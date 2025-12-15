„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – Tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)

Erről ennyit: a Tisza Párt tanácsadója leplezte le a „dörzsölt” Magyar Pétert
Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt” ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson.
Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket.
A volt jegybank elnök, a Tisza Párt jelenlegi szakértője, Bod Péter Ákos is részt vett a magyar gazdaság és versenyképességének helyzetéről szóló beszélgetésen, a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is.
Emlékezetes, a Tisza alelnöke egy etyeki fórumon pártja adóterveiről úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Bod Péter Ákos most úgy fogalmazott:
Tehát itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is.
Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap….. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előre szaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni – mondta a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke.
Hát majd, ha fenik a kést a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”
– fogalmazott a Tisza szakértője.
A volt jegybank elnök egyébként már korábban is többször lebuktatta Magyar Pétert.
Bod Péter Ákos mondatait itt hallgathatja meg:
Fotó: Bod Péter Ákos Facebook oldala