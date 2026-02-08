Orbán Viktor: Az esély nem jelent győzelmet, ahhoz, hogy győzzünk, dolgozni kell
Orbán Viktor úgy gondolja, hogy az uniós vezetők egy tervet hajtanak végre: bejelentették, hogy az EU 2030-ra háborúba megy.
„Kate Harkivból” keresetlen jelzőkkel reagált arra, hogy a magyar miniszterelnök kijelentette: amíg Kijev azon dolgozik Brüsszelben, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.
A „Kate from Kharkiv” X-fiókból, az ukrajnai háborús hétköznapokról posztoló Katyerina Bohuslavska azzal reagált Orbán Viktor szombati kijelentésére: a magyar kormányfő „csúnya, kövér varangy”, és Magyarország legnagyobb ellensége.
A magyar miniszterelnök a szombati, szombathelyi háborúellenes gyűlésen arról beszélt:
amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.
