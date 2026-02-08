Ft
02. 08.
vasárnap
illia ponomarenko kijev ukrajna orbán viktor

Fék nélkül tombolnak az ukránok: egy haditudósító is reagált Orbán Viktor mondataira

2026. február 08. 21:29

Az ukrán újságíró, haditudósító Illia Ponomarenko is azok közé tartozik, akik dühödten támadják a magyar miniszterelnököt, mert az kijelentette: Ukrajna hazánk ellensége addig, amíg Brüsszelt arra kényszeríti, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról.

2026. február 08. 21:29
null

Az ukrán haditudósító, Illia Ponomarenko is csatlakozott azon hangulatkeltők sorához, akik a magyar miniszterelnök üzenetét leegyszerűsítve kommentálják.

„Ukrajna egyáltalán nem Magyarország ellensége” – írja, hozzátéve: Orbán Viktor „Kreml vérrel megszerzett pénze és az élethosszig tartó hatalom utáni vágya azonban igen”.

Mint a Mandiner is beszámolt róla, Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen világossá tette, hogy 

az olcsó orosz energia nélkül a magyar családok rezsiterhei drasztikusan megemelkednének. 

A miniszterelnök hangsúlyozta: ha nincs orosz olaj és orosz gáz, akkor a rezsiszámlák jelentősen nőnének, és a rezsicsökkentés fenntartása ellehetetlenülne. Azt is kijelentette: amíg Kijev Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.

Nyitókép: Illia Ponomarenko/X

 

tapir32
2026. február 08. 22:45
Zselenszkij terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
tapir32
2026. február 08. 22:33
India növelte az orosz gáz és olaj vásárlásait.
tapir32
2026. február 08. 22:26
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen! Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül.
mivivi
2026. február 08. 22:20
Náci ukrán terror.
