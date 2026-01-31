Durva megszorításokat lengetett be Bod Péter Ákos, aki nem meri kritizálni Magyar Pétert

– szögezték le az összeállításban.
A Faktum cikkéből továbbá az is kiderült, hogy a közös pénzhez való csatlakozás a monetáris szuverenitás feladását jelentené:
- a jegybank nem szabhatná saját kamatpályáját,
- és az árfolyam sem szolgálhatna lengéscsillapítóként a külső sokkok idején.
A 2020 utáni válságok megmutatták, mennyire értékes a rugalmas árfolyam egy kis, nyitott gazdaságban. Az optimális valutaövezet-elmélet szerint az euró akkor előnyös, ha az adott ország ciklusai, szerkezete és termelékenysége közel áll a magországokhoz, illetve ha erős a fiskális kockázatmegosztás. Magyarország esetében ezek a feltételek még nem teljesülnek.
Az elemzésén végén még kiemelték, Magyarország érdeke, hogy csak akkor csatlakozzon, amikor gazdasága kellően erős és rugalmas ahhoz, hogy az euró előnyei meghaladják a hátrányait.