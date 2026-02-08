Amíg Kijev Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége – ezt mondta Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen szombaton. A kijelentést sokan kommentálták, köztük Margarita Simonyan is, a Russia Today főszerkesztője.

Az újságíró az X-en úgy fogalmazott: Először is, Ukrajna azzal, hogy évekig „elutasította a diplomáciát és a kompromisszumot, mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon”.