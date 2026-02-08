„Orbán Magyarország ellensége” – kiborult a szombathelyi háborúellenes beszéden a kaliforniai professzor

„Orbán Magyarország ellensége” – jelentette ki Blanyiszlav Szlancsev, a Kaliforniai Egyetem San Diego-i campusának professzora, aki szerint a miniszterelnöknek ezzel a tulajdonságával a magyarok is tisztában vannak.

Úgy véli: Orbán Viktor „kétségbeesetten” próbálja felelőssé tenni Ukrajnát és az EU-t „minden bajért, amit kleptokrata uralma okozott az országnak”. Szlancsev dühét is az váltotta ki, hogy a kormányfő a szombathelyi háborúellenes gyűlésen kijelentette: