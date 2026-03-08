„Kuba hamarosan elbukik” – Trump latin-amerikai katonai szövetséget épít

A Trump-tulajdonú miami Doral üdülőhely adott otthont március 7-én annak a nagyszabású találkozónak, amelyen Donald Trump 14 latin-amerikai ország vezetőjével közösen elindította az „Amerika Pajzsa” kezdeményezést – számolt be az Euronews.

A meghívottak között olyan szövetségesek szerepeltek, mint