Szombathelyre érkezik Orbán Viktor országjárása (ÉLŐ)

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert
A Tisza elnökének valódi szándéka már a jelöltjeinek szűrésekor világos lehetett.
Újabb állomáshoz érkezik a háborúellenes gyűlések országjárása: ezúttal Szombathely ad otthont a rendezvénynek. A délelőtt 11 órakor kezdődő eseményen színpadra lép Orbán Viktor miniszterelnök is. Mellette fellép a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint különböző művészek, közéleti személyiségek és helyi politikusok is részt vesznek a programban.
A rendezvény kezdetén Radics Gigi és Curtis adott elő közös produkciót, majd Rákay Philip, a DPK nagykövete köszöntötte a jelenlévőket.
Beszédében felidézte, hogy a héten Donald Trump amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktor miniszterelnök felé. Ugyanakkor – tette hozzá – Magyar Péter főnöke, Manfred Weber arról nyilatkozott, hogy nagy álma, ha majd európai zászlóval díszített katonákat láthat Ukrajnában.
Vámos Zoltán, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a háború komoly dolog, nem lehet félvállról venni, annak ellenére, hogy az ellenzéki média igyekszik ezt bagatellizálni, ugyanúgy, ahogy az illegális migrációt is álproblémának nevezte, pedig látható, hogy mekkora bajt okozott Ausztriában és Nyugat-Európában. Ahogy a migrációból, úgy a háborúból is ki kell maradnia Magyarországnak, pedig ezt csak Orbán Viktor vezetésével lehet elérni – mondta. „Szombathely és a hűség falvai készen állnak” – fogalmazott.
Ágh Péter, Észak-Vas vármegyei képviselőjelölt elmondta, hogy a jövő építésének négy feltétele van: béke, ezért olyan kormányra van szükségünk, amely a világon bárhol ezt képviseli; másodszor: a magyarok pénzének a magyarokat kell szolgálnia, nem szabad engedni, hogy az ellenzék elzálogosítsa a jövőnket. Harmadszor: a veszélyek korában élünk, ezért biztonságra és stabilitásra van szükség. Negyedszer: nem szabad hagyni, hogy a múlt árnyai visszatérjenek. Elmondta, az ő ellenfele is korábban Karácsony Gergelyt vagy éppen Márki-Zay Pétert látta volna szívesen miniszterelnökként. A győzelemhez azonban bátorság kell, ki kell állnunk amellett, amiben hiszünk, a való életben és a digitális térben egyaránt. Ha mindenki megteszi, amit kell, akkor nem fog elmaradni a győzelem sem.
V. Német Zsolt elmondta, 30 év után újra a létkérdéseink közé emelkedett a háború. Most sajnos vannak olyan erők, amelyek Magyarországot is bele akarják nyomni a háborúba, ennek pedig csak a Fidesz képes ellenállni. Ahogy a Fidesz képes megőrizni a magyar kultúrát, és a genderideológia ellen is csak a Fidesz képes fellépni, de a hétköznapi létkérdésekre is csak a Fidesz képes helyes választ adni, mint például a munkaalapú társadalom képében. A győzelemhez azonban nem lesz elég a rutin, hiába ismertük ki az ellenfelet, de mindennap meg kell vívnunk a magunk harcát.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala