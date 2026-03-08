Ft
03. 08.
vasárnap
katonai szövetséget amerika pajzsa kuba donald trump

„Kuba hamarosan elbukik” – Trump latin-amerikai katonai szövetséget épít

2026. március 08. 13:48

Donald Trump Miamiban, saját üdülőhelyén gyűjtötte össze Latin-Amerika meghatározó jobboldali vezetőit, hogy útjára indítsa a „Amerika Pajzsa” nevű katonai szövetséget. Az elnök a kartellek teljes felszámolását, Kuba közeli „átvételét” és a venezuelai helyzet rendezését tűzte ki célul.

2026. március 08. 13:48
null

A Trump-tulajdonú miami Doral üdülőhely adott otthont március 7-én annak a nagyszabású találkozónak, amelyen Donald Trump 14 latin-amerikai ország vezetőjével közösen elindította az „Amerika Pajzsa” kezdeményezést – számolt be az Euronews

A meghívottak között olyan szövetségesek szerepeltek, mint 

  • az argentin Javier Milei, 
  • az el-salvadori Nayib Bukele 
  • és a megválasztott chilei elnök, José Antonio Kast. 

Éles kontrasztként a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum nem kapott meghívást; 

Trump ezt azzal indokolta, hogy Mexikó elutasította az amerikai segítséget a drogkartellek elleni küzdelemben.

A szövetség elsődleges célja a bűnszervezetek és terrorista hálózatok fizikai megsemmisítése a nyugati féltekén. Trump hangsúlyozta, hogy 

a megállapodás lényege a halálos katonai erő alkalmazása a kartellek ellen, amelyhez már tizenhét nemzet csatlakozott hivatalosan. 

Az elnök beszéde során külön figyelmet szentelt Kubának, kijelentve, hogy a szigetország a „végnapjait” éli. Marco Rubio külügyminiszteren keresztül már folynak az egyeztetések Havannával, és Trump nem tartja kizártnak a sziget „baráti átvételét” sem.

A találkozón jelentős diplomáciai fordulatokról is szó esett: az Egyesült Államok hivatalosan elismerte Delcy Rodríguez kormányát Venezuelában, amely egy Washington felügyelete mellett zajló átmeneti folyamat eredménye. Emellett Trump bejelentett egy venezuelai arannyal kapcsolatos megállapodást is, a Panamai-csatorna kapcsán pedig egyértelművé tette, hogy nem tűr meg semmilyen ellenséges idegen befolyást a stratégiai fontosságú útvonalon.

A latin-amerikai ügyek mellett az elnök kitért a közel-keleti helyzetre is, konkrétan az Irán elleni „Operation Epic Fury” („féktelen düh”) hadműveletre. Beszámolója szerint az amerikai erők három nap alatt 42 iráni hadihajót semmisítettek meg. Trump a közösségi oldalán is megerősítette: 

Irán már nem a „Közel-Kelet kiskirálya” (vagy erőszakoskodója), hanem a vesztese a konfliktusnak, 

utalva az iráni elnök bocsánatkérésére a Perzsa-öböl menti országok felé.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 08. 19:26
Inkább világháborút épít a békepárti.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. március 08. 18:13
Csak az alábbi okokat tudom elképzelni, amiért egy mai európai ember a kommunizmust támogatja: 1. Nem éltek kommunista rendszerben, és soha nem volt alkalmuk a saját bőrükön tapasztalni ennek a rendszernek az iszonyatos embertelenségét. Aki soha nem veszítette el a szabadságát, az nem is tudja milyen szabadság nélkül élni. 2. Az oktatási rendszer elégtelensége. Kommunista tanárok. 3. Az illető síkhülye.
Válasz erre
0
1
canadian-deplorable
2026. március 08. 17:54
Tehát, ha az alábbiakat jól értelmezem, a Mandi egy kommunista oldal? LOL....
Válasz erre
0
2
123321
2026. március 08. 16:43
Elmebeteg
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!