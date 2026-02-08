Ft
02. 08.
vasárnap
harkiv brüsszel kijev ukrajna orbán viktor

„Csúnya, kövér varangy” – magukból kikelve toporzékolnak az ukránok Orbán szombati beszéde után

2026. február 08. 21:09

„Kate Harkivból” keresetlen jelzőkkel reagált arra, hogy a magyar miniszterelnök kijelentette: amíg Kijev azon dolgozik Brüsszelben, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.

2026. február 08. 21:09
A „Kate from Kharkiv” X-fiókból, az ukrajnai háborús hétköznapokról posztoló Katyerina Bohuslavska azzal reagált Orbán Viktor szombati kijelentésére: a magyar kormányfő „csúnya, kövér varangy”, és Magyarország legnagyobb ellensége.

A magyar miniszterelnök a szombati, szombathelyi háborúellenes gyűlésen arról beszélt: 

amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége.

blf2
2026. február 08. 22:43
Ukrajna nem egy ország hanem egy bűnszervezet
tapir32
2026. február 08. 22:41
Zselenszkij terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
falcatus-2
2026. február 08. 22:40
„Kate from Kharkiv”, csókold meg Katám, meglátod milyen szép királyfi lesz belőle.
tapir32
2026. február 08. 22:38
Ukrajna nem való az EU-ba. Szavaztunk. 95% Nem. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót nem importálunk!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!