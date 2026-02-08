Fék nélkül tombolnak az ukránok: egy haditudósító is reagált Orbán Viktor mondataira

A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne. Azt is kijelentette: amíg Kijev Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.

Nyitókép: Illia Ponomarenko/X