megszorítócsomag Magyar Péter adóemelés Bod Péter Ákos

„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – Tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)

2025. december 15. 15:36

Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket.

2025. december 15. 15:36
A volt jegybank elnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán  nyári elszólását is. 

Emlékezetes, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon pártja adóterveiről úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Bod Péter Ákos most úgy fogalmazott: 

Tehát itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. 

Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.

Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”

 – fogalmazott a Tisza szakértője. 

A volt jegybank elnök egyébként már korábban is többször lebuktatta Magyar Pétert. 

Bod Péter Ákos mondatait itt hallgathatja meg:

 

Fotó: Bod Péter Ákos Facebook oldala

cutcopy
2025. december 15. 17:16
És a békákat sem kell megkérdezni a mocsárlecsapolásról by Kóka János..
Szerintem
2025. december 15. 17:12
Ha én disznó, akkor te parazita féreg vagy rajtam.
fzx
2025. december 15. 17:11
Kedves tiszás röfik! Nektek tényleg nem kell tudnotok, hogy globalogazditok miért feni a kést!
Hohokam
2025. december 15. 17:09
euphorbiapulcherrima 2025. december 15. 16:38 "Nem kell megbeszélni a békákkal, ha le akarjuk csapolni a mocsarat." Koka János a kórházbezárásokról.Úgy látszik a baloldalon csak állatokhoz tudják hasonlítani a magyar választókat. Tudtam, hogy van még ilyen, de EZT elfelejtettem, próbálom ennyire törölni az agyamból azt a hódfogú kretént. Köszönöm! PS. A másik a Gyurcsány-féle kóbor kutyás sintértelepes duma. Igen - ezek egykutyák :-DDD
