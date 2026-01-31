Durva megszorításokat lengetett be Bod Péter Ákos, aki nem meri kritizálni Magyar Pétert

– hangsúlyozta. Magyarul ez megszorításokat jelentene.

A közgazdász azokra a kormányzati érvekre is reagált, melyek szerint a saját valuta mozgásteret ad. Mint fogalmazott, „aki a szuverenitást szereti, menjen be az euróövezetbe, akkor az euró az övé is. Frankfurtban ott ülhetne a magyar jegybank elnöke is, és beleszólhatna a döntésekbe”.

Bod hangsúlyozta, hogy a közös uniós valuta mindenképpen komoly hatással van a magyar gazdaságra, a jelenlegi helyzetben viszont minden fontos határozatot Magyarország nélkül hoznak meg.

Az interjúban Bod nem mert megfogalmazni kritikát Magyarral szemben.

Bod Péter Ákos egy 2025 februári tiszás rendezvényen a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.