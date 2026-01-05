„Minden tettnek következménye van. Ha rosszat tettél, bűnhődnöd kell” – Venezuelaiak Budapesten, a történelmi fordulat árnyékában

Mélyen hívő keresztényként a tanárnő súlyos morális dilemmákkal is szembesült az örömhírek kapcsán. „Talán furcsán hangzik, de bűntudatom volt, amiért örömet éreztem. Kértem Istent, bocsássa meg, ha ez az öröm rosszindulatból fakad, de nem arról van szó. Nem a bosszúvágy hajt minket, hanem az igazságkeresés.
Nem akarok rosszat senkinek, de nem tudok eltekinteni attól a rengeteg családtól, akik az elmúlt huszonhat év alatt tönkrementek. Hiszem, hogy minden tettnek következménye van. Ha rosszat tettél, bűnhődnöd kell.”
A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy a változás nem lehet egy egyszerű „cserebere”. „Az országnak teljes átalakulásra, transzformációra van szüksége, nem csak egy új arcra a tévében. Ez egy hosszú folyamat lesz. Huszonhat évig tartott a rombolás, reálisan nézve talán újabb huszonhat évre lesz szükségünk, hogy visszaépítsük, amit elveszítettünk. De el kell kezdeni.”
A külföldi beavatkozással kapcsolatban is megfogalmazta pragmatikus véleményét, emlékeztetve azokat, akik most a szuverenitást féltik. „Azt mondják, nem szabadna hagyni, hogy más országok beleavatkozzanak. Én meg kérdezem: és akkor hol voltatok, amikor a választásokat elcsalták? Hol voltatok, amikor a saját népétől rabolták el a hatalmat? Az életben semmi sincs ingyen, ezt megtanultam. Ha valaki segít, annak ára van, de néha nincs más út a szabaduláshoz.” A tanárnő szavai mögött egy olyan ember tapasztalata állt, aki a saját bőrén érzi a történelem súlyát, és aki szerint a mostani folyamatnak mindenképpen alkotmányos mederben kell maradnia. „Azt kérem Istentől, hogy adjon mindenkinek türelmet és empátiát. Ne a bosszú vezessen minket, hanem az a vágy, hogy vége legyen a rémálomnak.”
A templom melletti kis téren állt még egy idős házaspár is, akiknek története csendesebb, de annál beszédesebb volt. Magyar-venezuelai származásuk révén mindkét világot ismerik, ők voltak a legóvatosabbak; az amerikai beavatkozás lehetősége nem örömmel, hanem mély aggodalommal töltötte el őket. Nem mernek bővebben beszélni, a Caracasban maradt rokonaikkal is csak tőmondatokban kommunikálnak. „Minden rendben” – ennyi a válasz. Félnek a nyílt konfliktustól, és attól, hogy a nagyhatalmi játszmák közepette éppen a kisemberek vesznek majd el.