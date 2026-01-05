„Minden tettnek következménye van. Ha rosszat tettél, bűnhődnöd kell” – Venezuelaiak Budapesten, a történelmi fordulat árnyékában

– emlékezett vissza remegő hangon. „Azonnal a családomat hívtam, azt hittem, kitört a háború, vagy amerikai invázió indult.” Számára a hit és a politika elválaszthatatlan: „Úgy érzem, ezt a pillanatot senki nem veheti el tőlünk. Huszonhat év után végre eljött az idő, és hatalmas remény van bennem. Isten kísér minket ezen az úton, mert Venezuela mélyen hívő ország. Isten ideje tökéletes, és tudjuk, hogy végül győzni fogunk a sötétség felett.” Elmesélte, hogy családja nagy része Barquisimetóban él, abban a városban, amely az események egyik kritikus pontjává vált a légibázis körüli mozgolódások miatt. A videóhívások során Barquisimeto és Budapest között egyszerre folytak a könnyek és csendültek fel az énekek.

A tömegben egy másik, San Cristóbalból származó hölgy az emigránsokat kínozó belső vívódásokról beszélt. Az ő számára az elmúlt órák egy érzelmi hullámvasúttal értek fel. „Keverednek bennem az érzések. Az első pillanatban határtalan boldogságot éreztem, azt hittem, minden varázsütésre megoldódik. De aztán jött a kétely és a félelem” – vallotta be őszintén. Különösen érzékenyen érintették a nemzetközi reakciók, főleg azok az európai liberális vagy baloldali körökből érkező bírálatok, amelyek a nemzetközi jogra hivatkozva ítélik el a történéseket.

Nem vagyok politikus, de venezuelaiként azt mondom: isteni igazságszolgáltatás történik. Aki nem élt ott, aki nem látta a nép szenvedését, az ne beszéljen szuverenitásról a kényelmes foteljéből. Mi évek óta a fényre várunk.”

Delcy Rodríguez alelnök kapcsán is gyanakvó maradt; nem bízik azokban, akik a rendszer részei voltak.

A nap legrészletesebb és legmegrendítőbb beszámolóját azonban egy hazánkban tanító, venezuelai tanárnőtől hallottam, aki történelemszemléletével próbálta keretbe foglalni a káoszt. Számára a hírek nem csupán politikai fejlemények voltak, hanem fizikai és mentális trauma kezdete. „Történelemtanárként próbáltam felidézni az alkotmányunk idevágó cikkelyeit, de a fejem majd szétrobbant a feszültségtől” – kezdte, felidézve a pillanatot, amikor a YouTube-on meglátta a drámai szalagcímeket. Azonnal telefonálni kezdett, és sikerült elérnie egy rokonát a caracasi hajnalban, aki megnyugtatta, hogy nem teljes bombázásról, vagy invázióról van szó, hanem a rezsim lefejezéséről. Ez a hír azonban egy pillanat alatt feltépte a múlt sebeit. Pontosan tudja, mit jelent egy – kvázi – államcsíny: instabilitást, erőszakot és rettegést. „Ez nem csak annyi, hogy valakit kiveszünk, és mást beteszünk”. „Délután négy órára már olyan elviselhetetlen fejfájásom volt, hogy alig láttam. Két erős fájdalomcsillapítót kellett bevennem, hogy egyáltalán állni tudjak a lábamon és ne őrüljek meg a hírektől.”