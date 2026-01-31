Íme négy grafikon, ami sokkolni fogja a károgókat: Magyarország az első helyen végzett az egész Unióban

az infláció tekintetében is a középmezőnybe kerültünk, ami azt jeleni, alaptalanok azok az ellenzéki érvelések, hogy alacsonyabb lenne az infláció, ha belépnénk az euróövezetbe.

Az infláció mértékét tekintve 7 ország előzi meg Magyarországot, Luxemburggal pedig egy szinten állunk. „Az előttünk levő országok közül Románián kívül mindegyik bevezette már az eurót, mégis jobban emelkednek az árak náluk, mint nálunk” – hívja fel rá a figyelmet a szakértő.

Megjegyezte, a magyar kormány harca az infláció ellen nemcsak idehaza sikeres, de az online árfigyelő rendszert például külföldön is több helyen adaptálni szeretnék.

Forrás: Szalai Piroska Facebook-oldala

Hangsúlyozta, az infláció és a keresetek emelkedésének mértékét mindig együtt kell vizsgálni, anélkül nem kapunk hiteles eredményt.