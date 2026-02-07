Szombathelyre érkezik Orbán Viktor országjárása (ÉLŐ)

Ágh Péter, Észak-Vas vármegyei képviselőjelölt elmondta, hogy a jövő építésének négy feltétele van: béke, ezért olyan kormányra van szükségünk, amely a világon bárhol ezt képviseli; másodszor: a magyarok pénzének a magyarokat kell szolgálnia, nem szabad engedni, hogy az ellenzék elzálogosítsa a jövőnket. Harmadszor: a veszélyek korában élünk, ezért biztonságra és stabilitásra van szükség. Negyedszer: nem szabad hagyni, hogy a múlt árnyai visszatérjenek. Elmondta, az ő ellenfele is korábban Karácsony Gergelyt vagy éppen Márki-Zay Pétert látta volna szívesen miniszterelnökként. A győzelemhez azonban bátorság kell, ki kell állnunk amellett, amiben hiszünk, a való életben és a digitális térben egyaránt. Ha mindenki megteszi, amit kell, akkor nem fog elmaradni a győzelem sem.

V. Német Zsolt elmondta, 30 év után újra a létkérdéseink közé emelkedett a háború. Most sajnos vannak olyan erők, amelyek Magyarországot is bele akarják nyomni a háborúba, ennek pedig csak a Fidesz képes ellenállni. Ahogy a Fidesz képes megőrizni a magyar kultúrát, és a genderideológia ellen is csak a Fidesz képes fellépni, de a hétköznapi létkérdésekre is csak a Fidesz képes helyes választ adni, mint például a munkaalapú társadalom képében. A győzelemhez azonban nem lesz elég a rutin, hiába ismertük ki az ellenfelet, de mindennap meg kell vívnunk a magunk harcát.

