„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – Tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)

A volt jegybank elnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is.

Emlékezetes, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon pártja adóterveiről úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Bod Péter Ákos most úgy fogalmazott: