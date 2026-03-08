„Kuba hamarosan elbukik” – Trump latin-amerikai katonai szövetséget épít

Trump ezt azzal indokolta, hogy Mexikó elutasította az amerikai segítséget a drogkartellek elleni küzdelemben.
A szövetség elsődleges célja a bűnszervezetek és terrorista hálózatok fizikai megsemmisítése a nyugati féltekén. Trump hangsúlyozta, hogy
a megállapodás lényege a halálos katonai erő alkalmazása a kartellek ellen, amelyhez már tizenhét nemzet csatlakozott hivatalosan.
Az elnök beszéde során külön figyelmet szentelt Kubának, kijelentve, hogy a szigetország a „végnapjait” éli. Marco Rubio külügyminiszteren keresztül már folynak az egyeztetések Havannával, és Trump nem tartja kizártnak a sziget „baráti átvételét” sem.
A találkozón jelentős diplomáciai fordulatokról is szó esett: az Egyesült Államok hivatalosan elismerte Delcy Rodríguez kormányát Venezuelában, amely egy Washington felügyelete mellett zajló átmeneti folyamat eredménye. Emellett Trump bejelentett egy venezuelai arannyal kapcsolatos megállapodást is, a Panamai-csatorna kapcsán pedig egyértelművé tette, hogy nem tűr meg semmilyen ellenséges idegen befolyást a stratégiai fontosságú útvonalon.