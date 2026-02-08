Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Grafikonra tettük a legfrissebb közvélemény-kutatás eredményét.
Az ukrán újságíró, haditudósító Illia Ponomarenko is azok közé tartozik, akik dühödten támadják a magyar miniszterelnököt, mert az kijelentette: Ukrajna hazánk ellensége addig, amíg Brüsszelt arra kényszeríti, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról.
Az ukrán haditudósító, Illia Ponomarenko is csatlakozott azon hangulatkeltők sorához, akik a magyar miniszterelnök üzenetét leegyszerűsítve kommentálják.
„Ukrajna egyáltalán nem Magyarország ellensége” – írja, hozzátéve: Orbán Viktor „Kreml vérrel megszerzett pénze és az élethosszig tartó hatalom utáni vágya azonban igen”.
Mint a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen világossá tette, hogy
az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének.
A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne. Azt is kijelentette: amíg Kijev Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.
Nyitókép: Illia Ponomarenko/X