hanem az, mikor és milyen mértékben térnek vissza a díjemelések – írja cikkében a Világgazdaság.

A kormányzat ösztönzésére 2025-ben a bankszektor önkéntes moratóriumot vállalt: a bankok kötelezték magukat arra, hogy 2026. június 30-ig nem emelik meg a lakossági bankszámlák díjait. Ez a döntés átmeneti védelmet adott az ügyfeleknek egy olyan időszakban, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. A pénzintézetek ennek keretében visszavonták a korábban bejelentett díjemeléseket, sőt egyes esetekben kedvezményeket is bevezettek.