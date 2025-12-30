Jövő júliustól érdemes lesz ránéznünk a bankszámladíjainkra

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Erre számíthatnak az ügyfelek 2026-tól.
Az elmúlt időszakban átmeneti megkönnyebbülést jelentett a lakossági bankszámlát használók számára, hogy a pénzintézetek nem emeltek díjakat, ám a háttérben a bankok már újra számolnak. A kérdés nem az, hogy lesznek-e drágulások, hanem az, mikor és milyen mértékben térnek vissza a díjemelések – írja cikkében a Világgazdaság.
A kormányzat ösztönzésére 2025-ben a bankszektor önkéntes moratóriumot vállalt: a bankok kötelezték magukat arra, hogy 2026. június 30-ig nem emelik meg a lakossági bankszámlák díjait. Ez a döntés átmeneti védelmet adott az ügyfeleknek egy olyan időszakban, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. A pénzintézetek ennek keretében visszavonták a korábban bejelentett díjemeléseket, sőt egyes esetekben kedvezményeket is bevezettek.
A díjbefagyasztás azonban nem minden számlára vonatkozik.
A moratórium elsősorban a lakossági bankszámlákat érinti, míg a vállalkozói számlák esetében továbbra is előfordulhatnak díjemelések, elsősorban az infláció és a tranzakciós illetékek növekvő költségei miatt.
A Világgazdaság emlékeztet, hogy a moratórium 2026 nyarán jár le, ezt követően a bankok ismét élhetnek az inflációkövető díjemelés lehetőségével. Elemzői várakozások szerint a drágulás mértéke mérsékelt lehet, nagyjából az infláció szintjéhez igazodva.
A Magyar Nemzeti Bank előrejelzései alapján a 2025-ös infláció 4–5 százalék körül alakulhat, ami iránymutatást adhat a későbbi díjmódosításokhoz.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a moratórium lejárta nem jelent automatikus díjemelést. A bankok üzleti stratégiája, a piaci verseny és az ügyfélmegtartás szempontjai jelentősen befolyásolják majd, hogy egy-egy pénzintézet él-e a teljes emelési lehetőséggel, vagy inkább visszafogottabb árazást alkalmaz.
A gazdasági portál kifejti: a szakértők szerint az ügyfeleknek a következő időszakban is érdemes tudatosan kezelniük bankszámlájuk költségeit. A bankok jogszabály szerint kötelesek legalább 60 nappal előre értesíteni az ügyfeleket minden tervezett díjemelésről, így lesz idő reagálni.
Érdemes rendszeresen összehasonlítani a bankszámlacsomagokat, mivel a piacon jelentős eltérések lehetnek a díjakban és a feltételekben.
Ha egy számla már nem versenyképes, a bankváltás akár havi szinten is érzékelhető megtakarítást hozhat.
Összességében 2026 első felében a lakossági bankszámladíjak a moratórium miatt várhatóan változatlanok maradnak. Az év második felétől azonban ismét megjelenhetnek a díjemelések, amelyek a legtöbb háztartás számára néhány ezer forintos éves többletköltséget jelenthetnek. A tudatos számlahasználat és a pénzügyi döntések rendszeres felülvizsgálata ugyanakkor segíthet mérsékelni ezeket a terheket.
Nyitókép: Liam Norris/Connect Images via AFP