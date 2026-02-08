Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
russia today margarita simonyan orbán viktor

Moszkvából is reagáltak Orbán Ukrajnát érintő hétvégi beszédére

2026. február 08. 20:50

Margarita Simonyan, a Russia Today főszerkesztője szerint Ukrajna azzal, hogy évekig „elutasította a diplomáciát és a kompromisszumot, mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon”.

2026. február 08. 20:50
null

Amíg Kijev Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége – ezt mondta Orbán Viktor a szombathelyi háborúellenes gyűlésen szombaton. A kijelentést sokan kommentálták, köztük Margarita Simonyan is, a Russia Today főszerkesztője. 

Az újságíró az X-en úgy fogalmazott: Először is, Ukrajna azzal, hogy évekig „elutasította a diplomáciát és a kompromisszumot, mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Másodszor – tette hozzá – 

Orbán Viktornak „Ukrajnával kapcsolatban igaza van”.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 08. 22:35
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 08. 22:25
Hazugsággyáros Zselenszkij! Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen! Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 08. 22:24
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Válasz erre
0
0
P.S.
2026. február 08. 22:23
GázolajcsAPOT ELZÁRNI!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!