Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság magyar péter bod péter ákos infláció árfolyam magyar nemzeti bank euró

Durva megszorításokat lengetett be Bod Péter Ákos, aki nem meri kritizálni Magyar Pétert

2026. január 31. 16:16

Bod Péter Ákos közgazdász az Öt új műsorában arról beszélt, hogy a forint fenntartását „túlzottan kockázatosnak és költségesnek tartja”. Az MNB volt elnöke korábban egy Tisza szigetben is előadott.

2026. január 31. 16:16
null

Bod Péter Ákos nemrég az ÖT YouTube-csatorna új, Szemben Kócziánnal című műsorában vendégeskedett. 

A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke a beszélgetés során többek között rámutatott, arra a fontos különbségre, hogy míg Orbán Viktor azt mondja, hogy amíg ő van, addig nem lesz idehaza euró, ezzel szemben Magyar Péter a közös valutához való csatlakozás megkezdését ígéri. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Tovább a cikkhezchevron

Bod szerint ez a vállalás önmagában is fegyelmező erejű a gazdasági pálya kijelölésekor. 

Aki eurót mond, az azt mondja, hogy feszes költségvetési politika”

– hangsúlyozta. Magyarul ez megszorításokat jelentene. 

A közgazdász azokra a kormányzati érvekre is reagált, melyek szerint a saját valuta mozgásteret ad. Mint fogalmazott, „aki a szuverenitást szereti, menjen be az euróövezetbe, akkor az euró az övé is. Frankfurtban ott ülhetne a magyar jegybank elnöke is, és beleszólhatna a döntésekbe”. 

Bod hangsúlyozta, hogy a közös uniós valuta mindenképpen komoly hatással van a magyar gazdaságra, a jelenlegi helyzetben viszont minden fontos határozatot Magyarország nélkül hoznak meg.

Az interjúban Bod nem mert megfogalmazni kritikát Magyarral szemben. 

Bod Péter Ákos egy 2025 februári tiszás rendezvényen a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.

Ezt is ajánljuk a témában

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Megérné-e bevezetni az eurót?

Ezzel szemben az igazság az, hogy 

az euró bevezetése fogyasztói oldalról is kockázatos lehet:

 „a statisztikai infláció ugyan nem ugrik meg látványosan, de a pszichológiai hatások miatt a lakosság drágulást érzékelhet, ami társadalmi elégedetlenséget szülhet” – írta pár hónappal ezelőtti elemzésében a Faktum.

A tényfeltáró portál arra is rámutatott, hogy az euró bevezetésével kapcsolatos döntést nem politikai szlogenek, hanem költség-haszon mérlegelés alapján kell meghozni. 

Az euró előnyei – alacsonyabb tranzakciós költségek, nagyobb pénzügyi integráció, ár-összehasonlíthatóság – vitathatatlanok, ugyanakkor 

a saját valuta nyújtotta stabilizációs eszköztár jelenleg fontosabb a magyar gazdaság számára

– szögezték le az összeállításban.

A Faktum cikkéből továbbá az is kiderült, hogy a közös pénzhez való csatlakozás a monetáris szuverenitás feladását jelentené: 

  • a jegybank nem szabhatná saját kamatpályáját, 
  • és az árfolyam sem szolgálhatna lengéscsillapítóként a külső sokkok idején. 

A 2020 utáni válságok megmutatták, mennyire értékes a rugalmas árfolyam egy kis, nyitott gazdaságban. Az optimális valutaövezet-elmélet szerint az euró akkor előnyös, ha az adott ország ciklusai, szerkezete és termelékenysége közel áll a magországokhoz, illetve ha erős a fiskális kockázatmegosztás. Magyarország esetében ezek a feltételek még nem teljesülnek.

Az elemzésén végén még kiemelték, Magyarország érdeke, hogy csak akkor csatlakozzon, amikor gazdasága kellően erős és rugalmas ahhoz, hogy az euró előnyei meghaladják a hátrányait. 

Nyitókép: Bod Péter Ákos Facebook oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
almafa123456789
2026. január 31. 17:16
Mindenhol effektív drágulás volt,ahol ás amint a "monopoly-pénzecskét" bevezették. Már akkor is így történt, amikor a válságnak, Covidnak, háborúnak, migránscsürhének nyoma sem volt.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 31. 17:09
Ja. Amilyen korrekt az unió biztos beleszólhatna a jegybank valamibe is. A kurva anyád Bod Péter, te mocskos szarházi. Azt nyögjük most is, amit ti elbasztatok anno. 3.1 tonna aranytartalék legyen elég mindenkinek, ugye? Rohadj meg.
Válasz erre
1
0
nyugalom
•••
2026. január 31. 17:00 Szerkesztve
Miert is kellene a megszoritás? Ja, ukranok miatt! Na neeeee! Ki ez a vén hülye most? Kéri-féle bukott!
Válasz erre
3
0
Bodzay
2026. január 31. 16:56
Minden jót! További nyugalmas éveket. Hogy mondták az emdéefesek? Továrisi, konyec.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!