„Csúnya, kövér varangy” – magukból kikelve toporzékolnak az ukránok Orbán szombati beszéde után
„Kate Harkivból” keresetlen jelzőkkel reagált arra, amit szerinte Orbán Viktor mondott.
Orbán Magyarország ellensége, aki a végsőkig küzd – ezzel próbált visszavágni a magyar miniszterelnök Ukrajnára vonatkozó megjegyzéséért a Kaliforniai Egyetem politikatudományi professzora, Blanyiszlav Szlancsev.
„Orbán Magyarország ellensége” – jelentette ki Blanyiszlav Szlancsev, a Kaliforniai Egyetem San Diego-i campusának professzora, aki szerint a miniszterelnöknek ezzel a tulajdonságával a magyarok is tisztában vannak.
Úgy véli: Orbán Viktor „kétségbeesetten” próbálja felelőssé tenni Ukrajnát és az EU-t „minden bajért, amit kleptokrata uralma okozott az országnak”. Szlancsev dühét is az váltotta ki, hogy a kormányfő a szombathelyi háborúellenes gyűlésen kijelentette:
„fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti”.
A beszéd miatt elszabadultak az indulatok Ukrajnában, de Moszkvából is üzentek Orbán Viktornak.
Az olcsó orosz energia leválasztása a rezsicsökkentést sodorná veszélybe.
